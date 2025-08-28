Deportes

Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el primer día de alta montaña

El líder del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano de la competencia, en el top 10 de la clasificación general, a tan solo 22 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
El recorrido, que cubre 170,3
El recorrido, que cubre 170,3 kilómetros desde Olot hasta Pal, ofrecerá una combinación de ascensos extensos y rampas explosivas - crédito REUTERS/Manon Cruz

Los puertos pirenaicos se hará sentir en la etapa 6 de la Vuelta a España cuando el pelotón afronte la llegada a Andorra, en una etapa que plantea desafíos particulares de cara a la clasificación.

El recorrido, que cubre 170,3 kilómetros desde Olot hasta Pal, ofrecerá una combinación de ascensos extensos y rampas explosivas, marcando una transición decisiva hacia la montaña real en esta edición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el banderazo inicial, los ciclistas se enfrentarán a la subida de Santigosa (tercera categoría), una cuesta de más de 11 kilómetros al 4% de inclinación. La dinámica de carrera, sin embargo, se verá condicionada por un falso llano de 30 kilómetros antes de acceder al siguiente gran reto.

Ese reto irá de la mano de la Collada de Toses (primera categoría), con más de 24 kilómetros de ascenso, a pesar de una pendiente media de apenas 3,5%, y pasajes que alcanzan hasta el 6% en los tramos más duro.

El terreno posterior de la etapa, compuesto por 60 kilómetros de valles y sencillos tramos de transición, ofrecerá tregua antes del siguiente ascenso reseñable. Este esquema se mantiene durante otros 20 kilómetros con una pendiente tendida, hasta que los participantes encaren el Alto de La Comella (segunda categoría).

Tras descender, la llegada a Pal (primera categoría) espera con un último ascenso de 9,6 kilómetros al 6,3%, aunque serán los 6 kilómetros finales, irregulares y plagados de pendientes severas, los que probablemente definan el resultado.

11:42 hsHoy

Así es la altimetría de la Etapa 6 de la Vuelta a España

Este es el recorrido de
Este es el recorrido de la Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 - crédito Vuelta a España

Temas Relacionados

Vuelta a España 2025EN VIVOVuelta a España 2025 clasificación generalVuelta a España hoyColombianos en la Vuelta a EspañaVuelta a EspañaEgan BernalColombia-Deportes

Últimas noticias

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”

El delantero colombiano aportó en la derrota 1-0 frente a Benfica en la Champions, quedó eliminado y se lesionó al final del partido en Lisboa

Jhon Jáder Durán es liquidado

Recortes del Gobierno Petro ponen a prueba la resiliencia del golf: autogestión, apoyo privado y logros en medio de la crisis

Ante la reducción del presupuesto para el deporte, la Federación Colombiana de Golf, en entrevista con Infobae, explicó que recurrió a alianzas y el aporte de sus afiliados para sostenerse, pero haciendo otros sacrificios

Recortes del Gobierno Petro ponen

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

La figura de Rosario Central abrió la polémica por la situación del volante colombiano con el Millonario, en el que aún no se puede consolidar como titular

Ángel Di María reveló mal

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

El técnico abrió la opción a los fichajes en el mercado de jugadores libres debido al bajo nivel de la plantilla, y le puso el ojo a un futbolista que ya pasó por el cuadro azul

Millonarios tendría casi listo su

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias

A falta de confirmación, los tres porteros de la pasada convocatoria volverán para septiembre, pero dos de ellos viviendo un pésimo momento en el fútbol mexicano

La selección Colombia enfrentará a

ÚLTIMAS NOTICIAS

“La intención es lastimar, herir

“La intención es lastimar, herir al otro”: Maximiliano Bondarenko acusó al kirchnerismo por el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

El general invisible: estrategia real en la era del ruido táctico

El inglés como herramienta de empleabilidad: por qué en Argentina sigue siendo una barrera para crecer profesionalmente

Criptomonedas: cotización de las principales divisas virtuales

Guillermo Francos: “El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”

INFOBAE AMÉRICA

Una segunda mujer acusó a

Una segunda mujer acusó a Karim Khan de conducta sexual inapropiada

Modi emprenderá una gira por Asia con paradas en Japón y China

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Los Ángeles este 28 de agosto

El anquilosaurio más antiguo del mundo tenía una armadura extravagante y fue encontrado en Marruecos

Brasil avanza hacia la regulación de las redes sociales: el Senado aprobó una ley que protege a los menores de una exposición excesiva

DEPORTES

La Policía no pudo encontrar

La Policía no pudo encontrar a los barras de Independiente imputados por los violentos incidentes y pidieron su captura local e internacional

River Plate buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión: hora, TV y formaciones

El gesto de Messi con sus hijos en medio de la celebración del Inter Miami por el pase a la final de la Leagues Cup

El premio extra que consiguió el Inter Miami de Messi tras clasificar a la final de la Leagues Cup

La verdad detrás del proyecto de techar y ampliar el aforo del estadio Monumental