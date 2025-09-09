España

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

La tracción delantera domina en la mayoría de los automóviles compactos y familiares, mientras que la trasera está presente en los modelos deportivos y premium

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Rueda de un vehículo.
Rueda de un vehículo. (Grupo Andrés/Europa Press)

La elección entre un coche de tracción delantera o trasera ha generado debate durante décadas entre los amantes del automovilismo. Según los expertos en la materia, la preferencia entre ambos sistemas dependerá del uso, las condiciones de conducción y el objetivo del conductor.

Cuando hablamos de tracción nos referimos al sistema que transmite la fuerza del motor a las ruedas, lo que permite que el vehículo se desplace. Como su propio nombre indica, el sistema de tracción delantera transmite la potencia a las ruedas delanteras, mientras que en el segundo sistema la fuerza del motor se transmite a las ruedas traseras.

El mecánico conocido en las redes como @ByMorad explica que los vehículos de tracción delantera son más económicos y ofrecen ventajas en eficiencia, espacio y estabilidad en carreteras mojadas o resbaladizas. “En la lluvia y la nieve tiene más agarre para que puedas salir de situaciones que son muy difíciles”, afirma el experto.

La tracción delantera domina en la mayoría de los automóviles compactos y familiares. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles (ANFAC), más del 80% de los automóviles urbanos vendidos en Europa durante el último año usan este esquema, lo que responde a la búsqueda de vehículos prácticos para el día a día.

“Pero no todo es bonito”, advierte. Aunque se consideren más fáciles de conducir, estos coches suelen ofrecer una conducción más aburrida y el principal problema es el subviraje. Esto se produce cuando el conductor gira el volante y las ruedas delanteras no logran girar tanto como indica la dirección debido a una pérdida de agarre con la superficie. Según explica el experto, ocurre cuando giras y aceleras a la vez, lo que provoca que “el coche se vaya todo recto”, apunta.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

La tracción trasera también cuenta con ventajas y desventajas. Por un lado, ofrece una conducción deportiva, tiene mayor agarre en las curvas rápidas y empuja más. Por otro lado, subraya el experto, estos vehículos son más caros, consumen más y requiere mucha experiencia de conducción “porque estos coches patinan atrás”.

Ni trasera ni delantera: los 4x4

Preguntado acerca de su preferencia, el mecánico nos sorprende afirmando que, según él, ni uno, ni otro: “Para mí, el mejor es el cuatro por cuatro”, responde. En los vehículos de tracción total o integral, la potencia llega a las cuatro ruedas, ya sea de manera permanente o selectiva. Y esto ofrece varias ventajas, entre ellas, una buena tracción total ayuda en situaciones delicadas, pero también en seco si el coche es potente porque trasmite y reparte mejor la fuerza al asfalto.

Como todo, tiene también sus inconvenientes como el peso adicional, ya que un turismo con tracción total suma entre 75 y 100 kilogramos en comparación con uno con tracción a dos ruedas. Esta diferencia impacta directamente en el consumo, que puede aumentar hasta un litro por cada 100 kilómetros. Además, por lo general estos coches suelen ser algo más lentos en aceleración y recuperación respecto a uno con tracción a un solo eje.

conduccioncoches espanamecanicos

