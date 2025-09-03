La Guardia Civil intercepta a tres hombres mientras escapaban de un robo fallido en un comercio de El Garrobo, Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras su supuesta participación en un atraco cometido en un comercio de la localidad de El Garrobo (Sevilla).

Los autores, cuatro individuos en total, entraron encapuchados en el local y de manera violentan intimidaron a las trabajadoras, ocasionando daños en el mobiliario. Tras no conseguir sustraer efectos de relevancia, huyeron en un turismo oscuro.

El Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil recibió en el momento un aviso y rápidamente establecieron un dispositivo coordinando con las patrullas en servicio para cerrar posibles vías de escape de los autores. Una de las patrullas al recorrer la carretera de Gerena – El Garrobo, sorprendió dirección Gerena al vehículo cuyo conductor, al notar la presencia de la Guardia Civil, aumentó la velocidad por vía urbana hasta que finalmente la patrulla logró bloquearlo entre el vehículo oficial y una pared.

Pasamontañas, guantes y una navaja de grandes dimensiones

Los agentes consiguieron así mantener a tres de los ocupantes del coche encerrados y procedieron a su detención. El cuarto de los presuntos autores consiguió huir al poder salir del vehículo.

En la inspección del vehículo se hallaron los pasamontañas, guantes, una navaja de grandes dimensiones y drogas de diversa naturaleza. Además, se comprobó que la matrícula trasera se encontraba alterada con cinta aislante con el objetivo de dificultar la identificación.

Los presuntos autores durante el robo (Guardia Civil de Sevilla)

Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial junto con el material incautado, manteniéndose la investigación abierta con el objetivo de localizar al cuarto implicado.

Robos en Sevilla

En la provincia de Sevilla se han registrado en los últimos meses varios robos violentos y atracos que guardan similitudes con el ocurrido en El Garrobo. En Alcalá de Guadaíra, un hombre fue arrestado tras una semana en la que presuntamente cometió varios asaltos en supermercados, cafeterías y estaciones de servicio, siempre enmascarado y portando un cuchillo de grandes dimensiones. El sospechoso fue interceptado por la Policía Nacional después de sustraer dinero en efectivo en cada uno de los locales atacados.

En San Juan de Aznalfarache, dos personas fueron detenidas acusadas de perpetrar hasta ocho robos con fuerza en establecimientos comerciales de la localidad. La investigación policial concluyó que los autores actuaban de forma reiterada durante la noche, forzando accesos y llevándose la recaudación disponible. También en el Aljarafe, la Guardia Civil detuvo en Mairena a un individuo en el marco de la operación “Kuso”, tras una sucesión de robos en bares y pequeños negocios. El investigado accedía mediante la fractura de puertas y cristales y sustraía dinero y bebidas alcohólicas antes de darse a la fuga.

En otra operación, la Policía Nacional arrestó a tres varones por su implicación en robos con fuerza en Camas y en el barrio de Los Bermejales, en Sevilla capital. En el primero de los casos, los asaltos se produjeron en estaciones de servicio coincidiendo con la retransmisión de la final de la Eurocopa 2024, momento en que los locales se encontraban con menos vigilancia. En el segundo, los autores irrumpieron en una óptica y sustrajeron material de valor antes de ser localizados. Dos de ellos ingresaron en prisión provisional tras pasar a disposición judicial.

Finalmente, en el centro de la capital sevillana, la Policía Nacional detuvo a seis personas acusadas de cometer varios robos violentos a turistas. Los agentes comprobaron que los investigados actuaban en grupo, utilizaban armas blancas para intimidar y recurrían a la fuerza física para despojar a las víctimas de sus pertenencias. En algunos casos llegaron a usar las tarjetas bancarias sustraídas para realizar operaciones fraudulentas en comercios cercanos.