Este es el nombre de niño más bonito, según un estudio: solo 62 se llaman así en España

Los nombres femeninos Sophia, Zoe y Rosie encabezan la lista de los más bellos

Uno de los trámites que parecen más sencillos, pero están cargados de simbolismo y responsabilidad por parte de los padres, es ponerle un nombre a su hijo o hija. Aquí entra en juego una serie de factores, tanto culturales, religiosos, familiares o estéticos, como consideraciones, ya que es la primera herencia del niño que tendrá para el resto de su vida.

Aunque la belleza de un nombre es subjetiva, ya que para gustos los colores, cada uno tiene unas preferencias y unos nombres que le parecen más bonitos que otros.

No obstante, utilizando criterios científicos, un reciente estudio realizado por la marca británica My First Years, en colaboración con Bodo Winter, profesor de Lingüística cognitiva de la Universidad de Birmingham, ha puesto sobre la mesa los nombres que son percibidos como los más agradables.

Zayn, el nombre más bello

El análisis examinó más de un centenar de nombres masculinos para evaluar la reacción emocional que generan al ser pronunciados. “El objetivo era identificar aquellos nombres que provocan las emociones más positivas”, explicó el profesor Winter.

El ganador fue Zayn, un nombre de origen árabe cuyo significado es “belleza” o “hermoso”. Su elección no responde únicamente al valor simbólico, sino también a su sonoridad.

“Su estructura fonética, suave y resonante, contribuye a su encanto universal”, recoge el estudio, que señala además que este nombre es capaz de trascender las diferencias culturales y resultar atractivo en distintos contextos.

Poco común en España

En España, Zayn resulta un nombre especialmente singular. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 62 hombres lo llevan, con una media de 4,2 años. Las provincias donde más se registraron son Alicante, Málaga, Valencia, Madrid y Barcelona.

El fenómeno contrasta con países como Reino Unido, donde su popularidad creció notablemente en la última década, en parte gracias a la influencia del cantante Zayn Malik, exmiembro del grupo One Direction.

Otros nombres destacados

La lista elaborada por Winter y My First Years también incluye otros nombres que obtuvieron puntuaciones elevadas:

  • Jesse (hebreo, “regalo”)
  • Charlie (germánico, “hombre libre”)
  • Louie (germánico, “guerrero”)
  • William (germánico, “protector”)
  • Freddie (germánico, “gobernante pacífico”)
  • George (griego, “agricultor”)
  • Ali (árabe, “noble”)
  • Daniel (hebreo, “Dios es mi juez”)
  • Riley (irlandés, “valiente”)

Aunque más comunes en países de habla inglesa, su agradable sonoridad ha favorecido que se extiendan a otros territorios.

Nombres femeninos más bellos

El estudio no solo se centró en los nombres masculinos. En el ámbito femenino, los nombres mejor valorados fueron Sophia, Zoe y Rosie, que lideraron la lista por su musicalidad y belleza sonora.

No obstante, los investigadores advierten que el análisis se realizó en Reino Unido y únicamente con nombres ingleses, lo que deja fuera la enorme riqueza de otras lenguas y culturas.

Además, los autores del estudio recuerdan que la elección de un nombre es una decisión cargada de simbolismo. “La resonancia y la iconicidad fonética pueden influir tanto como el significado profundo o la asociación cultural”, subraya Winter.

En el caso de Zayn en España, su rareza y exotismo lo convierten en una opción distintiva para los padres que buscan un nombre cargado de significado y de resonancia estética.

