Un médico y nutricionista de 102 años, directo sobre el consumo de patatas: “Tienen un índice glucémico muy alto pero depende de con qué las acompañes”

La patata es uno de los alimentos más consumidos en todas las casas, tanto en España como a nivel internacional. Su versatilidad y fácil acceso las convierten en una de las mejores alternativas a la hora de decidir qué cocinar. Aunque suelen considerarse una opción saludable, esa percepción generalizada ha sido cuestionada en los últimos años por varios estudios y expertos en nutrición, que advierten sobre ciertos efectos negativos de este alimento, incluso cuando se prepara de forma aparentemente sana.

Una de las instituciones más influyentes en este debate ha sido la Universidad de Harvard. A través de su guía alimentaria conocida como El Plato para Comer Saludable, elaborada por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública, Harvard ha optado por excluir las patatas del grupo de las hortalizas recomendadas en la dieta diaria. En su propuesta, se aconseja que la mitad del plato esté compuesto por frutas y verduras, un cuarto por cereales integrales y el otro cuarto por fuentes de proteína saludables. Pero con una aclaración importante: las patatas no deben considerarse una verdura saludable a efectos nutricionales.

El motivo principal, según los investigadores de esta universidad, es su alto índice glucémico, es decir, la rapidez con la que elevan el azúcar en sangre tras su consumo. Esta característica provoca picos de glucosa que pueden ser perjudiciales si se repiten con frecuencia, sobre todo en personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o con problemas de resistencia a la insulina. Según explican los autores de la guía, este comportamiento metabólico las aleja del perfil ideal de las verduras que deberían formar parte del plato saludable.

La clave está en el contexto del plato

A esta afirmación sobre los efectos negativos del tubérculo más famoso del mundo, se suma la de John Scharffenberg, un médico y nutricionista de 102 años. Es residente de la comunidad californiana de Loma Linda y confiesa que la patata es uno de sus alimentos favoritos. Así se lo ha hecho saber al medio Viva Longevity, que ha compartido su entrevista en Youtube. Sin embargo, a pesar de sentir un profundo amor hacia este alimento, como profesional debe advertir de sus peligros: “Tienen un índice glucémico muy alto”, afirma. De hecho, llega a compararlas con el helado, dado que ambos alimentos pueden producir un efecto similar en los niveles de glucosa en sangre tras su ingesta.

Sin embargo, el experto también aporta un matiz importante que invita a no demonizar completamente este tubérculo. “Tienen un índice glucémico alto, pero también varía dependiendo de con qué las acompañes”, explica. La clave, según señala, está en el contexto del plato completo. Combinar las patatas con legumbres, verduras u otros ingredientes ricos en fibra puede atenuar el impacto glucémico, ralentizando la absorción de azúcares y haciendo el plato más equilibrado desde el punto de vista metabólico.

El problema aumenta cuando las patatas se procesan o se cocinan de forma que alteren su estructura. Por ejemplo, el puré de patatas, al ser un alimento muy triturado y de fácil digestión, eleva aún más su índice glucémico. Al descomponerse la fibra y romperse su estructura natural, los azúcares se absorben más rápidamente en el organismo, provocando mayores picos de insulina.