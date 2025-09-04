Un hospital de Indonesia realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

María Matilde Muñoz Cazorla, desaparecida en Indonesia. (Facebook)

La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok hace dos meses, tuvo lugar este jueves en el hospital policial de Mataram, dijeron a EFE varias fuentes desde el centro. La autopsia concluyó alrededor de las 11 horas local (3 GMT), dijo a EFE Nyoman Madiasa, jefe de la unidad policial del hospital Mataram (Lombok), tras unas dos horas de procedimiento.

El hombre señaló que la autopsia tuvo finalmente que comenzar antes de lo previsto, sobre las 8 de la mañana, en vez de a las 9, porque el médico forense tenía otra cita. El doctor Arfi es el único forense disponible en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenece Lombok y que comprende unas 400 islas, muchas deshabitadas. Recordemos que el cuerpo de Muñoz fue hallado el sábado pasado en una playa de Senggigi (Lombok Occidental), después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.

La Policía de la isla indonesia de Lombok ha hallado en una playa de Lombok el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz. EFE/Policía de West Lombok

Muñoz, que cumplía 73 años este mes y había llegado en junio a Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas, fue presuntamente asesinada por un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba, y un extrabajador del mismo establecimiento la madrugada del 2 de julio, según la Policía de la isla indonesia.

“La autopsia ha comenzado”, había asegurado a EFE Sri Deliana, administrativa del hospital, en la mañana del jueves. El examen se demoró unos días por asuntos administrativos y la escasez de recursos médicos. Indonesia es un vasto archipiélago en desarrollo de unas 17.000 islas en el Sudeste Asiático.

La familia de Muñoz tendría voluntad de que se proceda con la cremación del cuerpo en Lombok, según fuentes cercanas al caso, lo que imposibilitaría una segunda autopsia en España. Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Asia, también en Lombok, a donde había llegado en junio. La Policía de Lombok acusa a los dos sospechosos de asesinato premeditado y robo a la española, y continúa con la investigación del caso.

