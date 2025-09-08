Revocan la licencia a una médica en Reino Unido por no saber inglés: ”Habla con fluidez, pero no correctamente"

La doctora pasó seis pruebas de idioma sin aprobar ninguna de ellas

La médica húngara Monica Matko ha perdido su licencia para ejercer la medicina en Reino Unido al no saber hablar inglés con fluidez. La decisión fue adoptada la semana pasada por el Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), después de que la profesional, formada en Hungría y graduada en 2003, no lograra demostrar avances en sus habilidades lingüísticas pese a múltiples oportunidades y advertencias.

Las primeras señales de alarma surgieron en 2019, cuando la doctora Matko trabajaba en el University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust, según ha comunicado el medio británico The Sun. En ese momento, sus colegas detectaron deficiencias en su comunicación, especialmente tras identificar “errores significativos” en la documentación de la atención a un paciente con diabetes. Según comunicaron sus compañeros por correo electrónico, su trabajo tenía que ser “constantemente revisado” por otros, aumentando la presión de su equipo. Este episodio motivó que el General Medical Council (GMC) le exigiera someterse a una prueba de inglés, en la que no alcanzó las puntuaciones requeridas en comprensión auditiva, lectura y escritura.

Seis suspensos seguidos

Como consecuencia de estos resultados, la doctora Matko fue suspendida inicialmente por seis meses, con la condición de que su situación sería revisada posteriormente. En la siguiente audiencia, se constató que tampoco había superado los estándares mínimos en comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral en una nueva evaluación, lo que derivó en una suspensión de 12 meses. Desde entonces, se han celebrado tres tribunales anuales adicionales, cada uno concluyendo con una suspensión de 12 meses debido a la persistencia de sus dificultades con el idioma.

Durante este periodo, la profesional se sometió a más pruebas de inglés, pero ninguna de ellas alcanzó las puntuaciones exigidas por el GMC. En la audiencia más reciente, celebrada el 29 de agosto, el tribunal determinó que aún no existía “evidencia objetiva” de que la doctora Matko hubiera mejorado su nivel de inglés hasta un punto seguro para ejercer la medicina en el país.

El representante del GMC, Gurdit Singh, reconoció a The Sun que la doctora había presentado referencias positivas de empleos recientes. Sin embargo, ninguna de estas referencias abordaba de manera específica sus competencias lingüísticas. Además, aunque la doctora Matko enumeró varios cursos de idiomas en los que estaba inscrita, no aportó certificados ni resultados de exámenes que acreditaran su progreso.

El presidente del tribunal, Sean Ell, concluyó que la aptitud de la doctora para ejercer seguía comprometida y confirmó la suspensión indefinida. En palabras del propio Ell, “sigue habiendo una falta de pruebas de que la doctora Matko ahora tenga el conocimiento necesario de inglés”. El panel reconoció los esfuerzos realizados por la profesional para mejorar, pero consideró que “se había hecho poco progreso” desde la última revisión. Además, el propio Singh señaló que no estaba claro cuándo la doctora planeaba presentarse a nuevas pruebas de idioma.

En el sistema británico, los profesionales médicos pueden ser suspendidos si se considera que la seguridad pública está en riesgo. Pese a sus múltiples intentos, Matko no consiguió mejorar su nivel de inglés y todavía no ha recuperado su licencia para ejercer la medicina en el país.