España

Cristina Clemente, notaria, aclara la verdad sobre el truco para evitar el Impuesto de Sucesiones: “No existe una cláusula secreta”

Según la experta, en las Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular el pago de este gravamen está bonificado al 99%

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
La notaria explica que, para
La notaria explica que, para acogerse a la ley y evitar el pago del impuesto, es necesario demostrar que eres el heredero y conocer las cuentas del difunto (@notariabuendia)

Cuando un familiar fallece, los herederos adquieren sus bienes y patrimonio pero, antes, deben hacerse cargo a las deudas del difunto y abonar el correspondiente Impuesto de Sucesiones, que varía dependiendo del valor de la herencia. Por lo general, la gente prefiere pagar los impuestos correspondientes, pero, en algunos casos, es posible evitar este desembolso.

Gracias a un artículo publicado en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sucesiones, los herederos pueden disponer del dinero de la persona fallecida para hacerse cargo de sus bienes, aunque deberán cumplir con una serie de requisitos que explica la notaria Cristina Clemente en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El Impuesto de Sucesiones es un tema recurrente en España. En los últimos meses, se han hecho virales varias publicaciones en las que se asegura que existe una cláusula secreta en la herencia que podría eximir a los herederos de abonar este gravamen. Concretamente, los supuestos abogados hablan de un apartado en el tercio de libre disposición, por el que los herederos de un fallecido no tendrían que recurrir a sus fondos propios para hacer frente a la tasa, ya que el pago en sí vendría de los fondos del testador. Según apunta la notaria Cristina Clemente en un vídeo publicado en las redes sociales, esto no es del todo cierto.

La experta, conocida en redes como @notariabuendia, hizo un llamamiento muy particular en su cuenta de Tiktok: “Ni un sólo vídeo más hablando de incluir en el testamento la cláusula de libre disposición para así no pagar el impuesto de sucesiones o poderlo pagar con cargo al dinero de la herencia”.

Las herencias a los parientes "lejanos" pagan más impuesto de Sucesiones a Hacienda

En las comunidades donde gobierna el PP este pago es “simbólico”

“Un escalofrío recorre mi cuerpo cuando veo un nuevo reel hablando de incluir en el testamento la cláusula de libre disposición”, expresó la notaria. Además, basándose en la actual ley de sucesiones que rige en España, explicó que no es posible incluir en el testamento una cláusula “inventada por algún gurú jurídico”, porque es la ley, en concreto en el Artículo 80.2 apartado tercero del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sucesiones, la que permite disponer del dinero de la cuenta del causante para poder pagar el Impuesto de Sucesiones, según detalla Clemente.

La notaria experta en sucesiones también explicó que serán necesarios algunos documentos muy concretos para poder acogerse a la ley y poder recurrir a los fondos del testado para hacer frente al Impuesto de Sucesiones. La notaria señala que para acogerse a esta norma habrá que cumplir con dos requisitos. El primero, acreditar que realmente eres el heredero. Para ello es necesario aportar el certificado de defunción, las últimas voluntades, una copia autorizada del último testamento o, si no lo hizo, el acta de notoriedad de declaración de herederos y el impuesto de autoliquidación del Impuesto de Sucesiones. El segundo documento es el que acredite que, efectivamente, hay dinero en la cuenta del causante.

Además, sobre el pago del Impuesto de Sucesiones, la notaria aclara que en la mayoría de Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular, el pago de este gravamen está bonificado al 99%. Por ello, cuando se trata de parientes directos, como hijos y otros descendientes, padres y otros ascendientes y cónyuges, este pago es “algo simbólico”.

Temas Relacionados

Herencias EspañaHerenciasImpuestos EspañaTestamentosImpuesto de SucesionesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lo más vistó en Disney+ España para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Lo más vistó en Disney+

Todo lo que se sabe sobre el caso de la española Matilde Muñoz, hallada muerta en Indonesia: “A Daniel Sancho se le ofreció una ayuda diplomática inmensa y a mi tía no”

Las autoridades han encontrado el cuerpo de la jubilada enterrado en una playa. Hay dos detenidos y la familia denuncia irregularidades en el hotel donde se hospedaba

Todo lo que se sabe

Caballo Percherón: la poderosa raza francesa que destaca en los establos y competencias

El percherón es uno de los caballos más imponentes y versátiles que existen, conocido por su fuerza, tamaño y carácter dócil

Caballo Percherón: la poderosa raza

Alemania propone una pensión de 10 euros al mes para los niños mayores de 6 años: los padres deberán invertir el dinero en acciones

Para 2036, se jubilarán 19,5 millones de alemanes y solo 12,5 millones de jóvenes se incorporarán al mercado de trabajo

Alemania propone una pensión de

Vuelta a la rutina en septiembre, pero no para todos: “Nos vamos de vacaciones ahora porque en pleno agosto o julio es horrible”

Los altos precios y la masificación turística en los picos absolutos de la temporada alta están provocando que cada vez más personas decidan posponer sus viajes de verano hasta el noveno mes del año

Vuelta a la rutina en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Operación retorno, en directo: consulta

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Un incendio de un tren en Ciudad Real obliga a cortar los AVE entre Madrid y Andalucía y a desalojar 210 pasajeros durante unas tres horas

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

Cómo cambió la intención de voto el caso Santos Cerdán: el PSOE perdió al 45% de sus votantes, pero no se los llevó el PP

ECONOMÍA

Alemania propone una pensión de

Alemania propone una pensión de 10 euros al mes para los niños mayores de 6 años: los padres deberán invertir el dinero en acciones

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 30 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Hacienda obligará a pagar impuestos a las personas que superen este límite de ventas en Wallapop o Vinted

Las compras de vivienda vacacional de los no residentes agrava la crisis habitacional, según el Banco de España

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal