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Más jugadores para la enfermería de la selección española: Yeremy Pino puede tener una lesión de hombro o clavícula

El jugador de la selección española se someterá a las pruebas pertinentes para conocer el alcance de la lesión

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El jugador de la selección española Yeremy Pino (REUTERS/Raquel Cunha)
El jugador de la selección española Yeremy Pino (REUTERS/Raquel Cunha)

España logró superar a Uruguay y con ello aseguró el primer puesto de su grupo, lo que le permitirá evitar a Argentina en la siguiente ronda. El equipo dirigido por Luis de la Fuente cumplió con el mínimo necesario para avanzar en el torneo. El gol de Baena gracias al error de Muslera, fue todo lo que necesitó la selección española para firmar los tres puntos y pasar como primera de grupo. Un partido, donde no todo fue celebración. El juego no convenció y, además, Yeremy Pino hizo saltar las alarmas al sufrir un golpe en el hombro.

El propio desempeño de España en este partido dejó dudas acerca de su capacidad para competir a un nivel más alto en las siguientes etapas del torneo. Luis de la Fuente y sus jugadores obtuvieron los tres puntos necesarios para avanzar, pero el juego desplegado no convenció ni disipó las interrogantes sobre el verdadero potencial de la selección. Quedó claro que, pese al resultado favorable, el equipo tiene cuestiones pendientes que deberá resolver si aspira a llegar más lejos y a enfrentarse con rivales de mayor exigencia.

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A esta situación se sumó un incidente que causó preocupación en el cuerpo técnico y entre los seguidores de la selección: la lesión de Yeremy Pino. El extremo sufrió una caída tras un choque en el minuto 87 del partido, lo que provocó una lesión en su hombro izquierdo. Yeremy permaneció tendido en el césped durante varios minutos, visiblemente afectado por el dolor. Debido a que España ya había agotado las sustituciones, el jugador se reincorporó al partido, aunque en condiciones físicas muy limitadas, y terminó el encuentro claramente mermado.

Mundial 2026 - España - Uruguay
El partido entre España y Uruguay (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Tras la finalización del partido, el seleccionador Luis de la Fuente expresó su inquietud respecto al estado físico del futbolista. “Lástima la lesión de Yeremy, veremos a ver de qué grado es. Desgraciadamente, puede ser una lesión de hombro o de clavícula. Mañana se le harán pruebas, veremos qué alcance tiene la lesión. Está sufriendo mucho, es enorme el esfuerzo que ha hecho, una heroicidad”, afirmó de la Fuente al referirse a la situación del extremo. El diagnóstico definitivo de la lesión se conocerá una vez que el equipo regrese a Chattanooga, Tennessee, después de haber disputado el partido en Guadalajara, México.

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De Yeremy Pino a Víctor Muñoz

La caída y posterior lesión de Yeremy supusieron un golpe para el equipo. La incertidumbre acerca de su recuperación añade un elemento de inquietud de cara a los próximos compromisos, en los que la selección española está obligada a mejorar su rendimiento si quiere mantener sus aspiraciones. La atención del cuerpo médico y técnico estará centrada en la evolución de Yeremy, cuya presencia podría ser fundamental en los siguientes partidos.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

De momento no se conoce el alcance de la lesión de Yeremy Pino, aunque todo parece apuntar que puede tener una lesión en el hombro o la clavícula. Una posible lesión que se sumaría a la de Víctor Muñoz, que volvía a lesionarse poco después del debut de la selección española en el Mundial 2026. Una nueva molestia muscular retrasaba así su regreso a los terrenos de juego. Cabe destacar que ya antes del debut en el torneo, Lamine Yamal y Nico Williams también se encontraban en proceso de recuperación por lesión. Aunque por suerte para La Roja, aunque ido disfrutando de minutos poco a poco.

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