Nuevas historias y fenómenos culturales, lo más popular en Netflix España para ver el fin de semana

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

La lista actual de éxitos en Netflix España abarca propuestas de temáticas y estilos diversos, todas ellas diseñadas para cautivar a públicos distintos y garantizar horas de entretenimiento. Entre las producciones más vistas figura “Rehén (Hostage)”, donde el secuestro del esposo de la primera ministra británica y las amenazas dirigidas a la presidenta de Francia obligan a ambas mandatarias a enfrentar una decisión imposible.

En el ámbito del drama histórico, “Muerte en Amara” transporta al espectador a San Sebastián, en el País Vasco, el 27 de junio de 1960, cuando una explosión en la estación de tren de Amara provoca la muerte de Begoña, una niña de veinte meses, pocas horas después del atentado.

Las 10 series más populares de Netflix España

1. Rehén (Hostage)

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.

2. Muerte en Amara

San Sebastián, País Vasco, España, 27 de junio de 1960. Una bomba explota en la estación de tren de Amara. Begoña, una niña de solo veinte meses, muere pocas horas después a consecuencia de las heridas sufridas en el atentado.

3. Miércoles temporada 2

Merlina vuelve a la escuela para intentar dominar sus poderes psíquicos al mismo tiempo se desata una serie de misteriosos asesinatos y descubre un oscuro misterio de los Addams.

4. En el barro

5. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

6. Jóvenes y millonarios (Young Millionaires)

Las vidas de cuatro amigos adolescentes de Marsella se convierten en un caos después de ganar la lotería.

7. Katrina: Contra viento y marea (Katrina: Come Hell and High Water)

Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre. Es testimonio de su capacidad de resistencia y una dura llamada a la vigilancia y la preparación en un momento en que las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes en todo el mundo.

8. Los ríos del destino (Pssica)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

9. Mi vida con los chicos Walter

Tras sufrir una pérdida trágica, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad.

10. Indomable (UNTAMED)

En la inmensidad del Parque Nacional de Yosemite, la muerte de una joven arrastra a un agente federal hasta una tierra sin ley en donde la naturaleza obedece sus propias reglas.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.