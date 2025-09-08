Un hombre gana un premio de 5.000 dólares a la semana de por vida en 2012 y ahora está a punto de perder su casa: “Es como una pesadilla”

Un hombre hace cuentas y se plantea vender su vivienda (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

La historia de John Wyllie, un hombre de Oregón de 61 años que ganó un premio vitalicio de 5.000 dólares a la semana (unos 4.300 euros) en 2012, es un claro ejemplo de cómo la fortuna puede esfumarse de la noche a la mañana. Tras más de una década disfrutando de la seguridad financiera que le brindaba el concurso Publishers Clearing House (PCH), el sueño se ha transformado “en una pesadilla”, según ha reconocido el afectado, pues la empresa responsable de los pagos se ha declarado en bancarrota y ahora Wyllie está al borde de perder su casa, tal y como ha informado Yahoo Finance.

De la riqueza a la incertidumbre

Durante años, John Wyllie esperaba con tranquilidad el cheque anual de 260.000 dólares que recibía por su premio. La solvencia alcanzada por esos pagos le permitió retirarse y adquirir una vivienda en una amplia parcela en Bellingham, Washington. Sin embargo, este año los pagos cesaron sin previo aviso y Wyllie tuvo que recurrir a la venta de objetos valiosos -como una moto acuática y un remolque- para afrontar los gastos, temiendo perder su hogar.

La razón de que los ingresos dejasen de realizarse fue la quiebra de Publishers Clearing House, cuyo nuevo propietario, ARB Interactive, decidió no responsabilizarse de los premios entregados antes de julio de este año. “Los ganadores anteriores que aún esperan pagos tendrán que buscar el pago en la masa de la bancarrota”, explicó The Wall Street Journal. Asimismo, según el canal KGW8, al menos otras diez personas están en una situación similar a la de Wyllie, aspirando a recibir un dinero que probablemente nunca llegue.

La caída de la empresa y su efecto dominó

La quiebra de PCH responde a un desplome financiero posterior a la pandemia. Yahoo Finance señala que la empresa pasó de ingresos anuales próximos a los 900 millones de dólares antes de la pandemia a poco más de 180 millones el año pasado. A esta reducción se sumó el pago de 18 millones de dólares en un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, derivado de prácticas engañosas que inducían a los clientes a pensar que comprar productos aumentaba sus posibilidades de ganar.

Andrea Coles-Bjerre, profesora de derecho en la Universidad de Oregón, advirtió en KGW8 que es poco probable que los premiados obtengan lo que se les debe. “Serán considerados acreedores no garantizados compitiendo por un dinero que simplemente no existe”.

¿Cómo proteger un premio extraordinario?

El caso de Wyllie sirve una advertencia para quienes reciben grandes sumas inesperadas, como premios de lotería o herencias. Yahoo Finance subraya que sin una buena estrategia financiera, esa riqueza puede desaparecer rápidamente. Los expertos consultados por el medio aconsejan “mantener la discreción”, crear fideicomisos, recurrir a asesores y valorar detenidamente entre renta vitalicia o suma global.

En retrospectiva, ingresar el importe íntegro del premio habría sido la opción más segura. Por ejemplo, otro ganador llamado Ricky Williams eligió recibir la suma global y pudo cobrar 3 millones de dólares antes de la quiebra.

Otros consejos relevantes incluyen recurrir a un contador público certificado para una planificación fiscal inteligente, pagar las deudas antes de hacer grandes compras y reservar un fondo de emergencia que cubra al menos seis meses de gastos. Por último, redactar un testamento actualizado garantiza que el patrimonio llegue a las personas deseadas y evita disputas familiares.