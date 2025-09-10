España

Un abogado explica las cosas que la gente desconoce del permiso de 5 días por la hospitalización de un familiar: “Es importante tenerlo claro para ejercer tu derecho”

El letrado explica que es posible acompañar a la persona incluso si necesita reposo en su domicilio, siempre y cuando esté dentro del periodo estipulado. Más allá de ese tiempo, sería necesario hablar con la empresa

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
No es necesario solicitar los
No es necesario solicitar los cinco días seguidos, sino que pueden ser en periodos distintos (Freepik)

Cuando una persona pasa por un proceso de hospitalización, en algunos casos es necesario que los familiares estén a su lado, ya sea para antes o después de la internación. Lo que muchos trabajadores desconocen es que, según recoge el Estatuto de los Trabajadores, disponen de un permiso de cinco para estos casos que, además debe ser pagado por la empresa.

Así lo ha explicado mediante un vídeo de Tiktok un abogado conocido como @LeyesconSebas. El letrado ha especificado que estos cinco días pagados se dan en casos de enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar de hasta segundo grado. “Es importante tenerlo claro para poder ejercer tu derecho correctamente”, aseguró al comienzo del vídeo.

El abogado ha destacado que, pese a que este derecho existe, muchos trabajadores lo desconocen y ha querido dar a conocer algunas claves que deben saber los que quieran solicitarla. En primer lugar, el letrado ha destacado que, dentro de ese periodo, no cuentan sábados, domingos ni festivos. Además, se pueden disfrutar de forma fraccionada, es decir, no es necesario pedir los cinco días seguidos, sino que se pueden solicitar los días que se necesiten. En tercer lugar, el abogado señaló que el derecho persiste mientras sigue existiendo el motivo. “Por ejemplo, a tu familiar le dan el alta y necesita reposo, lo podrás acompañar hasta que el motivo desaparezca”, sentenció.

Otros motivos por los trabajadores pueden ausentarse de su puesto

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 48.920 personas en junio en relación con el mes anterior (-2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró algo más de tres cuartas parte del descenso del desempleo. (Fuente: Europa Press/MISSMI/Min.trabajo)

Las enfermedades de familiares no son el único motivo que permite a un empleado ausentarse de su puesto de trabajo. Según recoge el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, previo aviso y justificación, es posible ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por otras ocho razones distintas. En primer lugar, los trabajadores disponen de 15 días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho. En caso del fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, disponen de dos días, que se podrán ampliar en otros dos días cuando sea necesario el desplazamiento del afectado.

También disponen de un día los trabajadores que se trasladen de su domicilio habitual. En casos de no poder acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir a la empresa, como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, los empleados dispondrán de cuatro días.

Además, los trabajadores podrán ausentarse por “tiempo indispensable” para el cumplimiento de un deber “inexcusable” de carácter público o personal -como acudir a votar en unas elecciones-, para la realización de funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente, para acudir a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. En caso de adopciones, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, o para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

Temas Relacionados

Tiktok EspañaEmpleados EspañaTrabajadores EspañaTrabajo EspañaDerechos LaboralesRedes SocialesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dura jornada de protestas en Francia en el debut de Lecornu: al menos 470 detenidos y 175.000 manifestantes en todo el país

Las movilizaciones surgen como reacción a la reciente aprobación del presupuesto de austeridad impulsado por el dimitido primer ministro François Bayrou y rápidamente se propagaron a través de las redes sociales bajo la consigna viral “Bloquons tout!”

Dura jornada de protestas en

El “truco de la abuela” para que los plátanos duren más tiempo

Estos son los pasos que debes seguir

El “truco de la abuela”

El alumno que está solo en su clase de la universidad: “Si un día falto a clase tengo que avisar para que no venga el profesor”

Pese a la soledad en las aulas, el estudiante asegura que su formación ofrece las mismas salidas profesionales que otros grados de filología

El alumno que está solo

La brecha de género en las pensiones de jubilación se mantiene: las mujeres cobran un 30% menos, pese a jubilarse más tarde

Las jubiladas suelen retirarse del mundo laboral 10 meses después que los hombres, en parte por las trayectorias profesionales más cortas y discontinuas de las trabajadoras, asociadas a pausas forzadas vinculadas a los cuidados familiares

La brecha de género en

La ciudad de lujo con rascacielos y cocodrilos que ahora está abandonada: 85.000 millones de euros tirados a la basura

Villas, torres y campos de golf permanecen vacíos en un entorno desolador, mientras el proyecto se ve lastrado por políticas chinas y la crisis inmobiliaria

La ciudad de lujo con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dura jornada de protestas en

Dura jornada de protestas en Francia en el debut de Lecornu: al menos 470 detenidos y 175.000 manifestantes en todo el país

La Guardia Civil explica qué debes hacer si detectas en tu cuenta bancaria un cargo no autorizado: es la manera más rápida

Un escolta de una empresa de seguridad pide adaptar su horario para cuidar de su madre dependiente y de sus hijos, pero se lo deniegan: la Justicia le da la razón

El Ayuntamiento de Arroyomolinos contrata de manera fraudulenta a una trabajadora y la cesa tras terminar su contrato de formación: la Justicia obliga a readmitirla o indemnizarla

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba fue accidental y lo provocó una máquina barredora eléctrica desenchufada

ECONOMÍA

La brecha de género en

La brecha de género en las pensiones de jubilación se mantiene: las mujeres cobran un 30% menos, pese a jubilarse más tarde

Multan a una empresa por simular el despido de una mujer de 62 años y que pudiera cobrar el paro: termina en multa de 7.501 euros y la devolución de ayudas

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre beber cerveza: “Puede provocar tu despido, sobre todo si estás de baja”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Jóvenes y familias con menores de Madrid podrán solicitar 88 pisos en alquiler asequible en Puente de Vallecas

DEPORTES

Las protestas pro Palestina de

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”

Raúl González habla sobre su salida del Real Madrid: “Sé que volveré otra vez cuando toque”

Perico Delgado opina sobre las manifestaciones pro Palestina en la Vuelta a España: “Es un problema político, no deportivo”