España

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

La mujer sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el Hospital y el autor ha sido detenido por la Guardia Civil

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Cheria25”, ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un robo con violencia y de un delito de hurto, ambos cometidos en la localidad de Torrevieja (Alicante).

Las investigaciones comenzaron a finales de junio, cuando los agentes recibieron aviso de un robo con violencia en el portal de una vivienda en la localidad de Torrevieja. Una persona de avanzada edad fue abordada por un joven que, al no lograr su objetivo, la apuñaló con un cuchillo tras la resistencia de la víctima. Como consecuencia, sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el Hospital.

Una segunda denuncia de hurto

Continuando con las investigaciones, los agentes constataron que la víctima había sido seguida desde un supermercado hasta su domicilio. Además, el análisis de numerosas grabaciones de cámaras de seguridad permitió obtener imágenes del presunto autor, que posteriormente fue identificado.

Paralelamente, los agentes recibieron una nueva denuncia por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón, atribuido también al mismo individuo. Ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el paseo marítimo de la localidad, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial de vigilancia que culminó con su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza. Esta actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, cuyo objetivo es prevenir los riesgos y reforzar la seguridad de las personas mayores, fomentando su confianza y mejorando la respuesta policial.

El delito de robo con violencia

En el Código Penal español, el robo con violencia o intimidación se configura como uno de los delitos patrimoniales más graves, por la especial forma en que se comete. No basta con la mera sustracción de un bien ajeno, como ocurre en el hurto, sino que el autor recurre a la violencia física o a la intimidación directa contra la víctima para apoderarse de lo que no le pertenece. Esa utilización de la fuerza, real o percibida, convierte el hecho en una infracción que trasciende lo material y afecta también a la seguridad y la integridad de las personas.

La ley contempla este delito en los artículos 242 y siguientes del Código Penal, donde se establece una horquilla de penas que parte de dos años de prisión y puede llegar hasta cinco. La sanción aumenta en los supuestos en los que concurren circunstancias agravantes, como el uso de armas, la actuación en grupo o el robo en viviendas habitadas. En estos casos, el castigo puede alcanzar hasta seis años de cárcel, reflejando la gravedad añadida que supone generar un peligro mayor para las víctimas.

La violencia puede adoptar formas muy variadas: desde un empujón para arrebatar un bolso hasta agresiones físicas más contundentes. La intimidación, por su parte, no requiere necesariamente un contacto físico; basta con generar un miedo racional en la víctima, como ocurre cuando se amenaza verbalmente con hacer daño o se muestra un arma. Lo decisivo es que la persona sienta que no tiene otra opción que ceder sus pertenencias.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaGuardia Civil EspañolaSucesosRobosTorreviejaAlicanteEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex

La propina sugerida, una tradición americana cada vez más española: “Nos gusta ponerla encima de la mesa y el que quiera pagar, que la pague”

Álvaro Castellanos e Iván Morales (Grupo Arzábal) defienden la inclusión de esta sugerencia, un coste añadido que consideran “agasajo” al camarero, a la par que “termómetro” de la calidad del servicio

La propina sugerida, una tradición

Un hombre de 75 años quiere dejar a su esposa por una “novia” que conoció en internet: resultó ser una inteligencia artificial

Los casos de personas mayores que sufren engaños en internet se están multiplicando en algunos países

Un hombre de 75 años

Caerte por las escaleras borracho durante una fiesta de empresa, ¿es un accidente laboral o no?

La ley entiende que las actividades promovidas por la compañía, como fiestas corporativas, comidas de Navidad, viajes de incentivos o convivencias, forman parte de la esfera profesional

Caerte por las escaleras borracho

La Aemet confirma que la última ola de calor ha sido la más intensa desde que hay registros en España

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de la “tendencia estructural hacia veranos cada vez más extremos”

La Aemet confirma que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anulada la sanción impuesta a

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

Kick, la plataforma ‘del morbo’ que desafía a Twitch pero no despega en España: “Si un día me estoy muriendo, conectad la cámara”

19 fuegos siguen activos en Castilla y León: evacúan La Baña tras reactivación del incendio de Porto

Un padre con la custodia compartida incluye a los hijos en su hogar para pedir el Ingreso Mínimo Vital: lo rechazan porque están domiciliados con la madre

Condenado a 10 meses de cárcel un cabo del Ejército por insultos racistas: “Te voy a matar, indio de mierda”

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Caerte por las escaleras borracho durante una fiesta de empresa, ¿es un accidente laboral o no?

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 agosto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 agosto

Por qué la nueva burbuja en el mercado inmobiliario puede ser muy distinta a la anterior de 2008, según un experto

DEPORTES

Roger Federer, el séptimo deportista

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”