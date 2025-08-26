España

Miguel Benito, abogado: “Si has cuidado de tus hijos cuando eran pequeños, puedes conseguir hasta cinco años de cotizaciones extra”

La ley recoge este derecho que beneficia a quienes interrumpieron su carrera profesional para hacerse cargo de un menor, mejorando significativamente el cálculo de su futura pensión de jubilación

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una madre le lee un
Una madre le lee un cuento a sus hijos pequeños (Montaje Infobae con imágenes de @empleado_informado / TikTok)

Las madres y los padres que hayan cuidado de sus hijos durante la primera infancia pueden acceder a hasta cinco años de cotizaciones adicionales en su vida laboral. Así lo ha explicado Miguel Benito, abogado laboralista conocido en redes como @empleado_informado, en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok. Esta posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula los beneficios por cuidado de hijos o menores.

¿Qué dice la ley sobre las cotizaciones por cuidado de hijos?

Benito indica que “puedes conseguir hasta cinco años de cotizaciones extra si has cuidado de tus hijos cuando eran pequeños”, y detalla que esta medida se aplica a los periodos comprendidos desde nueve meses antes del nacimiento del hijo y hasta que este cumple seis años. “En ese periodo, el padre o la madre tienen brechas de cotización, es decir, periodos que no han cotizado porque estaban cuidando de sus hijos, ya sea porque les despidieron, porque pidieron una excedencia o por otros motivos" ha explicado el letrado, asegurando que según ley los padres “podrán solicitar que todo ese periodo conste cotizado a efectos de jubilación”.

El artículo 236 precisa que esta cotización ficticia se aplicará cuando la persona haya interrumpido la cotización por causas como despido, excedencia laboral u otros motivos, siempre dentro del rango temporal mencionado. No obstante, para poder acceder a este beneficio es necesario haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral. “Importante: para poder sumar estos días a tu jubilación, debes tener al menos 15 años cotizados en total”, advierte el abogado en su explicación.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Diferencias entre madres y padres

Cabe destacar que se contemplan ciertas diferencias entre la situación de los padres y de las madres. “Por cada hijo que tengas, si eres el padre, te van a sumar un máximo de doscientos setenta días de cotización ficticia”, especifica Benito. En el caso de las madres, el cómputo es superior: “además de estos doscientos setenta días, te pueden sumar ciento doce días extra por el parto”.

Asimismo, la norma establece que este beneficio solo puede ser reconocido a uno de los progenitores, y si existen discrepancias, el derecho se otorgará a la madre. El periodo computable como cotizado no puede superar, en ningún caso, la interrupción real sufrida en la vida laboral, ni tampoco exceder el límite de cinco años acumulados, aunque se tengan varios hijos o se concuerden otros beneficios similares.

Un apoyo para la jubilación de quienes cuidan

La aplicación de estas cotizaciones ficticias tiene como objetivo proteger los derechos de quienes dejan de trabajar o cotizar debido al cuidado de hijos pequeños, una circunstancia habitual que puede afectar negativamente a la futura pensión de jubilación.  Según el texto de la Ley General de la Seguridad Social, estos “beneficios por cuidado de hijos o menores” buscan evitar que quienes han interrumpido su carrera profesional para hacerse cargo de menores vean reducida su protección social en el momento de jubilarse. 

La posibilidad legal de sumar años de cotización tras haber pausado tu carrera profesional para dedicarte al cuidado de los hijos “puede marcar una diferencia importante en el cálculo de la jubilación”, zanja el abogado.

Temas Relacionados

Ley General de la Seguridad SocialCotizacionesEspañaJubilaciónProtección socialPadresMadresHijosPensiones EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este tipo de personas son propensas a ser más infieles, según una psicóloga: “Se basa en un componente genético”

Según una psicóloga y divulgadora en neurociencia estas son las características que cumplen las personas con cierta propensión a la infidelidad

Este tipo de personas son

Una mujer pide mesa para uno en su cumpleaños y esta es la reacción del camarero: “Tenemos la oportunidad de hacer algo más por quienes vienen solos”

El dueño del restaurante quiso hacer su velada más especial: “Me enfadé mucho y estuve a punto de llorar”

Una mujer pide mesa para

Un cardiólogo alerta sobre los riesgos de tomar suplemento de magnesio: “Si te sientes cansado, con calambres, con fatiga... díselo a tu médico”

El doctor José Abellán explica que si la fatiga persiste podríamos estar sufriendo de hipomagnesemia

Un cardiólogo alerta sobre los

Estos son los alimentos que recomienda una doctora a sus pacientes con ansiedad: “Mejoran su funcionamiento y equilibrio a nivel mental”

Una experta en epigenética y medicina funcional relaciona el estrés y el equilibrio mental con la nutrición y el estilo de vida

Estos son los alimentos que

Los remedios caseros fáciles y económicos que recomiendan los veterinarios para terminar con las pulgas

Algunos productos cuentan con propiedades repelentes o ayudan a potenciar la limpieza del hogar para dificultar el desarrollo de estos parásitos

Los remedios caseros fáciles y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este tipo de personas son

Este tipo de personas son propensas a ser más infieles, según una psicóloga: “Se basa en un componente genético”

Estos son los alimentos que recomienda una doctora a sus pacientes con ansiedad: “Mejoran su funcionamiento y equilibrio a nivel mental”

Vehículos obsoletos, chalecos sin fundas y comisarías bajo mínimos: la Ertzaintza denuncia su situación de “abandono” ante el Gobierno Vasco

Tucanes, lémures y garzas coronadas: la Guardia Civil desmantela un zoo clandestino en Castellón con más de 150 animales exóticos

Una enfermera revela “lo mejor que te pueden decir” al terminar un turno en el hospital: “Ha sido una paciente”

ECONOMÍA

El economista Santiago Niño Becerra

El economista Santiago Niño Becerra dice que hay “una única solución” para la crisis de la vivienda en España: “No veo otra posibilidad”

El único negocio que no se va de vacaciones: el alquiler de verano se dispara con precios que superan los 1.200 euros semanales

Un restaurante recibe una estrella Michelin, pero después de un año se ve obligado a cerrar: “Ha sido un error no entender la demanda real”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 26 de agosto

“Se marcha de la empresa con casi 50.000 euros porque no la trataban bien”: un abogado explica los motivos

DEPORTES

La lamentable situación de uno

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”

Cuándo y dónde ver la segunda ronda del US Open 2025: el enfrentamiento de Alcaraz contra Mattia Bellucci

LaLiga vuelve a poner al FC Barcelona en aprietos: no cambiará el orden del partido ante el Valencia y descarta Mestalla como primer escenario

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH