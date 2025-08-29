Lydia Lozano rompe con la productora de ‘Sálvame’ y regresa a Telecinco: el formato por el que ha fichado

Lydia Lozano, en 'Sálvame'. (Mediaset España)

Tras el fracaso de La familia de la tele, los rostros de Sálvame regresan a TEN en el nuevo curso con No somos nadie, un formato presentado por María Patiño que recupera el espíritu de Ni que fuéramos Shh. Sin embargo, la llegada de ese espacio estará marcada por una notable ausencia: la de Lydia Lozano, que ha roto con La Osa Producciones para regresar por sorpresa a Mediaset.

La periodista, que tras el final de Sálvame había seguido vinculada a la productora y colaboraba en otros espacios de TVE, ha consumado su reconciliación con la cadena de Fuencarral y formará parte de su plantel de fichajes para la temporada 2025/2026. En concreto, la canaria será colaboradora de ¡De viernes!, que inicia una nueva etapa a partir del próximo 5 de septiembre, según ha adelantado Informalia.

La vuelta de Lozano, figura icónica del periodismo del corazón en España, supone el fin del supuesto veto a los excolaboradores de Sálvame y representa un intento de la cadena por recuperar parte de la identidad televisiva que había dejado atrás tras la cancelación del magacín en 2023. Tras ese cierre, Telecinco apostó por contenidos más familiares, pero los resultados no han logrado frenar la caída de espectadores. En agosto, la cadena va camino de cerrar con una media del 8% de cuota de pantalla, su peor dato mensual de la historia, quedando a cuatro puntos de Antena 3 y a más de dos de La 1.

Lozano compartirá plató en ¡De viernes! con otros nombres reconocidos del género, como Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Montero, Antonio Rossi y Patricia Pérez. Además, según el citado medio, la periodista mantiene negociaciones para sumarse al nuevo magacín vespertino que prepara Joaquín Prat, El tiempo justo, cuyo estreno está previsto para este lunes 8 de septiembre, aunque su participación aún no está confirmada.

Punto de inflexión

En los dos años transcurridos desde el final de Sálvame, Lozano ha mantenido una presencia activa en el medio, aunque sin un espacio fijo en el prime time comercial. Ha participado en proyectos como Ni que fuéramos shh en TEN, La familia de la tele en TVE y el docureality Sálvese quien pueda en Netflix. También colaboró en Mañaneros, de Televisión Española, siendo la primera del grupo en incorporarse a la cadena pública tras la disolución del magacín de Telecinco.

08/04/2025 Lydia Lozano durante la fiesta de presentación de 'La familia de la tele'. (Europa Press)

A sus 64 años, Lydia Lozano cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en televisión y prensa. Inició su carrera en la prensa escrita antes de dar el salto a la pequeña pantalla, donde su espontaneidad y cercanía la convirtieron en un rostro popular en programas como Tómbola, Salsa rosa, A tu lado, La noria, El ventilador y los debates de Gran Hermano. Su popularidad alcanzó su punto álgido con el nacimiento de Sálvame en 2009, donde se consolidó como una de las tertulianas más carismáticas y mediáticas, junto a compañeros como Kiko Hernández, Gema López o Chelo García-Cortés.

El retorno de Lozano se produce en un momento crítico para Telecinco, que busca frenar la pérdida de espectadores y recuperar su posición en el ranking de audiencias. La cadena ha sufrido la ausencia de sus realities estrella en verano y ha recurrido a la programación extraordinaria de formatos como First Dates para evitar caer por debajo del 8% de cuota, firmando en agosto un nuevo mínimo que demuestra que sigue sin tocar fondo.