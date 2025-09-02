España

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

Según los últimos datos del INE, en España hay más de 3,8 millones de propiedades sin habitar, aunque no todas se encuentran en las zonas más tensionadas

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
La falta de vivienda afecta
La falta de vivienda afecta en España a más de cinco millones de personas (Pixabay)

El mercado inmobiliario español sigue tensionando los precios del alquiler y la compraventa. Mientras la demanda asciende mes a mes, la oferta sigue siendo muy escasa, lo que eleva los precios a niveles históricos. Para algunos, el presente del sector es una aviso de la burbuja inmobiliaria que se avecina. Para otros, la crisis está muy lejos de suceder, ya que se estima que los precios sigan subiendo hasta final de este año. Además, se espera que asciendan otro 8% durante 2026.

Queda claro que el problema de la vivienda obedece a un desencaje entre la oferta y demanda, principalmente por el incremento de los hogares en los últimos años , que superan la oferta de la cartera inmobiliaria. Como consecuencia, los precios de la compraventa han aumentado un 34% en términos reales desde 2014, algo que ha repercutido también en la vivienda de alquiler, afectando principalmente a los más jóvenes.

“Por primera vez en los últimos años se están construyendo menos viviendas nuevas que los hogares que se están creando“, explicaba el director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, durante una comisión de vivienda en el Congreso celebrada en junio de 2024. Además, el experto señaló que la necesidad de vivienda para 2025 y 2025 será de entre 500.000 y 800.000 inmuebles.

Otro de los factores no hace más que agudizar este problema social es la entrada de no residentes al mercado inmobiliario. Según el director, las personas que no viven en España compran cerca de 60.000 viviendas al año, tanto nuevas como de segunda mano, frente a las 90.000 que se construyen de media.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

La vivienda vacía como posible solución

Lo que es seguro es que el problema habitacional no hará más que crecer. Se espera que, para 2039, el número de hogares aumente hasta los 3,7 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Ante esta situación, muchos expertos ponen la lupa sobre las viviendas vacías que se encuentran dispersas a lo largo de todo el territorio español. Según los últimos datos del INE, en España hay cerca de 3,8 millones de propiedades desocupadas. Aunque la situación podría ser peor, ya que el informe recoge los datos del 2021.

En este sentido, Andrea Jarabo, responsable de Comunicación de la Asociación Provivienda, asegura que más de cinco millones de personas se ven afectadas en España por la falta de vivienda. Desde su organización han promovido varias iniciativas que podrían acelerar la entrada de estas propiedades al mercado inmobiliario.

Entre las medidas, Jarabo propone generar diferentes herramientas, como una bolsa de viviendas asequibles a nivel regional, que garantice rentas un 20% o 30% por debajo del mercado. También la creación de programas de intermediación, previo a un diagnóstico que se complementaría con ayudas y facilidades fiscales.

Además, la portavoz de Provivienda plante dar ayudas a las personas propietarias de viviendas vacías para la rehabilitación de estas propiedades, ya que algunos propietarios no pueden afrontar los costes de las obras y prefieren mantener la vivienda desocupada. Jarabo propone también otros complementos relacionados con fiscalidad donde usar estrategias de “palo y zanahoria”, donde el palo serían las penalizaciones a los propietarios, por ejemplo relacionadas con el IVI, y la zanahoria las bolsas de viviendas asequibles.

Según la portavoz, para generar políticas respecto a esta problemática, es necesario conocer “la población diana destinataria”, lo que ayudaría a saber por qué los propietarios prefieren tener sus viviendas vacías antes que alquilarlas o venderlas. Los motivos con los que se encuentra Provivienda son varios, desde propietarios que desconocen los apoyos al alquiler, pasando por pisos heredados por varias personas que no se ponen de acuerdo y propietarios o empresas que no necesitan los ingresos y pueden tener miedo de poner sus propiedades en alquiler.

Como recuerda Jarabo, las poblaciones con mayor número de población son las que cuentan con más viviendas vacías, como Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad valenciana o Cataluña. “Lo que pasa es que, en ocasiones, donde hay vivienda vacía puede no haber necesidad. Estas propiedades pueden estar en zonas donde no existe tanta presión”, señala.

Sobre el perfil de las personas que necesitan una vivienda, la portavoz asegura que se trata de un problema generalizado, que afecta a gran parte de la sociedad. Aunque por supuesto a los más jóvenes, ya que solo el 15% de los menores de 30 años se han podido emancipar. Pese a que la entrada de estas propiedades al mercado podría ayudar en la falta de habitabilidad, Jarabao asegura que se trata de un problema “lo suficientemente complejo para dar soluciones fáciles” y se necesitan estrategias que tengan en cuenta el corto medio y largo plazo.

La propuesta del Banco de España

En la misma comisión en la que Gavilán puso sobre la mesa el problema actual del sector inmobiliario, indicó que algunos propietarios ignoran las rentabilidades que les podría suponer publicar sus propiedades en los portales de alquiler por “el miedo”. Por ello, el experto propuso “crear programas de cesión de viviendas al sector público a cambio de que gestionen todo el proceso”.

Según Gavilán, España necesitará en los próximos diez años 1,5 millones de viviendas en alquiler social para acercar el parque español al promedio europeo, lo que supondría aumentar el ritmo de producción anual de vivienda pública en un 100%.

De igual manera, coincidió con la portavoz de Provivienda en la necesidad de aumentar el ritmo de rehabilitación de vivienda, ya que en España está en el entorno de 30.000 visados por año, lo que supone el 0,1% del stock de viviendas, mientras que en países del entorno, como en Francia, se sitúa en el 2%.

Temas Relacionados

ViviendaMercado InmobiliarioPrecio de ViviendaCompra de ViviendaVivienda EspañaAlquilerCrisis InmobiliariaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 2 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

La demolición del Algarrobico, el hotel ilegal que acumula dos décadas de litigios, se puede alargar a 2026: Gobierno y Junta de Andalucía incumplen sus promesas

Construido en 2003 en la playa almeriense de Carboneras, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es uno de los casos más paradigmáticos de especulación urbanística en el litoral español, según denuncia Greenpeace

La demolición del Algarrobico, el

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

La agencia europea Frontex revela que la ruta de Baleares se ha intensificado. Guinea-Bissau es ahora un punto de salida importamte de cayucos. En lo que va de año 93.467 personas han pedido asilo en España, la mayoría venezolanos

Los datos reales de la

Uno de los restaurantes más bonitos del mundo está en Madrid: cocina castiza modernizada bajo las vidrieras de un edificio histórico

El restaurante Maché, en la calle Atocha, es uno de los finalistas de este año en los Restaurant & Bars Design Awards

Uno de los restaurantes más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los datos reales de la

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

El Gobierno de Moreno Bonilla gastará 59.996 euros en vinos de Jerez para poder servirlos en “atenciones protocolarias”

Una violación a una chica de 14 años y un ataque de encapuchados: el centro de menores de Hortaleza se convierte en arma arrojadiza para los discursos de odio

Un ingeniero español cuenta el gasto de volar un bombardero B2, con el que Trump recibió a Putin: supera los 100.000 euros la hora

La entrevista de Sánchez en 7 frases: “Soy incompatible con cualquier forma de corrupción”

ECONOMÍA

Conciliación entre vida laboral y

Conciliación entre vida laboral y personal: cuáles son las ciudades españolas que ofrecen más tiempo libre y mejor calidad de vida

Comprobar Lotería 6/49: resultados del 1 de septiembre

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 1 septiembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 1 septiembre

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en el trabajo totalmente gratis”

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia