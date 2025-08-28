España

“Nunca viajes con tu DNI si has denunciado su robo”: la Policía advierte de sus peligros

A través de sus redes sociales, la policía nacional explica qué tienes que hacer si has encontrado tu DNI después de haber denunciado su pérdida o robo

Por Daniel Lázaro


Agente de la policía nacional
Agente de la policía nacional (Europa Press)

Viajar al extranjero siempre requiere tener la documentación en regla, pero hay un detalle que muchos desconocen y que puede convertir unas vacaciones soñadas en una auténtica pesadilla. La Policía Nacional ha lanzado una advertencia clara a través de sus canales oficiales: si has denunciado el robo o la pérdida de tu DNI o pasaporte, no debes volver a usarlo aunque posteriormente lo encuentres.

El motivo es simple: en el momento en el que un ciudadano acude a una comisaría para denunciar la desaparición de su documentación, ese documento queda automáticamente anulado y pierde toda validez jurídica. A partir de ahí, aunque lo recuperes, ya no sirve para identificarte ni para viajar.

Un error que puede costar caro

En un vídeo publicado por la Policía Nacional, los agentes explican que muchos viajeros, tras denunciar la pérdida de su DNI o pasaporte y recuperarlo más tarde, deciden seguir utilizándolo. Una práctica que puede parecer inofensiva, pero que entraña graves riesgos.

Si intentas viajar con un documento que figura como sustraído o perdido en los sistemas de control internacionales, al llegar a tu país de destino los agentes de frontera comprobarán inmediatamente que está anulado. En ese momento, te denegarán la entrada y no te quedará otra opción que regresar a España en el primer vuelo disponible.

Esto implica permanecer en la zona internacional de tránsito del aeropuerto hasta poder regresar, lo que puede suponer varios días de espera en condiciones muy incómodas. Sin acceso al país de destino, sin posibilidad de salir del aeropuerto y con el coste añadido de cambiar billetes o asumir nuevas reservas, la experiencia se convierte en un auténtico calvario.

Grupo de gente esperando en
Grupo de gente esperando en el aeropuerto (REUTERS/Ahmed Saad)

Por qué no debes usar un DNI o pasaporte denunciado

El principal problema no es que el documento haya estado en tu poder todo el tiempo, sino que figura en los sistemas de seguridad como “no válido”. A nivel legal, ya no tiene ninguna utilidad. Para las autoridades de otro país, estás intentando entrar con un pasaporte o un DNI que oficialmente ha sido robado o extraviado, lo que despierta sospechas automáticas de fraude o suplantación de identidad.

De hecho, la Policía advierte que estos casos generan complicaciones añadidas en materia de seguridad. Los agentes de frontera no tienen por qué aceptar las explicaciones del viajero y, además de impedirle la entrada, pueden someterlo a interrogatorios o incluso abrir un expediente que complique futuros viajes.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

La solución adecuada si recuperas tu documentación

¿Qué hacer entonces si tras denunciar la pérdida de tu DNI o pasaporte lo encuentras? La respuesta de la Policía Nacional es tajante: nunca utilices ese documento. La única vía segura es pedir cita en una comisaría y tramitar un nuevo ejemplar.

El proceso puede implicar un coste adicional y cierta espera, pero es la única manera de evitar problemas serios durante un viaje internacional. Además, con la cita previa para renovar tu documentación tendrás la garantía de que tu identidad queda completamente protegida frente a posibles usos indebidos del documento que figuraba como perdido o robado.

Con esta advertencia, la Policía Nacional busca prevenir situaciones de riesgo en el extranjero que cada año afectan a numerosos ciudadanos. La globalización y el incremento de los controles fronterizos hacen que cualquier irregularidad documental se detecte al instante. Por eso, usar un DNI o pasaporte invalidado no es un simple descuido, sino una decisión que puede tener consecuencias inmediatas y muy negativas.

