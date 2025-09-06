España

La mujer con más hijos en el mundo: vendida los 12 años por su padre y abandonada por su marido tras dar a luz al número 47

Mariam Nabatanzi Babirye ha concedido una entrevista a la fotógrafa documental Sofía Prado en su casa

Paula Bastante Hernáiz

Paula Bastante Hernáiz

Mariam Nabatanzi Babirye ha concedido una entrevista a la fotógrafa documental Sofía Prado en su casa (@sofimprado)

Mariam Nabatanzi Babirye ha vivido una de las historias más duras y tristes, lo que ha hecho que se diera a conocer en todo el mundo. Hace unos años la mujer de 45 años se expuso a Nabatanzi como la mujer más fértil del mundo al haber concebido a “47 hijos nacidos en 15 partos”, en los que ha habido quintillizos, cuatrillizos, trillizos y gemelos.

Gracias a una entrevista con la fotógrafa documental Sofía Prado (@sofimprado), se han podido conocer algunos de los detalles más desgarradores de su historia. La conocida como Maama Uganda o Madre Uganda tiene una condición genética que ha sido la causante de sus múltiples embarazos: “es portadora de una forma rara de hiperovulación genética. Esta anomalía provoca que sus ovarios liberen múltiples óvulos en un solo ciclo menstrual, aumentando significativamente la posibilidad de concebir gemelos, trillizos, cuatrillizos u otros”, ha explicado Prado.

Antes de comenzar con la charla en su casa, en presencia de algunos de sus hijos y nietos, la ugandesa ha querido aclarar que “tuve un total de 47 hijos, pero perdí tres”. Aun así, ahora con “44 hijos vivos” siempre le gusta remarcar que tuvo 47.

“Aún está vivo, pero no sé donde está y él tampoco sabe donde estoy yo”

Mariam Nabatanzi Babirye ha concedido una entrevista a la fotógrafa documental Sofía Prado en su casa (@sofimprado)

Tal y como ha narrado para Prado, a los 12 años fue vendida por su propio padre a un hombre 33 años mayor que ella. Esto sucedió en un contexto en el que su progenitor se acababa de casar con otra mujer tras el fallecimiento de su madre. “Eran cosas frecuentes que pasaban en Uganda, cuando no tenías madre”, ha afirmado. No obstante, esto tuvo lugar después de un intento de homicidio. Y es que, según Maama Uganda: “Yo tenía seis hermanos cuando mi madre murió. Mi padre se casó con otra mujer, pero yo sola sobreviví. Trituro botellas de vidrio y las puso en la comida. Todos murieron menos yo”, ha narrado.

En ese momento, fue cuando su padre decidió venderla a un hombre de 45 años, quien “es el padre de todos mis hijos”, afirma. En cuanto a sus hijos, ha explicado que “he tenido dos partos de quintillizos, tres de cuatrillizos, cinco partos de trillizos, cinco de mellizos”. Afortunadamente, “todos nacieron vivos y solo tuve una cesárea”. Esta situación se debe, como ha relatado ella misma, a una hiperovulación genética. Ante esta situación, “los doctores me decían que para cortar esta superovulación debía pasar por más embarazos. Que debía quitármelos del cuerpo. Así que me aconsejaron seguir pariendo”. Sin embargo, de un día para otro, Nabatanzi se dio cuenta de que su esposo se había ido de casa, por lo que “no quise seguir”.

Aunque se desconoce el motivo del abandono, Mariam ha asegurado que “aún está vivo, pero no sé donde está y él tampoco sabe donde estoy yo”. Y es que, cuando su marido decidió irse de la casa, vendió la casa en la que vivía con su mujer e hijos dejándoles en la calle. En sus palabras: “Me vi obligada a dejar la casa cuando él la vendió sin decirme nada. Un día me levanté, él se había ido y nos había abandonado a todos”. Ahora, tras casi una década separados, tiene sus propias metas para sacar adelante a sus hijos y nietos.

Mariam Nabatanzi Babirye ha concedido una entrevista a la fotógrafa documental Sofía Prado en su casa (@sofimprado)

“Tengo el objetivo, si puedo, de empezar un criadero de pollos para generar ingresos", ha confesado. Su idea nace de la situación actual, pues son sus hijos “quienes salen a buscar algo para vender”. Pero con este objetivo “podríamos tener una fuente de trabajo estable, ya que mis hijos más pequeños tienen 9 años y dependen de mí y yo tengo cáncer de piel”. Además, ha contado contenta que sus hijos más pequeños tienen clases con “una maestra que contraté”. A pesar de que Mariam se acuerda de todos los nombres “de mis 44 hijos y nietos, la maestra no los recuerda y las clases son muy divertidas”, ha relatado con una sonrisa.

