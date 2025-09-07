España

Feijóo difunde un vídeo cantando ‘Mi limón, mi limonero’ que acompaña con la frase ‘Me gusta la fruta’ que acuñó Ayuso

Óscar Puente acusa al líder del PP de “crispar” a la ciudadanía “hasta en sus momentos de asueto y diversión”

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha difundido este domingo un vídeo en la red social ‘Instagram’ cantando ‘Mi limón, mi limonero’ en un bar de A Coruña, al que ha acompañado con la frase ‘Me gusta la fruta’ que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una expresión que se remite al año 2023 cuando, en la primera sesión del debate de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afeó a Feijóo que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase “sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad” y su respuesta fuese “evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra ese caso de corrupción”. Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo reaccionó con unas palabras que varios diputados del PSOE interpretaron como un insulto (hijo de puta) al líder del Ejecutivo.

En un primer momento, desde el equipo de la presidenta ironizaron con que lo que había dicho era “me gusta la fruta” pero posteriormente señalaron que las acusaciones eran “una ignominia y una cobardía” y que la respuesta, “dicho para sí misma”, es “lo mínimo que se merece”. “A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije me gusta la fruta”, contestó la dirigente madrileña en el Pleno de la Asamblea.

Feijóo y Ayuso compartieron mitin este viernes en el municipio madrileño de Arganda del Rey para arrancar el curso político, donde exhibieron sintonía y justificaron el plantón del PP al Rey en la apertura solemne del año judicial por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está procesado por un presunto delito de revelación de secretos sobre la pareja de la presidenta madrileña.

Puente acusa a Feijóo de “crispar”

Al respecto, se han manifestado varios ministros mediante sendos mensajes en la red social ‘X’, recogidos por Europa Press. Así, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al líder de la oposición de “crispar”: “Se ve que Feijóo salió anoche por Coruña. Y hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar”.

“La polarización no cae del cielo, no se crea sola. La crea un PP pequeño, asustado, perdido y acomplejado con Vox, todos los días”, ha expresado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que “este fin de semana” ha retratado, en su opinión, “el colapso político y ético del PP”, al que ha calificado como “una sucursal de los ultras”. “El viernes plantó al Rey y al Poder Judicial. Ayer, su número dos pidió “cavar una fosa” para el Gobierno. Hoy insulta al presidente con la zafiedad imperante en el PP más tóxico”, ha criticado.

*Noticia elaborada por Europa Press

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoIsabel Díaz AyusoÓscar PuenteCorrupciónAgenciasEuropa PressEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del Quinigol del 7 de septiembre

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Comprueba los resultados del Quinigol

“El verano en que me enamoré” encabeza el top de las mejores series de Prime Video en España

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

“El verano en que me

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El español y el italiano se han enfrentado en el partido más esperado

Alcaraz - Sinner, en directo:

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 7 de septiembre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Lototurf: comprueba los resultados ganadores

Comprobar Bonoloto: el número ganador para este 7 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Bonoloto: el número ganador
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un hombre por el

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Sevilla: se investiga como posible caso de violencia machista

La DGT avisa a los conductores: multa de hasta 100 euros al repostar si infringen esta ley

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 7 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Qué tienen que ver Novak Djokovic, la leche de burra y España: una tendencia que impulsa el mercado de quesos exclusivos

Andrés Millán, abogado, sobre el coste de oportunidad: “Cada euro que se invierte en la compra de una vivienda es un euro que no se invierte en otro activo”

No eres tú, es la empresa: por qué las relaciones entre jefes y subordinados son tan controvertidas y cómo evitarlas

DEPORTES

España aplasta a la selección

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno