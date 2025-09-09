España

El príncipe Laurent de Bélgica anuncia que tiene un hijo secreto: “Es el fruto de un camino compartido”

El hermano menor del monarca belga ha reconocido después de 25 años de sospechas la paternidad

Anabel Gómez Salvador

Anabel Gómez Salvador

El príncipe Laurent de Bélgica
El príncipe Laurent de Bélgica visita el Salón del Automóvil de Bruselas, Bélgica, el 18 de enero de 2019. (REUTERS/Francois Lenoir).

El príncipe Laurent de Bélgica, hermano menor del rey Felipe, ha reconocido públicamente ser el padre biológico de Clément Vandenkerckhove, un joven de 25 años. La noticia se dio a conocer este martes mediante un comunicado remitido a la agencia Belga, en el que el hermano del monarca subrayó que su decisión estaba motivada por “un sentido de bondad y de respeto hacia las personas implicadas” y que se trata del “fruto de un camino compartido”.

Clément es hijo de la cantante y modelo flamenca Iris Vandenkerckhove, conocida artísticamente como Wendy Van Wanten, muy popular en los años noventa por su participación en programas televisivos. La relación entre ella y el príncipe había generado especulaciones desde hace décadas, aunque nunca se había confirmado de forma oficial.

Y es que el joven nació en el año 2000, varios años antes de que Laurent contrajera matrimonio con Claire Coombs, su actual esposa. Desde entonces, los rumores sobre la posible paternidad del príncipe se habían mantenido vivos, reforzados por detalles como el nombre de la residencia de Laurent, llamada Villa Clementina, que para muchos no resultaba una simple coincidencia.

A lo largo de los años, tanto Clément como su madre optaron por mantener en silencio la identidad del padre. De hecho, en 2021, el propio joven negó en el programa Het Huis, de la televisión pública VRT, que Laurent fuera su progenitor. “Es un bonito cuento, pero los cuentos son solo cuentos”, dijo entonces. Pero, en paralelo, la madre del joven, Wendy Van Wanten, ha mantenido viva su carrera mediática y nunca perdió la oportunidad de alimentar el misterio en torno a la identidad del padre. En 2020, por ejemplo, compartió una fotografía junto a la princesa Delphine tras su victoria judicial, lo que desató una ola de comentarios sobre un supuesto parentesco.

La princesa Claire, el príncipe
La princesa Claire, el príncipe Laurent, la princesa Louise, el príncipe Nicolás y el príncipe Aymeric de Bélgica llegan a la ceremonia nupcial religiosa de la princesa María Laura de Bélgica y Guillermo Isvy en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas, Bélgica, el 10 de septiembre de 2022. (REUTERS/Johanna Geron).

El precedente de Delphine Boël

No es la primera vez que la familia real belga se enfrenta a un reconocimiento tardío de paternidad. En 2020, el Tribunal de Apelación de Bruselas reconoció a Delphine Boël como hija legítima del rey Alberto II, padre de Laurent, después de un largo proceso judicial y de pruebas de ADN. Desde entonces, Delphine ostenta el título de princesa de Bélgica y lleva el apellido Sajonia-Coburgo-Gotha.

El caso de Clément, sin embargo, es distinto. Como ha explicado el profesor de historia contemporánea en la UCLouvain y especialista en la familia real belga, Vincent Dujardin, al medio La Libre “no tiene consecuencias legales en este momento, ya que el príncipe Laurent no es actualmente el padre legal de Clement Vandenkerckhove”. Según el experto, Clément no adquiere de forma automática ni el apellido real ni el título de príncipe. Solo en caso de que él mismo inicie un procedimiento judicial podría aspirar a esos derechos.

“Tras el diálogo establecido con su padre, podría posiblemente cambiar las cosas legalmente e iniciar los trámites necesarios. Solo entonces podría convertirse en príncipe de Bélgica y llevar el apellido Sajonia-Coburgo, como nieto de un rey”, ha incidido el especialista, quien también ha destacado “el carácter pacífico y concertado del anuncio, fruto de un diálogo aparentemente sereno entre padre e hijo”.

El rey Alberto de Bélgica,
El rey Alberto de Bélgica, la reina Paola, el príncipe Laurent, la princesa Claire, la princesa Astrid y el príncipe Lorenz posan para fotografías con el primer ministro Alexander De Croo y miembros del gobierno belga, durante una ceremonia en el Parlamento belga en honor al Día del Rey en Bruselas, Bélgica, el 15 de noviembre de 2022. (REUTERS/Yves Herman).

Reacciones contenidas

El Palacio Real, preguntado por los medios tras la confirmación, ha declinado hacer comentarios. Un portavoz oficial ha señalado simplemente que el anuncio es un asunto personal sin repercusiones jurídicas inmediatas. Por ello, de momento, no se prevén cambios en el estatus del joven dentro de la familia real.

El reconocimiento, no obstante, supone un gesto inédito en la trayectoria de Laurent, habitualmente considerado el miembro más controvertido de la dinastía. Su carácter poco convencional y declaraciones a menudo polémicas lo han situado más de una vez en el centro de la atención mediática. Con esta confesión, pone fin a un rumor que circulaba desde finales de los noventa y que, según la prensa local, incluso llegó a provocar tensiones con su padre, el entonces rey Alberto II, quien no aprobaba esa relación.

