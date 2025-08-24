Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Cheria25”, ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un robo con violencia y de un delito de hurto, ambos cometidos en la localidad de Torrevieja (Alicante).

Las investigaciones comenzaron a finales de junio, cuando los agentes recibieron aviso de un robo con violencia en el portal de una vivienda en la localidad de Torrevieja. Una persona de avanzada edad fue abordada por un joven que, al no lograr su objetivo, la apuñaló con un cuchillo tras la resistencia de la víctima. Como consecuencia, sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el Hospital.

Una segunda denuncia de hurto

Continuando con las investigaciones, los agentes constataron que la víctima había sido seguida desde un supermercado hasta su domicilio. Además, el análisis de numerosas grabaciones de cámaras de seguridad permitió obtener imágenes del presunto autor, que posteriormente fue identificado.

Paralelamente, los agentes recibieron una nueva denuncia por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón, atribuido también al mismo individuo. Ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el paseo marítimo de la localidad, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial de vigilancia que culminó con su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza. Esta actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, cuyo objetivo es prevenir los riesgos y reforzar la seguridad de las personas mayores, fomentando su confianza y mejorando la respuesta policial.

El delito de robo con violencia

En el Código Penal español, el robo con violencia o intimidación se configura como uno de los delitos patrimoniales más graves, por la especial forma en que se comete. No basta con la mera sustracción de un bien ajeno, como ocurre en el hurto, sino que el autor recurre a la violencia física o a la intimidación directa contra la víctima para apoderarse de lo que no le pertenece. Esa utilización de la fuerza, real o percibida, convierte el hecho en una infracción que trasciende lo material y afecta también a la seguridad y la integridad de las personas.

La ley contempla este delito en los artículos 242 y siguientes del Código Penal, donde se establece una horquilla de penas que parte de dos años de prisión y puede llegar hasta cinco. La sanción aumenta en los supuestos en los que concurren circunstancias agravantes, como el uso de armas, la actuación en grupo o el robo en viviendas habitadas. En estos casos, el castigo puede alcanzar hasta seis años de cárcel, reflejando la gravedad añadida que supone generar un peligro mayor para las víctimas.

La violencia puede adoptar formas muy variadas: desde un empujón para arrebatar un bolso hasta agresiones físicas más contundentes. La intimidación, por su parte, no requiere necesariamente un contacto físico; basta con generar un miedo racional en la víctima, como ocurre cuando se amenaza verbalmente con hacer daño o se muestra un arma. Lo decisivo es que la persona sienta que no tiene otra opción que ceder sus pertenencias.