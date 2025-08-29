España

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

El noruego se coloca como nuevo líder con el beneplácito de los favoritos tras el fin de la sexta etapa

Por Daniel Lázaro

El ciclista noruego, Torstein Traen
El ciclista noruego, Torstein Traen (Instagram/@teambahreinvictorious)

La Vuelta a España 2025 vive momentos intensos en sus primeras etapas, y la sexta jornada dejó una de las imágenes más emocionantes hasta ahora: el ciclista noruego Torstein Træen se vistió con el maillot rojo de líder tras una actuación sólida en la montaña, culminando así un largo camino de lucha contra la adversidad. En una etapa exigente, marcada por la dureza del terreno y la combatividad del pelotón, Træen resistió junto al australiano Jay Vine, con quien compartió protagonismo en la escapada decisiva del día. Aunque Vine terminó llevándose la victoria parcial, el gran beneficiado en la clasificación general fue el corredor del equipo Bahrain Victorious, que asciende a lo más alto de la tabla.

Este logro no es uno más en la carrera del noruego, de 29 años. Representa una victoria personal frente a una trayectoria plagada de obstáculos que parecían insalvables: un cáncer de testículos diagnosticado en 2022, una fractura de codo y múltiples caídas que pusieron en duda su futuro en el ciclismo profesional. Hoy, sin embargo, Træen se convierte en símbolo de resiliencia y ejemplo de superación para el pelotón y para el deporte en general.

Una etapa marcada por la montaña

La sexta jornada de la Vuelta fue un verdadero examen de resistencia. Con un recorrido montañoso que castigó a los corredores desde los primeros kilómetros, las fugas se sucedieron sin éxito hasta que Jay Vine y Torstein Træen encontraron el momento clave para abrir hueco. El dúo trabajó en sintonía, logrando una ventaja suficiente para resistir la presión del grupo perseguidor. Vine remató con triunfo de etapa, pero el esfuerzo de Træen tuvo como premio mayor el liderato en la clasificación general.

El ciclista Jay Vine antes
El ciclista Jay Vine antes de cruzar la meta para ganar la sexta etapa de la Vuelta a España (REUTERS/Bruna Casas)

“Es un día que nunca olvidaré. Llegar aquí después de todo lo que he pasado es increíble”, declaró emocionado tras cruzar la meta. El corredor noruego reconoció que no esperaba vestirse de rojo tan pronto en la carrera, aunque aseguró que dará lo mejor de sí mismo para mantener el liderato en los próximos días.

Una historia de lucha y esperanza

La carrera de Torstein Træen estuvo a punto de truncarse en 2022, cuando le diagnosticaron un cáncer de testículos. La noticia llegó en uno de los momentos en los que comenzaba a despuntar como ciclista profesional, y supuso un golpe devastador tanto en lo personal como en lo deportivo. El tratamiento fue largo y exigente, pero lo afrontó con la misma disciplina que demuestra en la bicicleta. Tras meses de recuperación silenciosa y de un duro trabajo físico y psicológico, consiguió volver al pelotón internacional. Lo hizo sin alardes, con discreción, decidido únicamente a recuperar las sensaciones que había mostrado en categorías inferiores y a seguir cumpliendo el sueño de competir en la élite.

El Movistar Team y su reconocimiento a lo que será la etapa de la contrarreloj - crédito @lavuelta / X

Su regreso, sin embargo, no fue sencillo. Apenas un año después, en 2023, una fractura de codo en plena competición lo obligó a detenerse nuevamente y a iniciar otro proceso de rehabilitación. La sucesión de golpes parecía interminable: a esa lesión se sumaron varias caídas dolorosas, retiradas forzadas y jornadas en las que el cuerpo no respondía. Muchos en el entorno del ciclismo comenzaron a dudar de que pudiera regresar al máximo nivel, y algunos incluso dieron por hecho que su carrera se vería acortada de forma prematura.

Pero Træen no se resignó. A base de entrenamientos intensos, constancia y una férrea fortaleza mental, fue recuperando la forma y reconstruyendo paso a paso su confianza. Su progresión, aunque lenta, empezó a notarse en las carreras de montaña, donde su resistencia y combatividad le devolvieron protagonismo. Ese esfuerzo sostenido lo ha llevado finalmente a situarse en la élite del ciclismo mundial.

