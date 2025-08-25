México

Para qué sirve la mezcla de bicarbonato de sodio con peróxido de hidrógeno: tres poderosos usos domésticos

Estos dos ingredientes, presentes en la mayoría de los hogares, resultan ser efectivos y económicos

Por Marco Ruiz

Guardar
La mezcla de vinagre y
La mezcla de vinagre y bicarbonato genera burbujas que limpian manchas superficiales, pero su potencia no alcanza para disolver los depósitos calcáreos más duros. (Freepik)

La combinación de bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno se ha consolidado como una de las soluciones más efectivas y accesibles para la limpieza del hogar, según explica el portal The Spruce.

Estos dos ingredientes, presentes en la mayoría de los hogares, generan una reacción química capaz de eliminar suciedad y manchas difíciles, así como neutralizar olores persistentes en diferentes superficies. Su uso resulta seguro cuando se siguen precauciones básicas, como emplear guantes y evitar el almacenamiento de la mezcla en recipientes cerrados.

Uno de los usos más destacados de esta mezcla es la limpieza de juntas de azulejos y superficies de baño. El peróxido de hidrógeno funciona como un blanqueador suave, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como agente abrasivo delicado. Al combinar ambos, se obtiene una pasta que resulta ideal para remover acumulaciones de jabón y manchas incrustadas en áreas como tinas y cabinas de ducha de fibra de vidrio, donde los productos convencionales pueden dañar el acabado. Se recomienda aplicar la pasta con un paño suave, dejando actuar unos minutos y retirando con agua. Esta solución facilita la eliminación de residuos sin afectar los materiales sensibles, mostrando especial eficacia en la restauración del brillo original.

Estos dos ingredientes, presentes en
Estos dos ingredientes, presentes en la mayoría de los hogares, resultan ser efectivos y económicos (Freepik)

Agua oxigenada y bicarbonato de sodio: elimina suciedad y manchas difíciles, así como neutralizar olores persistentes en diferentes superficies

En la restauración y limpieza de utensilios de cocina, la mezcla se emplea para retirar grasa, suciedad horneada y manchas difíciles en bandejas, ollas y sartenes. El principio químico que respalda su eficacia radica en que el peróxido de hidrógeno, al ser un ácido débil, se combina con el bicarbonato de sodio, que es una base, lo que descompone las moléculas de grasa y manchas orgánicas, permitiendo su fácil remoción. Basta con cubrir las zonas afectadas con la pasta, dejar actuar, y limpiar con una esponja suave para obtener utensilios visiblemente más limpios. En el caso de objetos de silicona, este tratamiento ayuda a eliminar residuos pegajosos y devolver la frescura originales a los materiales.

El tercer uso doméstico relevante se encuentra en el cuidado de prendas y la neutralización de olores en textiles. El peróxido de hidrógeno puede añadirse directamente a la lavadora o al dispensador de blanqueador (usando una taza de aproximadamente 240 ml), para restaurar el blanco en ropa amarillenta o eliminar manchas difíciles en telas claras.

Para prendas que no pueden lavarse con agua, el bicarbonato de sodio actúa como desodorizante. Solo hace falta colocar la prenda en un recipiente hermético junto a una caja abierta de bicarbonato y revisar su estado tras 24 horas, aunque un mayor tiempo de exposición incrementa la eficacia. Además, la mezcla de ambos componentes puede aplicarse puntualmente para tratar manchas específicas, seguido de un enjuague cuidadoso.

Agua oxigenada y bicarbonato de
Agua oxigenada y bicarbonato de sodio: elimina suciedad y manchas difíciles, así como neutralizar olores persistentes en diferentes superficies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque estos usos traen beneficios palpables y una alternativa no tóxica para la limpieza diaria, es vital recordar que no se debe mezclar peróxido de hidrógeno con vinagre en el mismo recipiente, ya que se forma ácido peracético, sustancia peligrosa para la salud. Además, siempre es recomendable ventilar los ambientes y emplear protección básica durante las tareas de limpieza, en especial al manipular peróxido de hidrógeno por sus propiedades irritantes.

En conclusión, la unión del bicarbonato de sodio y el peróxido de hidrógeno ofrece una solución doméstica efectiva que favorece el mantenimiento y la higiene, dirigida a tareas como la limpieza de azulejos, utensilios de cocina y prendas textiles, demostrando versatilidad, seguridad y resultados notables si se usa correctamente.

Temas Relacionados

bicarbonato de sodioLimpiezaperóxido de hidrógenobicarbonatoEstilo de vidamexico-noticiasagua oxigenada

Más Noticias

Capturan a líder y miembros de célula criminal ligada al feminicidio de una niña de 12 años en Chalco

Los detenidos son acusados de pertenecer a una célula dedicada al narcomenudeo, vinculada con un grupo criminal de origen michoacano

Capturan a líder y miembros

Investigan amenazas de extorsión a restaurantero de mariscos en Ensenada, Baja California

Autoridades estatales abrieron una investigación tras la denuncia de un empresario que reportó intimidaciones y extorsión

Investigan amenazas de extorsión a

Paco Pizaña se reinventa en Regalo de amor: “Esperé 13 años para este reto” | Entrevista

El actor explicó a INFOBAE MÉXICO detalles sobre este personaje

Paco Pizaña se reinventa en

De la cadena perpetua de El Chapo a la confesión histórica de El Mayo Zambada: pactos y la nueva estrategia de los cárteles

Catorce figuras clave del crimen organizado evitaron juicios en EEUU y se declararon culpables para obtener beneficios legales

De la cadena perpetua de

Cuándo es la próxima audiencia de Ismael El Mayo Zambada tras declararse culpable en EEUU de crear el Cártel de Sinaloa

El Mayo admitió décadas de delitos y pagos a funcionarios; la Fiscalía exigió miles de millones y la próxima audiencia ya tiene fecha

Cuándo es la próxima audiencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a líder y miembros

Capturan a líder y miembros de célula criminal ligada al feminicidio de una niña de 12 años en Chalco

Investigan amenazas de extorsión a restaurantero de mariscos en Ensenada, Baja California

De la cadena perpetua de El Chapo a la confesión histórica de El Mayo Zambada: pactos y la nueva estrategia de los cárteles

Cuándo es la próxima audiencia de Ismael El Mayo Zambada tras declararse culpable en EEUU de crear el Cártel de Sinaloa

EEUU anuncia acuerdo con El Mayo Zambada, Pam Bondi habla tras audiencia del fundador del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Paco Pizaña se reinventa en

Paco Pizaña se reinventa en Regalo de amor: “Esperé 13 años para este reto” | Entrevista

Baile épico en el Palacio de los Deportes: más de 800 adultos mayores conquistan la pista con danzón, cumbia y hasta reguetón

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 25 de agosto: fuerte pelea entre Alexis Ayala y Facundo desata la ‘guerra’

Quién es Bray On, cantante chileno que aseguran es hijo de Luis Miguel y es ‘hostigado’ por los abogados de ‘El Sol’

Facundo explota contra Aarón Mercury por dejar sucia la suite en La Casa de los Famosos México 3: así inició la pelea

DEPORTES

Liga MX: Quién es el

Liga MX: Quién es el nuevo líder de goleo tras la jornada 6

Liga MX tiene nuevo súper líder en la tabla de posiciones y triple “sotanero” tras la jornada 6

Pato O’Ward culmina su mejor temporada y hace historia al asegurar el subcampeonato de la IndyCar

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco