España

Un joven muere por neumotórax a pesar de haber llamado varias veces a urgencias: el médico dijo que era algo “no preocupante” y ahora la familia demanda al hospital por “homicidio involuntario”

Estéban Vermeerch, un hombre francés de 24 años, colapsó junto a su vehículo víctima de una parada cardiorrespiratoria tras haber solicitado asistencia médica

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Un joven muere por neumotórax
Un joven muere por neumotórax a pesar de haber llamado varias veces a urgencias (Montaje Infobae)

La familia de Estéban Vermeersch, un joven francés de 24 años que falleció en enero tras sufrir un neumotórax, ha presentado una denuncia contra dos médicos reguladores del centro hospitalario de Le Mans, en la región francesa de Sarthe. La acción legal apunta a los responsables del SAMU que atendieron las llamadas tanto del propio Estéban como de su madre en los días previos al desenlace. El abogado de la familia, Vincent Sehier, confirmó a la Agencia France-Presse que la denuncia fue trasladada el jueves a la fiscalía de Le Mans.

Según la documentación remitida a la agencia AFP por la madre de Estéban, la denuncia reclama la apertura de una investigación bajo los cargos de “homicidio involuntario, puesta en peligro deliberada y omisión de socorro a persona en peligro”. El relato detalla que Estéban se encontraba en la vivienda familiar, cerca de Mamers, cuando el 28 de enero comenzó a sentir dolor en el pecho y en el lado izquierdo de la espalda. Tras tomar paracetamol y acostarse, los síntomas empeoraron, lo que llevó a su madre a contactar con el SAMU por la noche.

La respuesta del médico fue que no era “preocupante en absoluto”

El médico regulador que atendió la llamada escuchó a Estéban describir: “No lleno mis pulmones por completo, ni tampoco los vacío”. El joven también señaló su incapacidad total para levantarse o sentarse. Siempre según la denuncia, la respuesta médica fue aconsejarle tomar un analgésico, con la valoración de que se trataba de “un dolor muscular, no es preocupante en absoluto”. En esas primeras horas, los expertos citados por la familia aseguran que las probabilidades de supervivencia para Estéban habrían sido del “100%” si se hubiese realizado una atención adecuada.

Noticias del día 29 de agosto del 2025

El estado del joven fue a peor, experimentando alrededor de quince episodios de vómitos. Al día siguiente, la fatiga fue tal que se desmayó intentando incorporarse, asistido por su madre. Tras un nuevo aviso al SAMU, un segundo médico mantuvo la hipótesis de un problema “muscular”, aunque propuso que la madre lo trasladara por su cuenta hasta urgencias de Mamers. La situación de Estéban, cada vez más débil, culminó con un colapso junto a su vehículo, víctima de una parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos no lograron reanimarlo y su fallecimiento se certificó el 30 de enero en el hospital de Le Mans.

De acuerdo con el informe presentado, Estéban falleció por un neumotórax - presencia de aire en la cavidad pleural - sin llegar a ser diagnosticado, algo que los especialistas relacionan con su constitución: 1,85 metros de altura y 53 kilos de peso, condiciones asociadas a mayor riesgo para este tipo de problemas. La documentación sostiene que, de haberse intervenido a tiempo, las posibilidades de supervivencia del joven se mantenían en el 100%.

La familia intentó previamente resolver el conflicto por la vía amistosa, un intento iniciado en abril de 2025 con el hospital de Le Mans que resultó infructuoso. Desde el centro hospitalario, al ser consultados por la AFP, han transmitido el siguiente mensaje: “Nuestros pensamientos están con la familia y los allegados del fallecido, enfrentados a esta muerte trágica”. En cuanto al proceso judicial, la dirección del hospital subrayó que “el expediente está siendo examinado y no podemos comentarlas por el momento”.

Temas Relacionados

NeumotóraxHomicidio InvoluntarioOmision Del Deber De SocorroParada CardiorrespiratoriaFranciaUrgencias MedicasSucesosSucesos EspañaInternacionalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dos mujeres van a comer a un restaurante en Ibiza y alucinan con un cargo de “servicio”: “Creen que no se notará”

Una cena en un restaurante ibicenco podría acabar con una demanda ante Consumo por un cargo ilegal en la cuenta

Dos mujeres van a comer

Pronóstico del clima en Zaragoza para antes de salir de casa este 30 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Zaragoza

La nueva vida de Julián Contreras tras la polémica: asentado en Córdoba y ‘sostenido’ por las donaciones de sus seguidores

El hijo de Carmina Ordóñez lleva más de un año lejos de Madrid, centrado en sus redes sociales y agradecido a sus suscriptores

La nueva vida de Julián

Fideuá con secreto ibérico y setas, una receta fácil, sabrosa y muy original para triunfar en una comida especial

La combinación de setas de temporada y carne de cerdo ibérico eleva este plato típico, convirtiéndolo en una opción ideal para compartir en familia o con amigos

Fideuá con secreto ibérico y

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

El conjunto blanco deberá recorrer más de 8.000 kilómetros para enfrentarse al Almaty en la Champions, un viaje que también pone en el mapa a una ciudad fascinante y poco conocida

Cómo es Almaty, el nuevo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El EKO, espacio sociocultural de

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

Cómo cambió la intención de voto el caso Santos Cerdán: el PSOE perdió al 45% de sus votantes, pero no se los llevó el PP

El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 29 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Óscar Puente viajará a Alemania para buscar nuevos trenes en la fábrica de Siemens tras los problemas con Talgo

El dueño de 7 gasolineras habla del beneficio que se lleva por litro: “El resto se lo queda el Estado”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 agosto

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal