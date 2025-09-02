España

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado Laurent Freixe por tener una relación romántica con una subordinada

El máximo ejecutivo ha perdido su cargo tras descubrirse que mantenía un noviazgo secreto con una empleada, un hecho que va en contra de los valores de la compañía

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Dos compañeros de trabajo mantienen
Dos compañeros de trabajo mantienen una relación secreta (Montaje Infobae con imágenes de Nestlé / Europa Press)

Una crisis inesperada ha sacudido la cúpula de Nestlé con la fulminante destitución de su hasta ahora consejero delegado, Laurent Freixe, quien ha perdido su puesto tras descubrirse que mantenía una relación romántica no declarada con una subordinada directa. Según recoge La Vanguardia, esta relación, mantenida en secreto por el alto directivo, vulnera de manera directa el código ético de la multinacional suiza.

Decisión implacable por principios empresariales

El escándalo se destapó después de que una investigación interna, supervisada por el presidente de la compañía, Paul Bulcke, y el director independiente principal, Pablo Isla, con asistencia de un asesor externo, confirmara los hechos. En un comunicado recogido por La Vanguardia, Bulcke ha sentenciado: “Esta era una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son los pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio”.

La crisis de liderazgo llega apenas unos meses después de la llegada de Freixe al cargo, quien asumió la dirección de Nestlé en septiembre del año pasado tras la destitución de su predecesor, Mark Schneider. El incumplimiento ético en la declaración de la relación sentimental ha sido la causa directa de su cese, dejando claro que la empresa no tolerará desviaciones de sus normas de conducta.

Un nuevo liderazgo para la multinacional

De forma inmediata, la junta ha anunciado a Philipp Navratil como nuevo director ejecutivo. Navratil, quien hasta ahora era vicepresidente sénior y dirigía la Unidad de Negocios Estratégicos de Café, cuenta con una trayectoria extensa en la compañía. Según detalla La Vanguardia, Navratil se incorporó como auditor interno en 2001 y fue asumiendo cargos de creciente responsabilidad: desde director nacional de Nestlé Honduras en 2009, responsable del negocio de café y bebidas en México en 2013, hasta liderar la estrategia global de marcas tan emblemáticas como Nescafé y Starbucks.

El nuevo consejero delegado también pasó a dirigir operaciones en Nespresso en julio de 2024 y finalmente se sumó a la junta ejecutiva el 1 de enero de este año. El perfil de Navratil evidencia la intención del grupo suizo de reconducir la dirección sin alterar la continuidad de la empresa, que gestiona más de 2.000 marcas en todo el mundo, incluidas Nespresso y KitKat.

Las implicaciones éticas y la imagen corporativa

La salida de Freixe pone en el primer plano la importancia que las grandes multinacionales como Nestlé le otorgan a la transparencia y la integridad en las relaciones laborales. Desde la presidencia recalcan su intención de gobernar de manera ejemplar para mantener la confianza tanto de trabajadores como de accionistas y consumidores. Bulcke ha reiterado la exigencia de un alto estándar ético: “Los valores y la gobernanza de Nestlé son los pilares sólidos de nuestra empresa”.

El repentino cese de su principal ejecutivo pone de manifiesto que, en el seno de la multinacional, las políticas internas no admiten excepciones, ni siquiera para quienes ocupan la más alta dirección. Como concluye La Vanguardia, el caso supone una advertencia para todo el sector sobre los riesgos de ignorar las normas éticas en el entorno laboral.

Temas Relacionados

NestléSuizaÉtica empresarialCaféEmpresas EspañaRelación románticaAbuso de poderDespidos EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

