Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

Los que más suman son los parlamentarios del PP, con unas 337 viviendas, seguidos de los del PSOE, con 155, según sus declaraciones de bienes patrimoniales y rentas

Por Newsroom Infobae

Grúas en una zona de
Grúas en una zona de construcción de edificios en Madrid. (Alberto Ortega - Europa Press)

Los 264 parlamentarios que conforman el Senado suman un patrimonio inmobiliario que asciende a 540 viviendas, ya que el 57% de los senadores declara más de una casa, mientras que la dirigente que más ostenta es María Salom (PP), con unos diez inmuebles, ocho locales y veinte plazas de aparcamiento en Mallorca.

Así consta en las declaraciones de bienes patrimoniales y rentas que presentan los senadores al recoger su acta como parlamentarios, que pueden modificar a lo largo de la legislatura, y que han sido recopiladas por Europa Press. Según estos datos, los 264 senadores actuales han declarado a la Cámara Alta un total de 539 inmuebles, entre pisos, apartamentos o viviendas unifamiliares. Los parlamentarios también especifican en su declaración el porcentaje que poseen del inmueble y el título de adquisición, ya que puede ser por herencia o por compraventa.

De estos 264 senadores, hasta 151 de ellos tienen más de una vivienda declarada, lo que supone que el 57,19% de los parlamentarios disponen de dos o más casas, aunque el porcentaje varía dependiendo del grupo parlamentario.

Parlamentarios del PP son los que más tienen

Desglosando estas cifras por grupo parlamentario, el PP es el partido mayoritario en la Cámara Alta, con hasta 144 senadores, y sus parlamentarios son los que más inmuebles acumulan: unas 337 viviendas. El porcentaje de senadores del PP que tiene más de una casa asciende al 68%.

El segundo grupo en el Senado es el PSOE, con 88 parlamentarios, que ostentan más de 155 viviendas y el 48% de ellos disponen de más de una casa. En el caso de ERC-EH Bildu, cada integrante dispone de una única vivienda -hay dos que ni siquiera declaran casa propia- y no hay ninguno que tenga más de un inmueble.

En la primera fila, la
En la primera fila, la senadora del PP María Salom Coll (dcha), junto a Javier Arenas y Alicia García en una sesión plenaria. (Fernando Sánchez / Europa Press)

Los siete senadores del Grupo Plural (Junts, Coalición Canaria, BNG y Agrupación Herreña Independiente) declaran once viviendas y tres de ellos disponen de más de una casa en propiedad.

En el caso del PNV, el grupo lo conforman cinco integrantes de los nacionalistas vascos y uno socialista -por cesión-, que en total acumulan once viviendas y tres de ellos tienen más de una casa. Algo similar ocurre con los seis miembros del grupo de Izquierda Confederal, que también hay un socialista cedido, y suman seis viviendas, mientras que la parlamentaria socialista es la única que tiene más de una casa.

El grupo mixto está formado por tres senadores de Vox y una de UPN, que acumulan diez viviendas. Solo una senadora de este grupo tiene nada más que una vivienda.

La senadora con más propiedades

Entre todos los senadores, la que destaca con más propiedades declaradas es la portavoz adjunta del PP María Salom Coll, con hasta diez viviendas, ocho locales y veinte plazas de aparcamiento en Mallorca.

En cuanto a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, Salom tiene declarado un local, un piso con trastero y parking, cuatro locales comerciales, veinte parkings y una finca con dos locales y cuatro pisos.

Los que son propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en Bolsa y de la que el declarante tiene acciones o participaciones, Salom ha declarado un local, una casa, una finca con tres pisos, un local y un garaje, y una casa.

En este contexto, la senadora del PP declaró al inicio de la legislatura una renta de 22.932 euros por alquileres.

También declaran naves o bodegas

Además de viviendas, los parlamentarios también presentan ante la Cámara Alta diversos inmuebles tales como plazas de aparcamientos, naves industriales, parcelas, fincas rústicas, bodegas, trasteros, solares, cabañas o caseríos.

Los senadores también tienen la obligación de declarar los vehículos que dispongan, así como las acciones y las deudas u obligaciones patrimoniales.

Propiedades de los portavoces

En el caso de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, su declaración revela una vivienda y un trastero en Ávila, un solar en Hoyos del Espino y una vivienda, trastero y dos plazas de garaje en Valladolid.

El portavoz socialista, Juan Espadas, modificó su declaración en febrero de este año y en ella se vislumbran tres viviendas en Sevilla y otra en Cádiz, mientras que el portavoz de ERC-EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, dispone de un piso en Barcelona.

Juan Espadas(dcha) en la primera
Juan Espadas(dcha) en la primera fila durante un pleno extraordinario en el Senado. (Fernando Sánchez - Europa Press)

Por su parte, el portavoz de Junts, Eduard Pujol, ha declarado una vivienda en Barcelona, mientras que su homóloga del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, tiene una vivienda en Álava, otra en Navarra y ds plazas de aparcamiento en Álava.

Del grupo Izquierda Confederal, la portavoz Uxue Barcos no ha declarado ningún bien patrimonial, mientras que en el grupo mixto, Fernando Carbonell, de Vox, tiene dos viviendas en Valencia y en Moraira (Alicante).

Integrantes de la mesa

El presidente del Senado, el ‘popular’ Pedro Rollán, modificó en abril su declaración, en la que se ve que tiene dos viviendas en Madrid, así como un local, una plaza de aparcamiento y otra casa en Cádiz de la que es el 50% declarante.

Los vicepresidentes, Javier Maroto (PP) ha declarado una vivienda en Sotosalbos (Segovia) y otra en Madrid, mientras que Guillermo Fernández Vara (PSOE) tiene una vivienda de 413 metros cuadrados en Badajoz, un piso de 136 metros en Badajoz, otro piso de 176 metros en Madrid y un apartamento de 65 metros en Huelva.

La compraventa de viviendas se disparó en junio un 17,9% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 59.021 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (Fuente: INE / Europa Press).

Los secretarios de la Mesa, la ‘popular’ Eva Ortiz dispone de una vivienda en Alicante y otra en Murcia, y Marimar Blanco, también del PP, tiene en calidad de ganancial una vivienda en Madrid y dos plazas de garaje. El resto, dispone de un tercio y en calidad de herencia de un piso en Madrid, otra casa en Vitoria, otra en Alicante, una casa en Ourense y una finca en Ourense.

La socialista María de los Ángeles Luna Morales ha declarado una vivienda en Córdoba y un piso, un apartamento y otra vivienda en calidad de nuda propiedad. El también socialista Francisco Manuel Fajardo tiene una vivienda en Las Palmas y una plaza de garaje.

(Información elaborada por Europa Press)

