Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Francisco Rius (@metodorius en TikTok) expone los aspectos a tener en cuenta en un vídeo

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

El hurto en supermercados es una práctica muy extendida y supone peligrosos desafíos para los equipos de seguridad, donde la astucia de algunos delincuentes exige un control efectivo y conocimiento de la normativa legal. Una mala actuación puede dejar sin consecuencias al ladrón e incluso meter en un problema al vigilante.

Desde la experiencia policial, un inspector de Policía Nacional describe escenarios reales y comparte claves prácticas para afrontar estos delitos, especialmente cuando los implicados recurren a estrategias para eludir la acción directa de los vigilantes o de la policía. Se trata de Francisco Rius, conocido en TikTok como @metodorius.

Práctica extendida para los robos en supermercados

Según relata el inspector, la escena suele desarrollarse con varios pasos. “Imagínate un supermercado, imagínate una persona que está dentro y empieza a quitar cosas y se las mete dentro de los bolsillos, dentro de la chaqueta”, describe como inicio del suceso que utiliza para ejemplificar los hábitos y métodos habituales que suelen emplear los delincuentes en estos casos.

El problema se agrava cuando el individuo rompe los dispositivos de seguridad de los productos, lo que transforma el hecho en hurto agravado. Entonces, se dirigen a las cajas. “Cuando se le hace un registro, se le encuentran las cosas escondidas y, encima, se encuentran objetos que habían sido violentados con fuerza sobre el dispositivo de seguridad que tiene el propio objeto”, precisa.

Muchos intentan justificar su conducta afirmando que planeaban pagar los productos y que solo aguardaban a un supuesto acompañante que tenía el dinero en el exterior. “Va y le cuenta que él pensaba pagarlo todo, pero que estaba esperando a su colega, que estaba en la parte de fuera y era el que llevaba el claro”, explica el inspector, quien subraya que esta excusa busca sembrar dudas sobre la intencionalidad del acto.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

Cómo actuar y delito que cometen

El inspector advierte que, a pesar de haber pruebas del intento de sustracción y del daño al sistema de seguridad, la detención suele originar el debate legal sobre si se trata de un delito consumado o en grado de tentativa. “La situación sería que nos encontramos delante de un delito o delito leve. Depende de la cantidad, más o menos 400 euros de hurto”, aclara.

La legislación distingue entre tentativa y delito consumado, y el matiz resulta decisivo para actuar. “Lo que quiero decirte es que se encuentra en tentativa el delito. ¿Por qué? Porque todavía no ha podido hacer algo sin ser visto el sujeto”, sostiene el inspector. Este punto es esencial para que el supuesto responsable no evite consecuencias legales por una actuación precipitada del personal de seguridad.

Como recomendación principal, el inspector aconseja dejar que la persona cruce la línea de cajas antes de intervenir. “No le trinques antes de la línea de cajas, deja que pase la línea de cajas, deja que pase unos metros y, un poquito más allá, le trincas”, explica el Inspector. Solo entonces, añade, se puede asegurar que el delito ha pasado a ser consumado.

