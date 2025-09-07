España

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La empresa ha confirmado su traslado al CEUS de Huelva, donde será examinado

Miguel Moreno Mena

El primer dron militar español, Sirtap (Airbus)

El dron 100% español está cerca de despegar. El Sirtap (Sistema de Aviones Remotamente Tripulados de Altas Prestaciones) ya ha terminado su diseño, producción y acabado en la base de Airbus Defence & Space de Getafe (Madrid) y pondrá rumbo a su próxima parada.

La aeronave será transportada al Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS) del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) Esteban Terradas, en la provincia de Huelva. En el momento de su llegada, iniciará su proceso de ‘aprendizaje’. Se pondrá a prueba durante un año y en 2027 deberá estar listo para ser entregado al Ejército del Aire.

La fabricación del Sirtap fue un avance fundamental para el sector en España. Su condicionante de ser totalmente español lo convierte en un hito para la industria. Jean-Brice Dumont, responsable del área de Air Power en Airbus, aseguró en su presentación que se convertirá en un “referente mundial de los sistemas aéreos tácticos”.

Sirtap. (Airbus)
Sirtap. (Airbus)

Inicio de sus pruebas

“Tras un verano intenso de pruebas en tierra, el primer prototipo SIRTAP ya está completamente pintado y listo para brillar en los cielos”, ha anunciado Airbus Defense en su perfil de X. Tras confirmar esta noticia, ha relatado los próximos pasos del modelo de dron español para llegar a su puesta en marcha.

Durante los últimos meses, se han desarrollado las pruebas de tierra, que incluyen exámenes estructurales y comprobaciones del software, así como de los componentes clave del sistema. Estas evaluaciones se han realizado en las instalaciones de Getafe antes de iniciar el traslado. El proceso finalizará con el primer vuelo previsto en la provincia andaluza, que dará paso a la siguiente etapa.

En 2026, el dron estará ocupado en sus pruebas de vuelo en CEUS. Tras esto, se llegará al próximo año, cuando deberá ser entregado a las fuerzas armadas españolas. El Ejército de Tierra se ha unido al interés por este dron para añadirlo a sus equipos, aprovechando la facilidad para adelantarse a otros países por ser una producción española.

Demostración de un dron Flexrotor junto a un helicóptero H135 (Airbus)

Características del dron

El Sirtap está diseñado como una aeronave no tripulada para diversas funciones, como misiones de vigilancia de fronteras, control migratorio, búsqueda y rescate de personas en zonas de difícil acceso, monitoreo de actividades ilícitas como piratería, narcotráfico y pesca no autorizada, y apoyo en la lucha contra incendios y desastres naturales.

El dron tiene una longitud de 7,3 metros, una altura de 2,2 metros y una envergadura de 12 metros, alcanzando un peso total de 750 kilos. Según Airbus, la aeronave puede mantener vuelos continuos de hasta 20 horas a una altitud de 6.400 metros, operando en condiciones meteorológicas extremas que oscilan entre -40° y 50°, por contar con sistemas de protección contra el hielo y el calor.

Además, el diseño contempla la facilidad de transporte. Sus alas y motor son desmontables, lo que permite trasladar hasta dos de estos drones en el interior de diferentes aviones militares. La versión inicial estará equipada con sensores electroópticos e infrarrojos, aunque se prevé que futuras variantes puedan incorporar armamento, ampliando las capacidades del Sirtap a misiones de ataque.

