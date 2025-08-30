España

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Durante este segundo día del dispositivo especial, se espera que se produzcan un gran número de los desplazamientos previstos entre quienes vuelven de las vacaciones y las comienzan ahora

Marta Sierra

Marta Sierra

Imagen del mapa interactivo de
Imagen del mapa interactivo de la DGT con la información a tiempo real de las carreteras de España

Septiembre se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que miles de españoles regresan a sus lugares de residencia tras haber completado sus vacaciones de verano. También los hay que, más afortunados, las comenzarán justo ahora, aprovechando las mejores ofertas y la menor masificación del mes de septiembre.

La suma de ambos casos provocan que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevea que se produzcan más de 5 millones de desplazamientos en esta operación retorno, que ha llevado a Tráfico a poner en marcha un dispositivo especial entre las 15.00 horas del viernes y la medianoche del domingo. Así, se intensifican este fin de semana las medidas de vigilancia y seguridad a través de la instalación de controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas. Además, se han instalado y se instalarán durante este sábado y mañana, domingo, carriles reversibles, especialmente en las zonas más conflictivas.

La DGT ha alertado de que durante la tarde de este 30 de agosto, cuando se prevé que aumente el número de desplazamientos de vuelta a las urbes, ya hay varios accidentes que están complicando el tráfico en las vías españolas.

Imagen de archivo de tráfico
Imagen de archivo de tráfico lento en la autovía A-3

Retenciones y tráfico lento por algunos accidentes en varias carreteras de España

En Madrid, Burgos, Murcia y Málaga, algunos siniestros han provocado retenciones y circulación comprometida durante la jornada: en la A-3 en dirección Madrid a su paso por Perales de Tajuña; en la AP-1 en Burgos en sentido Álava a la altura de Quintanavides; en la A-55 en Porriño (Pontevedra); en la AP-7 en Gandía (Valencia); la A-30 en Molina de Segura y en la A-7 en Fuengirola en dirección a Málaga.

Además, se ha detectado tráfico lento en la salida de Madrid por la A-3 en Rivas; en Barcelona, en la AP-7, en Mollet del Vallés; en la A-7, en Manises; en Murcia, la A-7 en Lorca y nudo de Espinardo, todo ello hacia Elche, y también en Sevilla, en la entrada por la AP-4 en las cabezas de San Juan y Dos Hermanas.

Por el momento, no se están produciendo grandes retenciones, aunque hay circulación irregular en la AP-1 en Burgos, desde el kilómetro 24 en Santa Olalla de Bureba hasta el 30 en Castil de Peones hacia Vitoria; en la MA-21 en Málaga a la altura de Churriana en sentido decreciente de la kilometración, y en la N-2 en Girona a la altura de El Portus en sentido norte hacia Francia. Además, la circulación también se encuentra condicionada en Girona, concretamente en la C-25 a la altura de Espinelves en sentido oeste hacia Lleida.

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

Para conocer las retenciones al momento y anticiparse a las posibles congestiones de tráfico, puede consultarse el mapa en tiempo real en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT). A través del siguiente enlace, https://infocar.dgt.es/etraffic/, que puede buscarse copiando y pegando la URL en el navegador, es posible conocer el estado de las carreteras de toda España durante esta operación retorno.

*Con información de EFE

