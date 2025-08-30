España

Ni agua ni limpiacristales: el mejor truco para terminar con los rayones de las gafas

Una guía práctica para aprender a cuidar tus gafas de manera que te duren muchos años sin necesidad de comprar unas nuevas


Aunque muchos no lo sepan, mantener las gafas limpias y libres de rayones es esencial para una visión nítida. A medida que las usamos a diario, es común que se desgasten o acumulen pequeñas imperfecciones. Si bien existen métodos caseros para resolver este problema, los ópticos-optometristas advierten que algunos trucos comunes pueden ser contraproducentes. Por eso, es fundamental conocer los mejores métodos para eliminar los rayones y devolverles el aspecto original.

Antes de intentar reparar los rayones, es importante conocer el tipo de cristal de las gafas, ya que cada uno requiere un enfoque diferente. Las gafas pueden tener cristales de plástico o de vidrio, y muchas veces cuentan con recubrimientos especiales como antihuellas, antirreflejo o protección UV. De acuerdo con los expertos, el uso de productos inadecuados puede dañar estos recubrimientos, por lo que siempre es recomendable verificar las características de las lentes antes de actuar.

El truco del bicarbonato de sodio

Uno de los métodos más recomendados por los ópticos es el uso del bicarbonato de sodio, debido a sus propiedades suaves que permiten pulir los rayones sin dañar los cristales. Para realizar este truco, sigue estos pasos:

  • Prepara una pasta mezclando una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio con agua hasta obtener una consistencia cremosa.
  • Usa un paño limpio y suave para aplicar la pasta sobre los rayones con movimientos circulares, ejerciendo un poco de presión.
  • Deja que la pasta actúe durante unos minutos.
  • Retira el exceso con un paño húmedo.
  • Seca las gafas con otro paño limpio.

Este método es efectivo para rayones ligeros y puede ayudar a mejorar la apariencia de tus gafas sin dañarlas.

Bicarbonato de Sodio y agua
Bicarbonato de Sodio y agua para limpiar las gafas.

El remedio casero con pasta de dientes

Otro truco casero muy popular, especialmente para rayones superficiales en gafas de plástico, es el uso de pasta de dientes sin gel. La clave es usar una pasta de dientes sencilla, ya que las fórmulas con gel pueden empeorar la situación. El proceso es muy similar al del bicarbonato:

  • Aplica una pequeña cantidad de pasta de dientes sobre los cristales.
  • Frota suavemente con un paño de microfibra, usando movimientos circulares.
  • Enjuaga con abundante agua fría para eliminar cualquier residuo.
  • Seca cuidadosamente las gafas.

Vaselina o aceite de oliva

Si los rayones son ligeros, otro truco casero es usar vaselina o aceite de oliva. Ambos productos crean una capa protectora temporal sobre el rayón, lo que mejora la apariencia de las lentes. Para utilizar este método:

  • Coloca una pequeña gota de vaselina o aceite de oliva sobre el rayón.
  • Extiende el producto con un paño de microfibra, realizando movimientos circulares.
  • Retira el exceso de producto con otro paño limpio y seco.
  • Este truco es útil para rayones que no afectan profundamente al cristal y puede hacer que tus gafas se vean mejor al instante.
Aceite de oliva - INACAL
Aceite de oliva - INACAL

Consejos para prolongar la vida útil de tus gafas

Si bien eliminar los rayones puede mejorar la apariencia de tus gafas, prevenirlos es aún más importante. Aquí tienes algunos consejos prácticos para cuidar de tus lentes y evitar que se rayen:

  • Usa un estuche rígido: Guarda siempre tus gafas en un estuche rígido, que las proteja de golpes, rayones y accidentes. Evita los estuches blandos, ya que no ofrecen la misma protección.
  • Maniobra con ambas manos: Al ponerte o quitarte las gafas, usa ambas manos para evitar que las patillas se doblen de manera desigual. Usar solo una mano ejerce presión en un lado de la montura, lo que puede causar que los tornillos se aflojen y deformar la estructura.
  • No dejes las gafas sobre superficies duras: Colocar las gafas con las lentes hacia abajo aumenta el riesgo de rayones. Siempre colócalas con las lentes hacia arriba para mantenerlas seguras.
  • Limpia con paños adecuados: Evita limpiar las gafas con ropa, servilletas de papel o productos químicos agresivos. Estos pueden generar microarañazos y dañar los recubrimientos especiales. Lo ideal es usar un paño de microfibra y líquidos específicos para lentes.
  • Cuida la temperatura: Las gafas pueden sufrir daños si se exponen a cambios extremos de temperatura. No las dejes sobre el salpicadero del coche en un día caluroso ni cerca de fuentes de calor. Los cambios bruscos de temperatura también pueden generar condensación o fisuras.

