Una popular empresa de joyería se ha declarado en bancarrota: ¿cerrará sus tiendas en Estados Unidos?

La popular tienda de joyería se ha declarado en bancarrota por segunda ocasión en menos de 10 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claire’s, la cadena de accesorios para adolescentes presente en centros comerciales y conocida globalmente por su servicio de perforación de orejas, presentó el miércoles una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Bancarrota de Delaware. Este es el segundo procedimiento de reestructuración financiera de la empresa en los últimos siete años, tras la primera bancarrota en 2018. La compañía, fundada en 1974 y con sede en Hoffman Estates, Illinois, opera más de 2.750 tiendas Claire’s en 17 países de Norteamérica y Europa, y 190 tiendas de la marca Icing en Norteamérica.

La presentación judicial indica que las deudas y activos de Claire’s están estimados entre 1.000 millones y 10.000 millones de dólares, con un número de acreedores que oscila entre 25.000 y 50.000 de acuerdo a lo presentado ante la corte. La empresa declaró que todas sus tiendas en Norteamérica seguirán abiertas durante el proceso, mientras examina opciones estratégicas para solventar sus obligaciones financieras y adaptarse al entorno del sector minorista.

El director ejecutivo, Chris Cramer, comunicó que la empresa enfrenta una combinación de factores como “el aumento de la competencia, las tendencias de gasto del consumidor y la continua migración hacia el comercio online, junto con nuestras obligaciones actuales de deuda y factores macroeconómicos” que hicieron necesaria la solicitud de protección judicial para Claire’s y sus interesados.

Endeudamiento y crisis del modelo de negocio tradicional

Claire's se hizo popular por su bisutería para adolescentes y su servicio de piercings. (REUTERS/Alessandra Rafferty/File Photo)

Durante su primer proceso de bancarrota en 2018, Claire’s pudo reducir su deuda en aproximadamente 1.900 millones de dólares gracias a un plan de reestructuración, lo que permitió la continuidad de las operaciones y el traspaso de la propiedad a los fondos Elliott Management Corp. y Monarch Alternative Capital. El número de tiendas de la cadena bajó de más de 3.300 antes del primer capítulo 11 a las actuales 2.750, en medio de un clima de reducción continua del tráfico peatonal en centros comerciales estadounidenses.

Analistas consultados, como Neil Saunders, director general de GlobalData, caracterizaron el escenario de Claire’s como una suma de “problemas internos y externos”, resaltando la elevada exposición al endeudamiento que afectó la capacidad operativa y financiera de la empresa. Saunders refirió también que la estrategia de la cadena presenta dificultades para enfrentar la competencia de los canales digitales y la oferta de otras marcas enfocadas en el público juvenil.

El impacto de la competencia digital

El comercio en línea ha provocado la disminución de ventas en las tiendas físicas de la marca. (AP foto/Seth Wenig)

El panorama comercial para las cadenas especializadas en consumidores adolescentes ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Competidores digitales como Amazon, Temu y Shein han presionado los márgenes de empresas tradicionales, mientras cadenas de joyería como Lovisa ofrecen “un surtido más sofisticado a precios bajos” enfocado en el mismo segmento, según Neil Saunders. La directiva de Claire’s también reconoció el cambio en las preferencias de los consumidores jóvenes, que optan cada vez más por compras online.

Las crecientes dificultades para el pago de préstamos y el estancamiento de las ventas llevaron a que la firma evaluara la contratación de asesores y se planteara la posible venta de activos, incluyendo las casi 300 tiendas en el Reino Unido, de acuerdo con informes de Bloomberg y del periódico británico The Telegraph. La administración de Claire’s se encuentra en “discusiones activas con socios estratégicos y financieros”, pero todo plan futuro quedará supeditado a la aprobación judicial y a la continuidad de la actividad comercial durante la reestructuración.

Por su parte, el CEO Chris Cramer afirmó a mediados de 2024 que la prioridad sería “fortalecer las relaciones con clientes, socios y empleados” y “aprovechar el potencial de crecimiento” de Claire’s. No se han anunciado fechas de cierre ni reducción de operaciones inmediata, aunque los informes apuntan a que la empresa podría cerrar tiendas consideradas menos rentables durante el proceso de reestructuración.