España

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica todo lo que debes saber sobre los cacheos: “Se realizarán siempre respetando la dignidad de la persona”

Se trata de una de las intervenciones más comunes que puede realizar un policía, pero al mismo tiempo una de las más desconocidas por los ciudadanos

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Varios agentes de la Policía
Varios agentes de la Policía Nacional detienen a un vehículo durante un control policia. (Javi Colmenero/Europa Press)

Los cacheos policiales constituyen una intervención de las fuerzas de seguridad para comprobar si una persona porta objetos ilegales o peligrosos. Un Inspector Jefe de la Policía Nacional conocido en las redes como @meteodurus explica que, en realidad, es una de las intervenciones más comunes que puede realizar un policía, pero al mismo tiempo una de las más desconocidas por los ciudadanos, que suelen enfrentar esta situación con gran tensión. Por eso, es importante saber cuándo, cómo y quién puede realizarnos este tipo de intervenciones.

En una publicación en su perfil de Tik Tok, el agente explica que primero hay que saber diferenciar entre el registro personal exterior —es lo que conocemos comúnmente como cacheo—, y el desnudo integral. Respecto al primero, “el cacheo va a consistir en una exploración superficial externa en el cuerpo de la persona y sobre su ropa, incluyendo objetos personales o el equipaje de mano. Todo esto se hace con una finalidad muy concreta, que es descubrir posibles objetos que no están permitidos o bien que puedan ser peligrosos”, explica.

El agente añade que el registro puede llevarse a cabo para encontrar los efectos del delito o bien medios de prueba que pueden estar ocultos entre la ropa o el cuerpo de la persona sospechosa. ¿Y cómo deben realizarse?: “Siempre respetando y protegiendo la dignidad de la persona”, asegura.

El inspector jefe apunta que en el hipotético caso de que tenga que realizarse en la vía pública, el policía tendrá que buscar el lugar “más idóneo y discreto” para poder hacerlo. Además, matiza que este tipo de cacheo es obligatorio de hacer “cuando se detiene a una persona y cuando estemos ante personas sospechosas potencialmente peligrosas”. De igual manera, se volverá a realizar esta intervención antes de entrar en el calabozo.

La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres importantes miembros de la ´Ndrangheta.

¿Y qué agente será el encargado de hacerlo? Salvo una urgencia, debe ser un policía del mismo sexo que la persona que se registra, afirma. “El policía tendrá que ir provisto de un material de protección adecuado, sobre todo cuando tengamos que evitar riesgos de contagio por enfermedades infectocontagiosas”, sentencia.

¿Debo dar el DNI si un agente me lo pide?

Si los agentes piden que te identifiques con tu DNI, existen dos situaciones legales, según explica el blog especializado Abogado Penal 24 horas: si existen indicios de tu implicación en un delito, o si el contexto es decisivo para evitar que cometas uno. Así lo recoge el artículo 16 de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Si una persona no lleva consigo el documento cuando un agente lo solicita, está obligada a colaborar en las prácticas de identificación, tal como establece el artículo 16.5. Es decir, negarte a entregar tu documento de identidad probablemente derivará en una solicitud para que te traslades a la comisaría, donde procederán a identificarte allí.

Incumplir la obligación de identificarte puede dar lugar a una sanción, tal como recoge el artículo 36.6. Desobedecer al agente puede conllevar una multa, por lo que resulta preferible evitar ese escenario. Aun así, entrega el DNI solo cuando tengas la certeza de que realmente se trata de un agente.

Temas Relacionados

Tik TokPolicia Nacional de EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El ‘zasca’ de Arturo Pérez-Reverte a Pablo Motos en El Hormiguero: “He venido a hablar de mi libro”

El escritor ha visitado el programa de Pablo Motos para presentar ‘Misión en París’, la nueva entrega de la saga del capitán Alatriste

El ‘zasca’ de Arturo Pérez-Reverte

El extraño caso de la vivienda en París: “Hoy en día, más de uno de cada cinco propietarios vende con pérdidas”

Tras un alza del 35% entre 2015 y 2020, los precios han caído un 11% en cinco años mientras escalan en casi todas las capitales europeas, pero el mercado apunta a una estabilización en 2025

El extraño caso de la

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

El serbio y el español se enfrentan por primera vez en el US Open en un duelo con sabor a final anticipada y con el número 1 del mundo en juego

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal

Una argentina que vive en España explica las cinco cosas que ahora puede hacer: “No es una opción, es un requisito”

Además de algunas costumbres que ha terminado por incorporar en su día a día, la creadora de contenido alaba varios productos de la gastronomía del país

Una argentina que vive en

Un hombre encuentra unos cupones de lotería ocho meses después y termina ganando 560.000 euros

El agraciado había olvidado los boletos viejos en un almacén y los encontró más de 200 días después

Un hombre encuentra unos cupones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hospital de Indonesia realiza

Un hospital de Indonesia realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

El Gobierno contrata un seguro para cubrir los daños que causan los aviones que luchan contra los incendios: hasta 50 millones por siniestro

Así es el nuevo misil que quiere comprar España: se une a Alemania en la adquisición del Taurus Neo

Ayuso se gasta 1,9 millones en habilitar más plazas para menores mientras endurece su política migratoria para quitar votos a Vox

Patrimonio Nacional quiere comprar flores por valor de 46.000 euros para adornar los actos oficiales del rey Felipe VI

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de septiembre

El extraño caso de la vivienda en París: “Hoy en día, más de uno de cada cinco propietarios vende con pérdidas”

¿Puedo desgravarme los gastos veterinarios? Todo lo que debes saber si tienes mascota antes de hacer la declaración de la Renta

Cotización del euro frente al dólar hoy 4 de septiembre

La vuelta a la rutina es casi un 3% más cara que el año pasado: estos son los alimentos que han subido de precio en el supermercado

DEPORTES

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta