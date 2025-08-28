España

Europa aprueba el uso de lenacapavir, la inyección que protege frente al VIH con una eficacia del 100%

La OMS califica el uso de este fármaco como “una medida histórica que podría ayudar a remodelar la respuesta global al VIH”

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una vacuna (AdobeStock)

La Comisión Europea ha aprobado la comercialización de lenacapavir, un medicamento que protege contra el VIH durante seis meses. Según ha informado la compañía Gilead en un comunicado, el fármaco estará disponible en Europa bajo el nombre de Yeytuo.

Hace solo un mes la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya recomendó la inyección de lenacapavir dos veces al año como una nueva opción de profilaxis previa a la infección del virus. El medicamento de Gilead se presenta como “una medida histórica que podría ayudar a remodelar la respuesta global al VIH” y “un avance transformativo para proteger a las personas en riesgo de VIH”.

El fármaco estará disponible para los 27 países miembros de la Unión Europea, incluyendo Noruega, Islandia y Liechtenstein. Gilead aún debe establecer el precio de lenacapavir con los sistemas de salud de cada país. Además, la compañía planea junto con el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria suministrar el medicamento a hasta dos millones de personas en países de bajos ingresos durante tres años, mientras los fabricantes de medicamentos genéricos preparan la producción bajo los acuerdos libres de regalías, según informa Reuters.

Producción de medicamentos (AdobeStock)
Producción de medicamentos (AdobeStock)

La era lenacapavir

Hasta la fecha, lenacapavir es lo más cercano que la ciencia ha estado de poner fin a la epidemia de una enfermedad que ya ha acabado con la vida de más de 40 millones de personas en todo el mundo. Aunque no se trata de una vacuna, actúa de forma parecida.

En julio de 2024, Gilead presentó en el Congreso Internacional del Sida celebrado en Múnich (Alemania) los resultados de unos ensayos clínicos que mostraban una eficacia muy cercana al 100%. Ninguna de las mujeres de Uganda y Sudáfrica (dos de los países más afectados por el VIH y donde se realizaron los experimentos) que recibieron las inyecciones de lenacapavir se infectaron.

“Para los jóvenes, la decisión diaria de tomar una pastilla o usar un condón o tomar una pastilla en el momento de la relación sexual puede ser un gran desafío. Para una mujer joven que lucha por conseguir una cita en una clínica de una ciudad o que no puede conseguir pastillas sin enfrentarse al estigma o la violencia, una inyección solo dos veces al año es la opción que podría mantenerla libre del VIH”, aclara la doctora Linda-Gail Bekker, líder de la lucha contra el VIH en el África austral y una de las principales desarrolladoras del medicamento.

Los datos del VIH en España

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2023 se diagnosticaron 3.196 infecciones por VIH en España. Se estima que actualmente viven con la enfermedad entre 136.000 y 162.000 personas, lo que representa una prevalencia del 0,31 % respecto al total de población española. De todas ellas, el 7 % desconoce su estado.

Paciente Barcelona Sida VIH

El Plan Estratégico de Prevención y Control de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2021-2030 está alineado con los objetivos de ONUSIDA 95-95-95 para el año 2030, fecha en la que los estados miembros de Naciones Unidas se han comprometido a erradicar la enfermedad.

Temas Relacionados

LenacapavirVIHEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Tamara, hermana de Michu, reacciona a la apertura del testamento: “Nosotras no sabíamos nada”

La joven habría escrito el documento hace varios años y en él, además de su herencia, dejó alguno de sus últimos deseos para la vida de su hija

Tamara, hermana de Michu, reacciona

Este es el precio de la gasolina este 28 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El precio de las gasolinas se modifica diariamente

Este es el precio de

Kiko Rivera se muda de la casa en la que vivía con Irene Rosales y sus dos hijas: “Él se siente liberado”

El hijo de Isabel Pantoja y su expareja tenían nueve años de matrimonio y dos hijas en común

Kiko Rivera se muda de

Un padre muere enterrado mientras cavaba un hoyo en la playa con sus hijos: “La arena es dos veces y media más pesada”

Los menores presenciaron todo. Los rescatadores pudieron extraerlo, pero horas más tarde falleció. Su mujer, embarazada, dará a luz en 2026

Un padre muere enterrado mientras

“En Alemania te dan la baja por todo”: un español que vive allí habla de esta cuestión laboral y explica su caso

Tal y como relata el joven, el médico quiso darle cuatro días de baja por un problema leve

“En Alemania te dan la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza la indemnización

La Justicia rechaza la indemnización de 152.000 euros a un trabajador que perdió el pulgar derecho en un accidente laboral

La Policía explica los motivos por los que debes entregar tu DNI a los agentes: “La gente se niega a entregarlo”

El reparto de los menores migrantes recrudece la batalla entre el Gobierno y las comunidades autónomas del PP en plena oleada de incendios

El Gobierno incrementará en septiembre el ritmo de traslados de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península

El Gobierno advierte a las comunidades autónomas que se nieguen a acoger a los menores migrantes: “Tendrían que intervenir las fuerzas de seguridad”

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina este 28 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Hay tres cosas que hace tu jefe siempre que no son legales”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca borres las conversaciones con tu jefe”

La productividad repunta levemente, pero la distancia con Europa se amplía: España va lenta por el boom inmobiliario y la falta de eficiencia

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 27 del agosto

DEPORTES

Djokovic habla sobre cómo se

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia