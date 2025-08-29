España

Qué significa cuando alguien que conoces no te saluda, según la psicología

Más allá de ser una práctica perjudicial para la persona ignorada, está altamente relacionado con un problema de educación personal

Sofia Avendaño

Ignorar un saludo puede reflejar indiferencia o incomodidad, afectando la comunicación y las relaciones interpersonales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones podemos llegar incluso a sentirnos invisibles, pues vamos caminando por la calle y nos encontramos con alguien que no nos devuelve el saludo, aun conociéndonos. Este acto es propio de más personas de las que creemos y nosotros nos preguntamos si no les caemos bien o simplemente no nos han reconocido. Pero la psicología tiene la respuesta, por lo menos para los casos en los que la otra persona ha decidido no responder.

El creador de contenido en TikTok “Philosopher Joe”, conocido por explorar temas psicológicos y filosóficos, ofrece una interpretación bastante interesante sobre este fenómeno. Según él, la decisión de alguien de no saludarnos no es simplemente un gesto de indiferencia, sino una táctica emocional que apunta a manipular nuestras emociones.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Joe explica que este comportamiento forma parte de una estrategia manipulativa conocida como “ambigüedad emocional”. Se caracteriza por alternar entre momentos de cordialidad y momentos de total indiferencia. Este patrón provoca en la otra persona una confusión constante, pues no sabe qué esperar de la interacción: ¿será que la persona está de buen humor o de mal humor? ¿Pasa algo con ella? Esta ambigüedad emocional genera inseguridad y lleva a quien la sufre a dudar de sus propios comportamientos.

Una forma de devaluar al otro

Es aquí cuando el poder de la manipulación se hace palpable. La víctima de esta táctica empieza a cuestionarse: “¿Hice algo mal?” o “¿Por qué me trata de esta manera?”. Con el tiempo, la atención se desvía hacia la persona misma, que comienza a buscar razones para justificar el trato ambiguo y el comportamiento inconsistente de quien no la saluda. Es en este momento cuando el manipulador toma control, ya que la otra persona empieza a priorizar la aprobación de quien le ignora.

Qué significa no saludar de vuelta, según la psicología. (VisualesIA)

En este sentido, no saludar a alguien, o alternar entre momentos de amabilidad e indiferencia, puede convertirse en una forma de devaluación emocional. Para quien decide omitir el saludo, este gesto comunica implícitamente que la otra persona ya no es digna de su consideración. Este acto de desprecio genera en la víctima el deseo de recuperar esa validación perdida, lo que desencadena un círculo vicioso de inseguridad y dependencia emocional.

El mecanismo es sutil, pero eficaz. La manipulación no necesita ser directa ni agresiva. El objetivo es crear incertidumbre y ansiedad, promoviendo la autocrítica y haciendo que la persona afectada se cuestione constantemente. De este modo, el manipulador obtiene el control sin necesidad de un ataque directo, simplemente sembrando dudas y desequilibrando la confianza emocional de la otra persona.

Más allá de lo psicológico: una cuestión de educación

Independientemente de la profundidad del asunto, el simple hecho de que una persona decida no devolver el saludo es más una cuestión de educación que otra cosa. No todo el mundo va a resultar de tu agrado, sin embargo, por simple respeto se le concede el gesto mínimo del saludo. En el caso de que alguien desvíe la mirada, no responda o se cambie de acera, habla más de esa persona que de la que está siendo ignorada. Es por esto por lo que Joe enfatiza en que si alguien decide excluirte privándote de su saludo, no te lo tomes como algo personal, sino más bien como un reflejo de la actitud de la otra persona.

