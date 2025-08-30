España

Estos son los beneficios de cultivar Cola de burro en tu jardín: una planta fácil de cuidar, que purifica el aire y aporta un toque decorativo único

Además de ser una de las plantas con más presencia ornamental, posee grandes beneficios para la salud

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Por qué deberías plantas cola
Por qué deberías plantas cola de burro en tu jardín.

La Cola de burro es una planta que no solo destaca por su belleza única, sino que también ofrece una serie de beneficios tanto estéticos como para la salud. Ideal para jardineros experimentados y novatos, esta suculenta de tallos colgantes se ha convertido en una opción popular en hogares y jardines gracias a su bajo mantenimiento y sus propiedades purificadoras del aire.

Una de las principales razones por las que la Cola de burro es una planta tan apreciada es su facilidad de cuidado. Esta suculenta es perfecta para quienes no tienen mucho tiempo para dedicar a las plantas. Su resistencia y capacidad para adaptarse a distintas condiciones de luz la convierten en una opción ideal para personas ocupadas o para quienes están comenzando en el mundo de la jardinería. No requiere riegos frecuentes, lo que hace que se mantenga saludable incluso si se olvida regarla de vez en cuando.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

La Cola de burro es conocida por sus elegantes tallos colgantes y sus hojas carnosas que se agrupan en forma de cuentas. Esta planta es perfecta para añadir un toque decorativo a cualquier espacio. Ya sea en una cesta colgante dentro de la casa, en una estantería o en un jardín de rocas al aire libre, su aspecto único aporta belleza y frescura a cualquier entorno. La forma en cascada de sus tallos suaviza el espacio y añade un toque natural a la decoración moderna, convirtiéndola en un elemento visualmente atractivo.

Los beneficios para la salud de la Cola de burro

Una de las características menos conocidas de la Cola de burro es su capacidad para purificar el aire. Como muchas suculentas, esta planta absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno, contribuyendo a un ambiente interior más saludable. Además, la Cola de burro tiene la capacidad de eliminar ciertos contaminantes del aire, lo que puede ayudar a crear un entorno de vida más limpio. Esto la convierte en una excelente opción para dormitorios, salas de estar o cualquier espacio donde desees mejorar la calidad del aire.

El simple acto de cuidar plantas también tiene beneficios emocionales y psicológicos. La presencia de Cola de burro puede contribuir a reducir el estrés y mejorar la relajación, gracias a su capacidad para generar un ambiente sereno. En muchos estudios, se ha demostrado que estar cerca de plantas reduce la ansiedad y fomenta el bienestar. Su apariencia atractiva no solo proporciona un estímulo visual agradable, sino que también crea un espacio tranquilo, ideal para momentos de meditación o descanso.

Cómo cultivar la Cola de
Cómo cultivar la Cola de burro. (Adobe Stock)

Cómo Cultivar Cola de Burro

Aunque la Cola de burro es fácil de cuidar, hay ciertos aspectos a tener en cuenta para asegurar que prospere. Esta planta se desarrolla mejor con luz brillante e indirecta, pero también puede tolerar condiciones de poca luz. Es fundamental evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas más intensas del día, para prevenir quemaduras en sus hojas. En el exterior, se recomienda plantarla en áreas sombreadas o parcialmente sombreadas para obtener los mejores resultados.

En cuanto al riego, la Cola de burro prefiere un suelo bien drenado que evite la acumulación de agua. Es importante no regarla en exceso; deja que el suelo se seque completamente entre riegos. Durante los meses más fríos, la planta necesita menos agua, por lo que es conveniente reducir la frecuencia de riego.

