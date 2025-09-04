Un octogenario vende su Mercedes y se lo roba al comprador seis meses después: no irá a prisión por su edad

La llave de un coche (Freepik)

Lo que parecía una transacción ordinaria de un coche terminó convirtiéndose en un caso inusual de robo que sorprendió tanto al comprador como a las autoridades. El vendedor, de 81 años, se desprendió de su Mercedes a cambio de 20.000 francos (21.300 euros), y cerrando el trato sin incidentes. Sin embargo, el comprador desconocía que la historia del vehículo tomaría un giro inesperado meses después.

El hombre, residente en Basilea, Suiza, optó por vender su coche pero, medio año más tarde, se arrepintió y decidió recuperarlo por sus propios medios. El comprador, de Therwil, Bélgica, no habría imaginado que quien le vendió el auto intentaría robárselo usando una copia de las llaves guardada tras la venta. El caso pone de relieve la importancia de asegurar una compraventa completamente transparente y no dejar ningún detalle al azar.

La operación quedó cerrada y los papeles en regla, pero la llave de repuesto que el vendedor decidió conservar sería el punto de partida de una maniobra inusual. A los seis meses, cuando se aproximaban las fechas navideñas, el antiguo dueño diseñó un plan para recuperar el coche que ya no le pertenecía, según ha contado el medio suizo 20 Minutes.

El robo del coche

El octogenario viajó hasta Bélgica, consciente de que todavía tenía a su disposición una copia de las llaves del vehículo. Aprovechando su conocimiento de la ubicación del coche, en la vivienda de su nuevo propietario, accedió al Mercedes SL 350 sin mayores dificultades. Sin que el comprador lo supiera, robó el directamente desde su domicilio.

El hombre de Basilea no se limitó a conducir el vehículo robado. Según la información publicada por el medio suizo, tras llevarse el coche, colocó sus propias matrículas y procedió a deshacerse del documento de matriculación. Con esta acción puso el Mercedes SL 350 “fuera de circulación”, borrando así el rastro y dificultando el seguimiento del vehículo por parte de las autoridades belgas.

Condena y fraude documental

La aparente impunidad del plan se truncó poco después. Las investigaciones policiales lograron identificar al responsable y reunir pruebas del robo, lo que llevó a la detención del hombre octogenario. Su acción no se interpretó como una simple disputa civil, sino como un caso de robo agravado y fraude documental debido a la manipulación de las matrículas y la anulación de la matriculación oficial del coche.

La justicia suiza dictó sentencia ante este caso inusual. El acusado fue condenado a dos años de prisión en suspenso, por lo que no ingresará en la cárcel salvo que reincida. Además, deberá afrontar una multa de 3.600 francos y el pago de otra sanción económica de 1.200 francos.

El caso ha captado la atención pública tanto por la edad del autor como por el ingenio empleado para recuperar el coche que ya había vendido meses atrás. El episodio pone de manifiesto la importancia de realizar todas las gestiones de compraventa con total transparencia y de entregar al nuevo propietario todas las llaves del vehículo, para evitar posibles incidentes en el futuro.