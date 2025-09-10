España

Las estafas de aparcamiento que afectan a las personas mayores: les acusan de haber rayado su coche y exigen pago inmediato

La policía alerta de un repunte de fraudes en parkings y gasolineras, con jubilados como principales víctimas y métodos cada vez más elaborados

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El aparcamiento subterráneo de Isabel
El aparcamiento subterráneo de Isabel la Católica en Valladolid (PSOE Valladolid)

La policía advierte de un repunte de fraudes que afectan principalmente a personas mayores en parkings y estaciones de servicio. En apenas un año se han registrado 34 denuncias por un mismo procedimiento: un desconocido acusa a un conductor de haber rayado su vehículo y exige el pago inmediato en metálico, fuera de cualquier procedimiento asegurador. Las autoridades insisten en que no debe abonarse dinero en el momento y recomiendan avisar de inmediato al 112.

El falso golpe: una presión directa sobre la víctima

El método resulta tan simple como efectivo. Los estafadores esperan cerca de un coche, abordan al propietario a su regreso y lo acusan de haber causado desperfectos en su carrocería. La escena se representa con total seguridad: voces elevadas, gestos bruscos, e incluso pequeños arañazos provocados de forma intencionada en su propio vehículo para dar verosimilitud.

El objetivo es claro: conseguir que la víctima, sorprendida y en muchos casos asustada, entregue dinero en efectivo en el mismo lugar. El perfil más buscado por los delincuentes son los jubilados, menos habituados a reaccionar con rapidez en entornos tensos y más vulnerables a la presión psicológica. La negativa de los estafadores a aceptar un parte amistoso o a contactar con el seguro es la señal más evidente de que se trata de un engaño.

Según fuentes policiales, este tipo de fraude se alimenta del ruido y la confusión propios de un aparcamiento concurrido, lo que dificulta la reacción de la persona acusada. La recomendación oficial es clara: no ceder, fotografiar la matrícula y los supuestos daños, y llamar inmediatamente a las fuerzas de seguridad.

Un aparcamiento subterráneo (Freepik)
Un aparcamiento subterráneo (Freepik)

La distracción como herramienta de robo

El falso accidente no es la única modalidad detectada. Otra variante aprovecha la distracción para acceder al interior de los vehículos. En este caso, un cómplice lanza al suelo unas llaves o unas monedas, llamando la atención de la víctima en el momento en que guarda sus compras o se dispone a arrancar. Mientras la persona se inclina o se aparta, otro individuo abre la puerta del coche y sustrae bolsos, teléfonos u objetos de valor dejados a la vista.

Esta maniobra se da sobre todo en grandes centros comerciales y gasolineras, donde el movimiento constante y el ruido facilitan pasar desapercibido. Las fuerzas de seguridad recuerdan que la rapidez es el arma principal de los ladrones y que bastan unos segundos de descuido para perder pertenencias.

Cerrar el coche incluso en paradas breves, mantener el bolso o el teléfono siempre consigo y evitar manipular objetos en el suelo son medidas sencillas que reducen de forma notable el riesgo. Observar primero el entorno y después el vehículo ayuda a detectar conductas extrañas antes de que se produzca el robo.

Hábitos de prevención y respuesta

Más allá de cada táctica concreta, los especialistas en seguridad insisten en la importancia de consolidar rutinas que generen calma y control en situaciones imprevistas. Guardar las pertenencias en lugares no visibles, acercarse al coche con la llave preparada y mantener una actitud de observación antes de entrar son pasos que disminuyen la posibilidad de ser sorprendido.

Noticias del día 10 de septiembre del 2025.

Si alguien insiste en un pago inmediato, la respuesta debe ser firme y breve: el seguro se encarga y, en caso de conflicto, se llama a la policía. Negarse a entregar dinero en metálico y proponer un parte amistoso desactiva la presión de los estafadores. Ante cualquier bloqueo o insistencia, se recomienda avanzar lentamente, buscar ayuda en el personal de la instalación y telefonear a las fuerzas de seguridad.

Temas Relacionados

CochesVehículosAparcamientosEstacionamientosPensionesJubiladosPensionistasEstafasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Efemérides 11 de septiembre: ataque a las Torres Gemelas, golpe de Estado en Chile y otros eventos que marcaron al mundo

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este jueves

Efemérides 11 de septiembre: ataque

Masi Rodríguez revela el motivo de su ausencia en ‘OT 2025′: “Siempre va a ser mi programa favorito”

La que fuera presentadora de la posgala en la anterior edición del talent musical aclara por qué no formará parte del regreso del formato a Prime Video

Masi Rodríguez revela el motivo

Santoral del día: conoce los santos que se celebran el 11 de septiembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del día: conoce los

Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza

La familia política de extrema derecha Patriotas por Europa (PfE) y el grupo de extrema izquierda The Left han anunciado esta iniciativa. La líder germana acumula las críticas de los legisladores europeos, incluidos sus socios de coalición

Las horas más bajas de

Nina Mariani, arquitecta, sobre la importancia de los balcones: “En España se cerraban para ganar más espacio. Ahora, la gente joven los está recuperando”

Los millennials y la generación Z apuestan por renovar la vida de los balcones abiertos y funcionales

Nina Mariani, arquitecta, sobre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las horas más bajas de

Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza

Díaz encara a Junts tras negarse a reducir la jornada laboral: “Ustedes no se ponen del lado del trabajador ni del autónomo, sino de quien se está forrando”

Dura jornada de protestas en Francia en el debut de Lecornu: al menos 470 detenidos y 175.000 manifestantes en todo el país

La Guardia Civil explica qué debes hacer si detectas en tu cuenta bancaria un cargo no autorizado: es la manera más rápida

Un escolta de una empresa de seguridad pide adaptar su horario para cuidar de su madre dependiente y de sus hijos, pero se lo deniegan: la Justicia le da la razón

ECONOMÍA

“Tu vida laboral puede estar

“Tu vida laboral puede estar mal y que te falten cotizaciones”: estos son los pasos que debes seguir para corregirla

Un italiano compra productos de Disney en Temu y acaba recibiendo una multa de más de 600 euros: aduanas los incautó tras detectar presuntas falsificaciones

La mayor equivocación que cometen los padres al hacer testamento es dejar en herencia su vivienda a todos los hijos

Un abogado explica las cosas que la gente desconoce del permiso de 5 días por la hospitalización de un familiar: “Es importante tenerlo claro para ejercer tu derecho”

La brecha de género en las pensiones de jubilación se mantiene: las mujeres cobran un 30% menos, pese a jubilarse más tarde

DEPORTES

Las protestas pro Palestina de

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”

Raúl González habla sobre su salida del Real Madrid: “Sé que volveré otra vez cuando toque”

Perico Delgado opina sobre las manifestaciones pro Palestina en la Vuelta a España: “Es un problema político, no deportivo”