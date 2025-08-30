España

Los dos detenidos por la muerte de Matilde Muñoz en Indonesia confiesan haber planeado su asesinato

La policía han encontrado el cuerpo de la mujer, de 72 años, enterrado en una playa

Elena L. Villalvilla

Elena L. Villalvilla

La Policía indonesia halla el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz. (@informacion_es/X)

La Policía indonesia asegura que los dos hombres detenidos por la muerte de la gallega Matilde Muñoz en la isla de Lombok han confesado planear su asesinato. Así lo recoge EFE, después de que este sábado las autoridades del país detuvieran a los sospechosos por el “homicidio premeditado y robo con violencia” de Muñoz, de 72 años, cuyo cadáver se ha encontrado enterrado hoy en una playa tras dos meses desaparecida, desde el 2 de julio. Como ha apuntado el medio, así lo asegura el jefe de la unidad de investigaciones criminales de Lombok Occidental, Lalu Eka Arya Mardiwinata en un comunicado.

“Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana”, explicó Mardiwinata. Según sus confesiones, su objetivo era “robar las pertenencias” de Muñoz.

Los detenidos son dos hombres de 34 y 30 años, residentes de la localidad de Senggigi, la misma en la que se encontraba el establecimiento hotelero en el que vivía la víctima, el Bumi Aditya, en la misma playa de la localidad mencionada. Su sobrino, Ignacio Vilariño, declaró a ABC que desde el primer momento existieron irregularidades en la investigación y que los empleados del hotel dieron versiones contradictorias sobre la estancia de la mujer en el complejo hotelero.

Uno de los hombres fue detenido en su vivienda, mientras que el otro fue arrestado en el hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando se encontraba visitando a su familia. La Policía no ha detallado, por el momento, cómo llegaron a relacionar a los sospechosos con la desaparición de la ciudadana española.

María Matilde Muñoz Cazorla, desaparecida en Indonesia. (Facebook)

La mujer, que desapareció el pasado 2 de julio, iba a permanecer en el hotel hasta el día 20, pero no fue así. Aquel día dejó de responder los mensajes de sus familiares. Seis días después, la mujer supuestamente envió un mensaje desde su teléfono a una empleada del hotel informando que debía viajar a Laos, algo que nunca ocurrió. “Es raro, porque comentaba las cosas con todo el mundo”, declaró la amiga de la fallecida, Olga Marín, a El País. Además, el mensaje estaba escrito en inglés y con faltas, lo que llamó la atención: “Mati no cometía faltas en inglés”, añadió. Según su sobrino, los mensajes eran “fraudulentos”.

La investigación se ha abierto un mes y medio después

Durante el curso de la investigación, la familia de Matilde Muñoz denunció que los empleados del hotel ofrecieron versiones contradictorias sobre la habitación en la que se alojaba la española, llegando incluso a señalar a las autoridades una estancia distinta a la real. El sobrino de la víctima criticó además que la Policía Científica tardara varias semanas en registrar la habitación. Finalmente, el pasado 24 de agosto fueron halladas varias pertenencias de Muñoz en los contenedores de basura del hotel: entre ellas había ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y su mochila. Sin embargo, no aparecieron objetos fundamentales como el pasaporte, las tarjetas de crédito o el teléfono móvil. En declaraciones a Europa Press, Vilariño sostuvo que era imposible que su tía hubiera desaparecido por decisión propia: “Era una mujer que reportaba sus movimientos minuto a minuto y jamás dejaba de contestar”.

Ahora, la investigación apunta a que la mujer habría sido asfixiada y posteriormente trasladada hasta la playa, donde fue localizada por los agentes. El cuerpo fue llevado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para su examen forense.

La Policía de Indonesia abrió la investigación en Lombok el pasado 13 de agosto, después de que la Embajada de España en Yakarta solicitara colaboración mediante una carta.

*Con información de EFE

