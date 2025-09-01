España

Salvador Illa se reunirá con Puigdemont en Bruselas

El presidente de la Generalitat se encontrará con el líder de Junts en una reunión a puerta cerrada

Lydia Hernández Téllez

Lydia Hernández Téllez

El presidente de la Generalitat
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en una imagen de archivo. (Alberto Paredes - Europa Press)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que se reunirá con el expresidente catalán Carles Puigdemont en Bruselas (Bélgica). El Govern ha anunciado este lunes la reunión, que tendrá lugar el 2 de septiembre a las 16:15 horas en la Delegación de Gobierno de la Generalitat frente a la Unión Europea.

Se trata del primer encuentro privado que mantendrán desde el nombramiento de Illa como presidente de la Generalitat, hace algo más de un año. El dirigente autonómico ha aprovechado su primer año de legislatura para reunirse con todos sus predecesores vivos, menos Puigdemont. De hecho, en noviembre de 2024, realizó su primer viaje institucional a Bruselas, pero no aprovechó la ocasión para encontrarse con el líder del independentismo catalán.

Illa se desplazará a Bélgica este martes para inaugurar una exposición del Milenario de Montserrat, en una de las salas del Parlamento Europeo. En esta ocasión, sí aprovechará para verse cara a cara y en privado con Puigdemont, que reside en Waterloo desde octubre de 2017. La reunión se realizará a puerta cerrada, sin que haya trascendido el contenido de la misma.

Salvador Illa Carles Puigdemont PSOE Junts per Catalunya Independentismo Cataluña

