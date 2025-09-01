El influencer de Pablo Garna se despide de Instagram y anuncia su entrada al seminario: “El que apuesta por el Señor no se equivoca”

El influencr Pablo García en el video. (@pablogarna/Instagram)

Pablo Garna, el modelo e influencer español de 34 años, ha anunciado en un video publicado en su cuenta de Instagram que cierra definitivamente su etapa como creador de contenido para iniciar una vida dedicada al sacerdocio. “Lo único que quiero en esta vida es ser santo”, ha admitido, frente al medio millón de usuarios que le siguen.

Durante cuatro años, el modelo se mantuvo activo en las redes, generando contenido que le permitió “viajar, ganar dinero y tener experiencias que muchos desearían”. Pero, no es lo que deseaba. Garna, que ansía iniciar este “otro capítulo muy ilusionante”, explica que no ha sido sencillo emprender este camino. “Es una decisión que el mundo puede no entender. Me va bien en la vida, eh... mis viajes, mis cosas, mi coche, gano dinero, tengo un trabajo que es la leche, el sueño de muchísimas personas. Pero, ¿de qué me sirve todo eso si en el fondo de mi corazón hay otra cosa?“, reflexiona.

El modelo añade que se trata de una decisión meditada y tomada a conciencia: “No es que me haya levantado yo esta mañana y haya decidido esto, lógicamente, pero mi decisión se basa a y descansa en una certeza y es la de que el que apuesta por el Señor no se equivoca”. Así, se sumará a los más de 900 seminaristas con los que contaba la Iglesia en España, según recogía la última memoria de la Conferencia Episcopal Española.

“La vida que Dios pensó para mí”

“Para mí el éxito en la vida no es esto, no es Instagram, no es tener dinero, no es que te reconozcan por la calle. Esas son cosas buenas y está muy bien, pero, para mí el éxito, el verdadero éxito, está en vivir la vida que Dios pensó para mí. Y yo creo, pues, que van por aquí los tiros", sostiene.

En el texto que ha acompañado al vídeo, Garna ha agradecido a sus seguidores todo el cariño que recibido en los últimos años en la aplicación y ha apuntado que lo más valioso que se lleva no son los viajes ni las oportunidades, sino "los milagros de tantas personas" que me han abierto su corazón y que han compartido con él la vida. “Eso ha sido lo más grande”, dice.

Un mes para despedirse

El influencer ha informado a sus seguidores de que aún le quedan unas semanas en las redes sociales. “No sé si volveré en unos meses por aquí. Ya se verá. Por lo pronto, este mes de septiembre seguiré subiendo cosas con normalidad y te seguiré compartiendo mi vida, preguntas que puedan surgir a raíz de este vídeo, comentatas con mi madre y lo que vaya surgiendo. También tengo compromisos con marcas que tengo que respetar y que quiero hacer bien, como he procurado hasta hoy”, ha comentado.

Para terminar, ha lanzado una petición para cada uno de sus seguidores: “Lo que te pido es que si quieres, que reces por mí. Para que no me guarde nada. Para que mi entrega sea entera, aunque no vea resultados ni frutos. Para que, también en los momentos malos, me repita una y otra vez: solo Dios basta”.