España

Un médico y nutricionista de 102 años, directo sobre el consumo de patatas: “Tienen un índice glucémico muy alto pero depende de con qué las acompañes”

El impacto de las patatas en la salud metabólica genera debate entre expertos, que subrayan la importancia de cómo y con qué se consumen

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Los efectos de la patata
Los efectos de la patata dependen de con qué las acompañes, según un médico y nutricionista. (Montaje Infobae)

La patata es uno de los alimentos más consumidos en todas las casas, tanto en España como a nivel internacional. Su versatilidad y fácil acceso las convierten en una de las mejores alternativas a la hora de decidir qué cocinar. Aunque suelen considerarse una opción saludable, esa percepción generalizada ha sido cuestionada en los últimos años por varios estudios y expertos en nutrición, que advierten sobre ciertos efectos negativos de este alimento, incluso cuando se prepara de forma aparentemente sana.

Una de las instituciones más influyentes en este debate ha sido la Universidad de Harvard. A través de su guía alimentaria conocida como El Plato para Comer Saludable, elaborada por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública, Harvard ha optado por excluir las patatas del grupo de las hortalizas recomendadas en la dieta diaria. En su propuesta, se aconseja que la mitad del plato esté compuesto por frutas y verduras, un cuarto por cereales integrales y el otro cuarto por fuentes de proteína saludables. Pero con una aclaración importante: las patatas no deben considerarse una verdura saludable a efectos nutricionales.

Noticias del día 26 de agosto del 2050

El motivo principal, según los investigadores de esta universidad, es su alto índice glucémico, es decir, la rapidez con la que elevan el azúcar en sangre tras su consumo. Esta característica provoca picos de glucosa que pueden ser perjudiciales si se repiten con frecuencia, sobre todo en personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o con problemas de resistencia a la insulina. Según explican los autores de la guía, este comportamiento metabólico las aleja del perfil ideal de las verduras que deberían formar parte del plato saludable.

La clave está en el contexto del plato

A esta afirmación sobre los efectos negativos del tubérculo más famoso del mundo, se suma la de John Scharffenberg, un médico y nutricionista de 102 años. Es residente de la comunidad californiana de Loma Linda y confiesa que la patata es uno de sus alimentos favoritos. Así se lo ha hecho saber al medio Viva Longevity, que ha compartido su entrevista en Youtube. Sin embargo, a pesar de sentir un profundo amor hacia este alimento, como profesional debe advertir de sus peligros: “Tienen un índice glucémico muy alto”, afirma. De hecho, llega a compararlas con el helado, dado que ambos alimentos pueden producir un efecto similar en los niveles de glucosa en sangre tras su ingesta.

Los efectos de la patata
Los efectos de la patata dependen de con qué las acompañes, según un médico y nutricionista. (Youtube)

Sin embargo, el experto también aporta un matiz importante que invita a no demonizar completamente este tubérculo. “Tienen un índice glucémico alto, pero también varía dependiendo de con qué las acompañes”, explica. La clave, según señala, está en el contexto del plato completo. Combinar las patatas con legumbres, verduras u otros ingredientes ricos en fibra puede atenuar el impacto glucémico, ralentizando la absorción de azúcares y haciendo el plato más equilibrado desde el punto de vista metabólico.

El problema aumenta cuando las patatas se procesan o se cocinan de forma que alteren su estructura. Por ejemplo, el puré de patatas, al ser un alimento muy triturado y de fácil digestión, eleva aún más su índice glucémico. Al descomponerse la fibra y romperse su estructura natural, los azúcares se absorben más rápidamente en el organismo, provocando mayores picos de insulina.

Temas Relacionados

PatatasSaludAlimentosDieta SaludableSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una mujer compra una casa a su hijo para ahorrar los 10.000 euros al año de una residencia para estudiantes y alquila las habitaciones: “Espero beneficios”

Experta del sector, tomó una determinación en el segundo año de la universidad en vista de los costes a fondo perdido que se le venían

Una mujer compra una casa

Este tipo de personas son propensas a ser más infieles, según una psicóloga: “Se basa en un componente genético”

Según una psicóloga y divulgadora en neurociencia estas son las características que cumplen las personas con cierta propensión a la infidelidad

Este tipo de personas son

Una mujer pide mesa para uno en su cumpleaños y esta es la reacción del camarero: “Tenemos la oportunidad de hacer algo más por quienes vienen solos”

El dueño del restaurante quiso hacer su velada más especial: “Me enfadé mucho y estuve a punto de llorar”

Una mujer pide mesa para

Un cardiólogo alerta sobre los riesgos de tomar suplemento de magnesio: “Si te sientes cansado, con calambres, con fatiga... díselo a tu médico”

El doctor José Abellán explica que si la fatiga persiste podríamos estar sufriendo de hipomagnesemia

Un cardiólogo alerta sobre los

Estos son los alimentos que recomienda una doctora a sus pacientes con ansiedad: “Mejoran su funcionamiento y equilibrio a nivel mental”

Una experta en epigenética y medicina funcional relaciona el estrés y el equilibrio mental con la nutrición y el estilo de vida

Estos son los alimentos que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este tipo de personas son

Este tipo de personas son propensas a ser más infieles, según una psicóloga: “Se basa en un componente genético”

Estos son los alimentos que recomienda una doctora a sus pacientes con ansiedad: “Mejoran su funcionamiento y equilibrio a nivel mental”

Vehículos obsoletos, chalecos sin fundas y comisarías bajo mínimos: la Ertzaintza denuncia su situación de “abandono” ante el Gobierno Vasco

Tucanes, lémures y garzas coronadas: la Guardia Civil desmantela un zoo clandestino en Castellón con más de 150 animales exóticos

Una enfermera revela “lo mejor que te pueden decir” al terminar un turno en el hospital: “Ha sido una paciente”

ECONOMÍA

Miguel Benito, abogado: “Si has

Miguel Benito, abogado: “Si has cuidado de tus hijos cuando eran pequeños, puedes conseguir hasta cinco años de cotizaciones extra”

El economista Santiago Niño Becerra dice que hay “una única solución” para la crisis de la vivienda en España: “No veo otra posibilidad”

El único negocio que no se va de vacaciones: el alquiler de verano se dispara con precios que superan los 1.200 euros semanales

Un restaurante recibe una estrella Michelin, pero después de un año se ve obligado a cerrar: “Ha sido un error no entender la demanda real”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 26 de agosto

DEPORTES

La lamentable situación de uno

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”

Cuándo y dónde ver la segunda ronda del US Open 2025: el enfrentamiento de Alcaraz contra Mattia Bellucci

LaLiga vuelve a poner al FC Barcelona en aprietos: no cambiará el orden del partido ante el Valencia y descarta Mestalla como primer escenario

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH