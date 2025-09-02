España

El Estatuto de los Trabajadores confirma cuáles son los descansos pagados: mínimo 15 minutos cada 6 horas

Garantizar pausas regulares durante la jornada laboral favorece la concentración, reduce la fatiga y mejora el bienestar de los empleados, elementos clave para un entorno de trabajo saludable

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Todos los ocupados de España cuentan con una serie de derechos laborales que buscan proteger su bienestar durante el desempeño de su trabajo. La mayoría de ellos se reunen en el Estatuto de los Trabajadores (ET), la norma que regula los derechos y obligaciones de tanto empleados como empleadores. Entre los aspectos fundamentales de esta legislación se encuentran los descansos y pausas durante la jornada laboral, los cuales no solo son esenciales para la salud física y mental de los trabajadores, sino que también están regulados como derechos pagados en determinadas circunstancias.

Uno de los puntos más relevantes del Estatuto es el artículo 34, que establece la obligación de garantizar un periodo de descanso durante la jornada cuando esta exceda de seis horas continuadas. Esta pausa, conocida popularmente como “pausa para el café”, debe tener una duración mínima de 15 minutos. Su objetivo principal es permitir que los trabajadores se despejen, reduzcan el estrés y recuperen la concentración, lo que además repercute positivamente en la productividad y en la seguridad laboral.

Es importante destacar que, según el Estatuto, esta pausa se considera tiempo de trabajo efectivo únicamente cuando así lo determine el convenio colectivo o el contrato individual del trabajador. Esto significa que, aunque la pausa sea obligatoria, su remuneración puede variar según el acuerdo establecido entre empresa y empleados. Sin embargo, es un derecho irrenunciable: la empresa no puede negarse a otorgar estos descansos, y cualquier incumplimiento puede ser denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, con sanciones que oscilan entre 751 y 7.500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Reglas diferentes para menores

El Estatuto también contempla situaciones especiales para trabajadores menores de 18 años, quienes tienen derecho a un descanso de 30 minutos siempre que su jornada diaria continúe más de cuatro horas y media. Esta medida reconoce la necesidad de proteger especialmente a los jóvenes trabajadores, asegurando que puedan cumplir con sus responsabilidades laborales sin comprometer su salud ni su desarrollo en edades tan tempranas.

Una empleada descansa durante su
Una empleada descansa durante su jornada laboral.

Derecho al descanso de los trabajadores

Más allá de las pausas de corta duración, el Estatuto de los Trabajadores regula otros descansos y permisos pagados, como las vacaciones anuales, los descansos semanales, los permisos por matrimonio, nacimiento o adopción de hijos, fallecimiento o enfermedad grave de familiares, traslado de domicilio y cumplimiento de deberes públicos o sindicales. Todos estos descansos garantizan que los trabajadores puedan equilibrar su vida laboral y personal, recibiendo su salario habitual durante el tiempo que no están trabajando y sirviendo como base para proteger la conciliación.

En la práctica, la implementación de estos descansos contribuye a crear un entorno laboral más saludable y seguro. Las empresas que cumplen con estas obligaciones fomentan la motivación, reducen el absentismo y fortalecen la relación con sus empleados, permitiendo un mejor ambiente de trabajo para toda la plantilla. Por su parte, los trabajadores ganan en bienestar físico y mental, lo que se traduce en un rendimiento más sostenido y en una menor probabilidad de sufrir accidentes o problemas de salud relacionados con la fatiga.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesJornada LaboralEmpleoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las cuatro reglas fundamentales para bajar de peso sin hacer dietas restrictivas, según un epidemiólogo

El especialista Franco Berrino cuenta sus cuatro recomendaciones para ayudar a la pérdida de peso

Las cuatro reglas fundamentales para

Un hombre permanece atrincherado en una vivienda de Alfalfar después de haber disparado con una escopeta a un vecino

El autor está completamente identificado por los agentes, que están viendo en que lugar del edificio concreto se encuentra

Un hombre permanece atrincherado en

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

El Ayuntamiento de Tinajo, Lanzarote, admite haber pagado hoteles a maltratadores para “evitar que sean detenidos”

A una pregunta de una concejala socialista sobre una factura de cuatro noches de hotel sin justificar, el alcalde Jesús Machín (Coalición Canaria) explicó que a veces se ha hospedado a estos hombres temporalmente “hasta resolver la situación”

El Ayuntamiento de Tinajo, Lanzarote,

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre permanece atrincherado en

Un hombre permanece atrincherado en una vivienda de Alfalfar después de haber disparado con una escopeta a un vecino

El sindicato JUPOL alerta del “grave problema de salud mental” en la Policía Nacional tras el suicidio de tres agentes en un solo día

Condenada a un año y medio de cárcel una trabajadora de ayuda en hogar por quedarse el dinero que le pagaban las personas a las que atendía

Cómo solicitar el cambio de nombre y apellidos en el Registro Civil: estos son los requisitos necesarios

La advertencia de la Guardia Civil sobre sus pruebas de acceso: “No se puede acceder con el teléfono móvil”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

España perdió 199.300 empleos en agosto y el número de ocupados bajó a 21,6 millones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de septiembre

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado Laurent Freixe por tener una relación romántica con una subordinada

DEPORTES

El ex jefe de la

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”