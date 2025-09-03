España

El 35% de inquilinos tiene dificultades para afrontar los pagos iniciales del alquiler, según un informe

Un 33% de los encuestados han afirmado haber tenido que recurrir a familiares, amigos o una financiación externa para hacer frente a este gasto

Otros de los problemas que destacan los inquilinos son el estado de la vivienda, su ubicación y los requisitos de los propietarios

El aumento de los precios en el sector inmobiliario ha provocado que un 35% de los inquilinos que ha rentado un inmueble en el último año asegure que el desembolso inicial que hay que hacer para alquilar una vivienda ha sido un problema. Esto supone un aumento de dos puntos respecto al informe de 2024, según el informe “Experiencia en alquiler en 2025”, elaborado por Fotocasa Research y que traza una exhaustiva radiografía del mercado de la vivienda en arrendamiento.

Además, un 33% de los encuestados han afirmado haber tenido que recurrir a familiares, amigos o una financiación externa para hacer frente a este gasto, lo cual supone también dos puntos por encima de los datos de 2024. Dentro de este porcentaje, el 21% recurrió a un familiar, amigo o conocido, el 65 solicitó un préstamo a una entidad bancaria y el 6% restante que la pidió a otra entidad no bancaria. Este obstáculo afecta principalmente a los más jóvenes. Solo el 61% de los inquilinos entre 18 y 24 años pudo pagar estos gastos con sus ahorros.

Los inquilinos con edades comprendidas entre los 45 y 54 años que pudieron hacer frente a este desembolso inicial con sus propios medios representan el 64%, mientras que para el resto de inquilinos supone un 70%. “El hecho de que una parte relevante de los inquilinos tenga dificultades para reunir el dinero para acceder a una vivienda pone de manifiesto que el alquiler se ha vuelto económicamente inaccesible para muchos”, señala la directora de estudios y portavoz de Fotocasa.

“Cuando el acceso a la vivienda se dificulta a gran escala, se debilitan pilares fundamentales como la estabilidad, la movilidad residencial y la capacidad de emancipación”, apunta la directora. Para el 71% de los inquilinos que firmaron un contrato de arrendamiento en los últimos doce meses, el primero de los obstáculos es los precios del alquiler. Tras este se encuentra la barrera que supone la escasez de ofertas (42%), seguido de los requisitos de los propietarios (38%) y el alto desembolso inicial (35%).

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

Los principales problemas por Comunidad Autónoma

Pese a que las principales dificultades se han incrementado respecto al estudio de 2024, el problema del estado de la vivienda (33%) disminuye en importancia cinco puntos porcentuales, al igual que la antigüedad (27%), que desciende cuatro puntos. También pierden importancia cuestiones como las trabas para los inquilinos, que desciende del 27% al 23%. Por otro lado, la ubicación de la vivienda aumenta del 19% al 24% con respecto a 2024.

El informe también destaca que estas problemáticas no repercuten por igual en los inquilinos del territorio español, sino que presenta variaciones dependiendo de la Comunidad Autónoma. Así, la importancia del precio de la vivienda se sitúa en un 78% en la Comunidad Valenciana, mientras que el alto desembolso inicial en Madrid y Andalucía preocupa a un 44% y 31% respectivamente. Por su parte, el 46% de los nuevos inquilinos de estos últimos 12 meses en Cataluña consideran como el mayor problema la escasez de ofertas.

Respecto a la edad, el informe destaca que el coste de la vivienda es una dificultad compartida. Las diferencias se encuentran en cuestiones como la insuficiencia de ofertas, el estado y antigüedad de la vivienda, que son especialmente relevantes a partir de los 25 años, y los requisitos de los propietarios, que se acentúa en el grupo de 35 a 44 años.

