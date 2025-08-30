España

La Policía de Indonesia halla el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz en Lombok

La mujer, de 72 años y natural de Ferrol, llevaba desaparecida desde comienzos de julio en la isla indonesia

Por Ángela Benito Sánchez

Tras dos meses desaparecida, la Policía de la isla indonesia de Lombok ha hallado el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz, según han confirmado a EFE desde la comisaría encargada del caso y un familiar de la víctima.

El cuerpo ha sido localizado enterrado en una playa próxima al lugar donde se le perdió la pista. Han sido detenidas dos personas que estarían vinculadas con el caso, que se investiga como un posible homicidio. La familia había expresado desde hace tiempo sus sospechas de que se trataba de un crimen y había solicitado tanto a la Policía del país asiático como a Interpol que intensificaran las pesquisas.

La mujer, de 72 años y natural de Ferrol, había sido vista por última vez a comienzos de julio en la zona costera de Senggigi, donde se encontraba alojada en el hotel Bumi Aditya.

Dos meses de incertidumbre

Matilde Muñoz viajaba con frecuencia por Asia junto a un grupo de amigas, con quienes compartía información de sus itinerarios. “Pero desde primeros de julio, no contestaba a nada. Ni por un lado, ni por otro”, relató Olga Marín, una de sus compañeras de viaje, a El País. El 6 de julio se envió un mensaje desde su teléfono en el que aseguraba haberse marchado con urgencia a Laos. A sus allegados les llamó la atención el contenido, ya que estaba escrito en inglés con faltas, algo que no era habitual en ella. “Mati no cometía faltas en inglés”, explicó su amiga en la misma entrevista.

El 24 de julio, Muñoz tenía previsto un encuentro con otra conocida, pero no acudió. Días después, Marín interpuso una denuncia en Girona y un sobrino de la desaparecida presentó otra en Alcalá de Henares. Tanto los Mossos d’Esquadra como la Policía Nacional se sumaron al caso, que en Indonesia se abrió formalmente el 13 de agosto tras una petición de la Embajada de España, según recogió EFE.

Sospechas sobre el hotel y pertenencias en la basura

La familia de Matilde mostró desde el inicio serias dudas sobre la gestión del caso y sobre la implicación del hotel en el que se hospedaba. En declaraciones a La Vanguardia, Ignacio Vilariño, sobrino de la desaparecida, aseguró que “las contradicciones de algunos de los empleados y encargados del hotel son tan evidentes que no dejan lugar a dudas”. Criticó que nadie hubiera sido llamado a declarar y añadió: “Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo”.

El 24 de agosto, casi dos meses después de la desaparición, empleados del establecimiento hallaron en la basura ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y una mochila pertenecientes a Muñoz. No aparecieron, sin embargo, ni el pasaporte, ni las tarjetas de crédito ni el teléfono móvil. Para la familia, la ausencia de estos objetos clave “hace sospechar de un robo acompañado de violencia o de un intento deliberado de borrar pistas”, según declaró Vilariño a La Vanguardia.

Otras críticas a la investigación

Según El País, los miembros del hotel guiaron a los agentes a inspeccionar la habitación equivocada: “Matilde estaba en la 107 y los del hotel les llevaron a la 110”, explicó Olga Marínen la entrevista a dicho medio. También reprochó la tardanza en activar la alerta de Interpol: “Desde que yo denuncio, tardan 21 días en poner la alerta amarilla”.

En declaraciones recogidas por ABC, Vilariño señaló que los mensajes enviados desde el teléfono de su tía “fueron fraudulentos” y consideró que el supuesto viaje a Laos era una coartada. También lamentó que la Policía Científica tardara semanas en registrar la habitación y que la geolocalización del teléfono solo se activara tras presiones de la familia y una gestión con el número de IMEI desde España.

