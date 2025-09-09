Un millonario construirá un túnel privado de 10 millones de euros para conectar su villa con el centro de Salzburgo (Austria) a través de una montaña: “Un trato preferencial para los superricos”

El túnel conectará directamente la propiedad de Wolfgang Porsche con un aparcamiento público en el centro de la ciudad austriaca (Montaje Infobae)

Las autoridades de Salzburgo han dado luz verde a la construcción de un garaje subterráneo y un túnel privado de 500 metros en el monte Kapuzinerberg, proyecto impulsado por Wolfgang Porsche, presidente del Consejo de Administración de la empresa de coches deportivos con su apellido, según ha informado el diario NZZ. La iniciativa ha generado debate en Austria por desarrollarse en una zona con gran relevancia histórica y paisajística.

De acuerdo con lo publicado por NZZ, el túnel conectará directamente la propiedad de Porsche, la histórica villa Paschinger Schlössl - conocida también como villa Stefan Zweig, adquirida por el empresario en 2020 por 8,4 millones de euros - con un aparcamiento público en pleno centro de Salzburgo. El coste estimado del proyecto ronda los 10 millones de euros, cifra que incluye tanto el garaje como el acceso subterráneo.

“Un trato especial para los superricos”

La propuesta no tardó en despertar opiniones encontradas. El Partido Verde de Austria reveló el proyecto en febrero y describió el acuerdo alcanzado entre la alcaldía conservadora saliente y el empresario como “un trato especial para los superricos”. Así lo recogió NZZ tras señalar que el municipio había autorizado el acceso de Porsche a terrenos públicos abonando tan solo 40.000 euros.

A pesar de las protestas y la solicitud de una investigación parlamentaria presentadas por los Verdes, los representantes del Comité de Planificación Urbana han aprobado la obra, aunque tras revisar el uso de suelo han exigido al empresario un pago adicional, elevando la cifra total a 48.000 euros. Según la cobertura de NZZ, “la ciudad ha ignorado las protestas”.

El caso saltó al debate público por su singularidad, aunque existen situaciones similares en otros países europeos. En Suiza, por ejemplo, la ley denominada Lex Koller limita la adquisición de terrenos a extranjeros a parcelas de hasta mil metros cuadrados. Sin embargo, según el periódico Blick, esta restricción se ha obviado en varios casos para facilitar operaciones de ciudadanos adinerados de fuera del país.

Según los registros actuales, 496 personas poseen en Suiza el llamado ‘visado de oro’, que permite obtener el derecho de residencia a cambio de abonar un mínimo de 250.000 francos suizos anuales en el cantón más económico, Obwalden. En Zúrich, el precio mínimo por esta categoría asciende a un millón de francos por año.

El comunicado del municipio de Salzburgo refiere que el túnel proyectado no vulnera la protección del centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996, ya que la mayoría de los trabajos se concentrarán bajo la propiedad privada de Porsche. El empresario adquirió la villa Paschinger Schlössl hace unos cinco años y la ha sometido a una reforma integral, sin que los organismos patrimoniales hayan identificado infringimientos legales sobre el estatus patrimonial de la zona.

Las autoridades aseguran que todas las gestiones han seguido el cauce administrativo habitual, y reiteran que los permisos se han concedido conforme a la normativa vigente. Mientras, el Partido Verde insiste en la necesidad de investigar lo que define como “trato preferencial”.