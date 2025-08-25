Agencias

Abren investigación por homicidio involuntario tras el ahogamiento en una playa de un adolescente en acogida

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía de Le Havre ha anunciado este lunes la apertura de una investigación por homicidio involuntario tras la muerte de un adolescente que se ahogó el pasado 19 de agosto en una playa durante una excursión de varios jóvenes que están en una casa de acogida.

La autopsia del cadáver ha confirmado la muerte por ahogamiento, ha indicado la Fiscalía, que se remite a una denuncia del padre del joven para la apertura de la investigación por "homicidio involuntario imprudente e incumplimiento de las obligaciones de seguridad o prudencia", según recoge el diario 'Paris-Normandie'.

"Se ha tomado declaración a las partes implicadas. Estas investigaciones han concluido que la víctima fue evacuada de la zona de baño y que el grupo no había informado previamente a su llegada a los servicios de rescate", ha explicado el fiscal Soizic Guillaume.

Cinco jóvenes de la casa de acogida de Elbeuf fueron a la playa acompañados de dos educadores ese 19 de agosto. El joven, que no sabía nadar, fue al agua con un amigo y les dijeron que no se alejaran mucho. Sin embargo, el amigo perdió a la víctima de vista y solo con ayuda de otro bañista consiguieron sacarlo hasta la costa, aunque ya estaba en parada cardio-respiratoria. Su muerte se certificó en un hospital esa misma tarde.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agustín Bravo se reafirma en que Isabel Pantoja estuvo detrás de la cancelación de su programa

Agustín Bravo se reafirma en

Última hora. Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Última hora. Fallece la actriz

José Luis Martínez-Almeida hace balance de su recién estrenada paternidad: "El segundo va a caer, seguro"

José Luis Martínez-Almeida hace balance

Sara Sálamo, Silvia Alonso y Vicky Luengo dan su último adios a Verónica Echegui en el tanatorio de La Paz

Sara Sálamo, Silvia Alonso y

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o Miguel Ángel Muñoz. El mundo del cine se vuelca en el adiós a Verónica Echegui

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o