Después de 45 años jugando a la lotería, gana un premio de 750.000 euros y decide comprarse la casa de sus sueños: “Quiero mantener los pies en la tierra”

El señor, del que solo sabemos que tiene más de 65 años, llega 45 años jugando y apostando cada semana con una selección automática de números

Paola Bruni

Por Paola Bruni

La suerte cambió el pasado 26 de julio para un hombre del que solo sabemos que tiene más de 65 años (ya que ha decidido mantenerse en el anonimato) tras haber comprado un billete de lotería premiado con 750.000 euros. Tras más de cuatro décadas jugando a la lotería, el hombre podrá ahora cumplir su deseo y comprar su casa soñada.

El ganador del billete de lotería premiado ha asegurado ser un defensor de la vida sencilla y no querer malgastar el dinero, esos 750.000 euros que le han caído del cielo que ahora le servirán para invertir en una vivienda, pero sin modificar su estilo de vida habitual. “Es una oportunidad inesperada, pero quiero mantener los pies en la tierra”, afirmó tras conocer su suerte, según el comunicado de prensa de la Lotería Nacional que recogen los medios locales.

Lleva 45 años jugando, apostando cada semana con una selección automática de números. La sorpresa tuvo que ser mayúscula cuando pasó por la gasolinera Q8 de la localidad de Libramont-Chevigny, en Bélgica para validar su billete y le dieron la noticia. Según detalló en el comunicado la organización de Lotería Nacional este premio, parte del denominado Código de la Lotería de la Suerte, se otorga de forma excepcional en cada uno de los últimos sorteos del mes permitiendo a los ganadores desarrollar un proyecto inmobiliario, ya sea la compra, remodelación o construcción de una vivienda. La entidad mencionó: “El dinero se destinará a hacer realidad un sueño residencial”.

Para salvaguardar su identidad, la entrega simbólica del cheque fue realizada a la señora Stéphanie Depierreux y el señor Michaël Petitjean, quienes dirigen la estación de servicio donde fue validado el boleto ganador.

La Lotería Nacional aprovechó para subrayar las cifras recientes: en 2024 hubo 43 ganadores del premio mayor (con 6 aciertos) y 38 millonarios, mientras que en 2025 ya se contabilizan 19 ganadores del premio mayor y 15 millonarios. Además, la institución remarcó la amplitud demográfica de sus ganadores: “Entre nuestros ganadores, el mayor tenía 97 años y el menor, 19”.

