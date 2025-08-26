España

Un agricultor descubre en su finca miles de billetes enterrados: la policía investiga el “inusual” hallazgo

El copropietario del terreno alertó a las autoridades del descubrimiento, que se produjo mientras se realizaban tareas rutinarias de limpieza

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Un agricultor encontró una gran cantidad de dinero oculta en su finca mientras realizaba tareas rutinarias de limpieza (Adobe Stock)

Lo que comenzó como un trabajo habitual de limpieza en una finca de la pequeña localidad danesa de Jebjerg, en la región de Salling, pasó a ser una historia que ha levantado multitud de especulaciones en el territorio, tan habituado a la tranquilidad.

Kristian Boel, copropietario de la finca, y un contratista se encontraban retirando arbustos y restos vegetales en el terreno, ubicado en una explotación agrícola cercana al municipio danés, cuando, tras levantar la tierra, se encontraron con un tesoro oculto desde hacía algún tiempo. Ante sus ojos se hallaba una gran cantidad de billetes en los que no habían reparado hasta entonces y del que no sabían la procedencia.

El hecho, que se produjo mientras los agricultores se encontraban removiendo la tierra, ocurrió en Mariesminde Landbrug. En un inicio, tanto el copropietario como el contratista quedaron completamente estupefactos, sin poder creer lo que habían encontrado. Tras la incredulidad, tomaron conciencia de lo que significaba aquel hallazgo y alertaron a las autoridades.

“No parecía un ahorro para la pensión”, declaró el agricultor al citado medio. Tanto él como el resto de vecinos de la localidad se encuentran sorprendidos por el hallazgo, del que aún quedan muchas incógnitas por despejar.

Una agricultor cavando la tierra (Freepik)

Kristian Boel y su socio no tardaron en alertar a la Policía cuando encontraron los billetes debajo de la tierra que acababan de levantar, por lo que los agentes de seguridad se hicieron cargo del dinero y de otros efectos que habían sido hallados en la misma zona, donde antes se ubicaba un vivero.

Aunque no se ha hecho pública la suma exacta de dinero, tal y como recogió TV MIDTVEST, que habló con el comisario interino de la policía local de Skive (municipio ubicado al sur de Jebjerg), la cantidad podría ser de millones de coronas danesas.

“En cualquier caso, había más de lo que se puede esconder en un bolsillo trasero”, relató el propio Boel, sin atreverse a calcular con exactitud el dinero encontrado, pero confirmando que se trataba de una suma considerable. Además, ni las fuentes policiales ni el agricultor han revelado si los billetes encontrados continúan teniendo validez a día de hoy, manteniendo abierta la incógnita del espacio temporal en el que fue enterrado el tesoro.

Un misterio que continúa sin respuesta

Por el momento, todavía se desconoce el origen de dicho dinero, por lo que la Policía está barajando distintas posibilidades. Tal y como apunta el comisario Nicolaj Risgaard, de Viborg, la principal hipótesis que contemplan de este hallazgo “inusual” es que se trate de dinero procedente de robos o de delitos relacionados con las drogas; incluso podría tratarse de un intento de ocultar dicho capital a Hacienda.

Noticias del día 25 de agosto del 2025.

“Probablemente será una anécdota graciosa algún día, pero ahora mismo preferiría no tenerla”, relata el agricultor, conocedor de que, aunque el misterio continúa sin resolverse, la gran suma de dinero puede provenir de actividades ilícitas. El hallazgo es un evento completamente surrealista para esta pequeña localidad danesa, donde las especulaciones no tardaron en comenzar a generarse. “No parecía dinero de verdad”, explica Boel, todavía sorprendido por el descubrimiento.

