Estos son los 4 medicamentos para la obesidad y la diabetes que la OMS ha incluido en su lista de esenciales

La inclusión de Ozempic (semaglutida) y otros tres medicamentos innovadores para la diabetes y la obesidad marca un hito en la actualización de las listas modelo de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta decisión, adoptada tras un riguroso proceso de evaluación, proporciona a los sistemas de salud de más de 150 países una guía renovada para la adquisición y suministro de tratamientos que abordan dos de los desafíos sanitarios más apremiantes a nivel global.

El Comité de Expertos de la OMS en Selección y Uso de Medicamentos Esenciales, compuesto por especialistas de los campos académico, médico, farmacéutico y de investigación, ha añadido 20 nuevos fármacos a la Lista de Medicamentos Esenciales y 15 a la Lista de Medicamentos Pediátricos Esenciales, además de ampliar las indicaciones de uso para siete productos ya existentes. Las listas actualizadas incluyen ahora 523 medicamentos esenciales para adultos y 374 para niños, “cubriendo así las necesidades de salud pública más urgentes”. Y entre ellaso, destacan en un comunicado de prensa aquellos que sirven para tratar tanto la diabetes como la obesidad.

Cuatro fármacos para combatir la pandemia del siglo XXI

“La diabetes y la obesidad se encuentran entre los retos más urgentes para la salud mundial”, recoge el comunicado. En 2022, más de 800 millones de personas tenían diabetes, en la mitad de los casos no tratada, mientras que más de 1000 millones de personas padecen obesidad, un problema cuyas tasas aumentan con especial rapidez en los países de ingresos bajos y medianos. Estas dos afecciones están estrechamente vinculadas y pueden causar graves problemas de salud, como cardiovasculopatías e insuficiencia renal. Por ello, añadir los cuatro fármacos a la guía que decenas de gobiernos utilizan resulta fundamental.

El Comité de Expertos de la OMS se basa “pruebas científicas sólidas” que demuestran que el grupo de fármacos denominados agonistas del receptor del péptido glucagonoide de tipo 1 (GLP-1) puede ayudar a las personas con diabetes de tipo 2 a mejorar el control de su glucemia, reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales, favorecer la pérdida de peso e incluso disminuir el riesgo de muerte prematura, sobre todo si tienen insuficiencia renal o cardiaca. Bajo esta premisa, se han incorporado ala Lista de Medicamentos Esenciales cuatro agonistas del receptor GLP-1: la semaglutida, que también se comercializa bajo el nombre de ‘Wegovy’ de Novo Nordisk; la dulaglutida ('Trulicity' de Lilly); la tirzepatida (‘Mounjaro’ de Eli Lilly) y la liraglutida (‘Victoza’ de Novo Nordisk).

La actualización de la lista establece que estos agonistas del receptor GLP-1 deben prescribirse como hipoglucemiantes a adultos con diabetes tipo 2 que presenten insuficiencia renal crónica o una enfermedad cardiovascular, y además obesidad, definida como un índice de masa corporal igual o superior a 30 kg/m². De este modo, los países disponen de una directriz precisa para identificar a los pacientes que más pueden beneficiarse de estos tratamientos.

Priorizar a los que más puedan beneficiarse

A la OMS también le preocupa la distribución a nivel mundial de estos medicamentos. “El alto precio de fármacos como la semaglutida y la tirzepatida es un obstáculo para el acceso a ellos”, denuncia. Para ampliarlo y mejorar así la salud de los pacientes es necesario priorizar a quienes más puedan beneficiarse, fomentar la competencia mediante genéricos para abaratar costos y acercar esos tratamientos a la atención primaria, sobre todo en las zonas desatendidas.