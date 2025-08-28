Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el primer día de alta montaña

El recorrido, que cubre 170,3 kilómetros desde Olot hasta Pal, ofrecerá una combinación de ascensos extensos y rampas explosivas - crédito REUTERS/Manon Cruz

Los puertos pirenaicos se hará sentir en la etapa 6 de la Vuelta a España cuando el pelotón afronte la llegada a Andorra, en una etapa que plantea desafíos particulares de cara a la clasificación.

Desde el banderazo inicial, los ciclistas se enfrentarán a la subida de Santigosa (tercera categoría), una cuesta de más de 11 kilómetros al 4% de inclinación. La dinámica de carrera, sin embargo, se verá condicionada por un falso llano de 30 kilómetros antes de acceder al siguiente gran reto.

Ese reto irá de la mano de la Collada de Toses (primera categoría), con más de 24 kilómetros de ascenso, a pesar de una pendiente media de apenas 3,5%, y pasajes que alcanzan hasta el 6% en los tramos más duro.

El terreno posterior de la etapa, compuesto por 60 kilómetros de valles y sencillos tramos de transición, ofrecerá tregua antes del siguiente ascenso reseñable. Este esquema se mantiene durante otros 20 kilómetros con una pendiente tendida, hasta que los participantes encaren el Alto de La Comella (segunda categoría).

Tras descender, la llegada a Pal (primera categoría) espera con un último ascenso de 9,6 kilómetros al 6,3%, aunque serán los 6 kilómetros finales, irregulares y plagados de pendientes severas, los que probablemente definan el resultado.