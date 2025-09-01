Pedro Sánchez, sobre las causas abiertas contra su familia: “Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', en Madrid. (EFE/Chema Moya)

El presidente del Gobierno ha sido entrevistado este lunes al término de la segunda edición del Telediario 2 en TVE, coincidiendo con el arranque del curso político y, a su vez, con el regreso a los informativos de RTVE de la presentadora Pepa Bueno. Es la primera entrevista concedida en un año y, precisamente, esta ha sido la primera cuestión que ha tenido que responder el dirigente socialista. “¿Va a estar más disponible esta temporada”, le ha preguntado la periodista al presidente. “Siempre lo he estado, en todo caso, son más de 50 comparecencias ante los medios y más de 20 en el Congreso de los Diputados, siempre es un placer someterme a las preguntas de los periodistas, ha explicado.

El presidente también ha valorado los casos judiciales que afectan a su entorno, particularmente a su hermano y su esposa, Begoña Gómez. “Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia”, ha sostenido para referirse a casos “palmarios” de mala praxis por parte de “algunos jueces”.

(Noticia en ampliación...)