Colombianos se enfrentaron a cuchillo en reconocida plaza de Madrid, España: las autoridades los capturaron

Las autoridades detuvieron a los tres colombianos involucrados en la pelea - crédito Captura de Pantalla/Imagen Ilustrativa Infobae

La plaza de Santa Ana, en el centro de Madrid (España), fue escenario de una pelea multitudinaria, cuando tres hombres de nacionalidad colombiana y una mujer española de origen colombiano fueron detenidos tras un enfrentamiento en el que se emplearon armas blancas y barras de hierro.

El suceso, ocurrido en la madrugada del 14 de agosto, ha generado inquietud entre los vecinos por la reiteración de incidentes similares en una de las zonas más turísticas y transitadas de la capital.

Detalles de la pelea entre colombianos en Madrid

Según reportes entregados por medios locales, la pelea comenzó cuando uno de los implicados intentó agredir con un cuchillo a la pareja de otro de los presentes.

Ante la amenaza, el hombre colombiano utilizó una barra de hierro para defender a su novia.

Esta reacción provocó que la tensión aumentara y que más personas se sumaran al altercado, transformando el incidente inicial en una riña tumultuaria en plena vía pública.

La violencia escaló rápidamente, con el uso de cuchillos y barras de hierro por parte de los participantes. El enfrentamiento se prolongó hasta que la llegada de la Policía Municipal de Madrid, alertada por los vecinos, puso fin a la pelea.

Al llegar los agentes, varios de los implicados intentaron dispersarse, aunque finalmente se procedió a la detención de los cuatro principales involucrados, cuyas edades oscilan entre los 26 y los 31 años.

Durante la intervención policial, los agentes incautaron las armas utilizadas en la pelea y hallaron sustancias estupefacientes en posesión de algunos de los detenidos.

La actuación policial se produjo tras recibir un aviso de los residentes, quienes alertaron sobre la gravedad de la situación y la presencia de armas en la vía pública.

Reacciones vecinales y antecedentes de violencia

Uno de los arrestados relató a las autoridades que días antes ya se había producido una pelea con las mismas personas por motivos similares, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un conflicto recurrente y no de un hecho aislado.

Residentes de la zona aseguran que las peleas y altercados son frecuentes, especialmente durante los fines de semana, y denuncian que esta situación les impide transitar con tranquilidad por las calles a determinadas horas.

Además, afirman que la presencia policial resulta insuficiente, ya que, según su experiencia, tras la intervención de los agentes y la disolución de una pelea, no tarda en producirse otra.

En cuanto a las consecuencias legales, la legislación española contempla penas de prisión de hasta tres años para los implicados en este tipo de riñas tumultuarias con uso de armas blancas y objetos contundentes.

Por el momento, las autoridades continúan investigando los hechos y la posible relación de los detenidos con otros incidentes previos en la misma zona.