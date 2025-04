Mala Rodríguez, discreta con su faceta más controvertida y volcada en apoyar a Melody

Mala Rodríguez ha sido una de las asistentes al Torneo Conde de Godó celebrado en Barcelona, donde ha disfrutado del ambiente deportivo y de una jornada repleta de rostros conocidos. Sin embargo, la artista ha evitado hacer declaraciones acerca de su experiencia en OnlyFans, una faceta de su carrera que, aunque comentada públicamente, prefiere mantener al margen en esta ocasión.

Lo que sí ha querido compartir es su opinión sobre otra artista con la que guarda una larga trayectoria en paralelo: Melody. Ante la pregunta, Mala no ha escatimado en halagos hacia la cantante sevillana: "Bueno, yo a Melody la veo, la llevo viendo toda mi vida con mucha fuerza, es tremenda esa mujer. Siempre ha sido la más sonriente, la más humilde, la más bella. No sé, para mí Melody es. Yo creo que salimos las dos a la par, ¿no? Y yo la he visto que además ella es de Dos Hermanas también, de Sevilla, siempre luchando, porque siempre hay muchas puertas que hay que derribar, ¿no? Y ella es una para mí de las personas que ha tumbado puertas en el mundo de la música también, con su sola presencia".

La artista continuaba con sus elogios, destacando la autenticidad y perseverancia de su compañera: "Claro que sí, muchos años dándole a su estilo, creyendo en ella misma, ¿no? Que esa es la cosa. No hacer algo que es como que tú estás haciendo algo distinto, y ella siempre ha hecho como algo distinto y rompiendo, rompiendo con todo".

Aunque se muestra más reservada con algunos temas, Mala Rodríguez deja clara su admiración por una compañera de profesión con la que comparte raíces y una larga historia de lucha en el mundo de la música.